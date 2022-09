Netia podwoi prędkość Twojego internetu, jeśli nie masz światłowodu. Oczywiście nie za darmo

Coraz trudniej jest funkcjonować bez dostępu do szybkiego internetu. Jednocześnie wciąż nie każdy może z niego korzystać, nie ze swojej winy. Netia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, do których światłowód (jeszcze) nie dotarł. Dzięki odpowiedniemu sprzętowi, za dodatkową opłatą, będą mogli oni surfować po sieci z większą prędkością.

Zwiększenie prędkości internetu stacjonarnego w Netia. W jaki sposób i ile to kosztuje?

Jak powiedział Tomasz Dakowski, Dyrektor Generalny Obszaru B2C, Członek Zarządu Netii, firma konsekwentnie modernizuje swoją sieć do technologii światłowodowej i aktualnie już większość łączy pozwala na transfer rzędu 1 Gb/s. Jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że światłowód nie dociera jeszcze do wszystkich klientów, dlatego opracowano z myślą o nich nowatorskie rozwiązanie, które pozwoli znacząco zwiększyć prędkość transmisji danych na łączach xDSL.

Nowa usługa Netii pozwala podwoić prędkość niemal wszędzie tam, gdzie dociera sieć własna firmy. Rozwiązanie to wykorzystuje specjalny router (Oxygen RVV3400), który na zasadzie Load Balancingu zarządza ruchem dwóch łączy dostępowych w technologii xDSL (od ADSL do VDSL) w domowej sieci (Fast Ethernet i WiFi 2,4 GHz oraz 5 GHz).

źródło: Netia

W niemal całej sieci własnej Netii do większości lokali doprowadzone są bowiem dwie pary kabli miedzianych lub istnieje możliwość dobudowania drugiej pary kabli. To właśnie dzięki temu, z wykorzystaniem routera Oxygen RVV3400, można osiągnąć nawet dwukrotnie wyższą prędkość pobierania, jak i wysyłania danych.

Usługa jest dostępna dla obecnych klientów za dodatkowe 15 złotych miesięcznie, natomiast cena dla nowych wynosi 65 złotych miesięcznie (już po rabacie za zgody marketingowe).

To kolejna usługa, która ma zapewnić szybszy internet w Netii

Ponad rok temu firma wprowadziła do sprzedaży internet hybrydowy 2w1, który również jest dedykowany klientom bez dostępu do światłowodu. Rozwiązanie to łączy usługę internetu stacjonarnego na łączach xDSL i mobilnego LTE z zestawem ODU-IDU 300, na który składa się router wewnętrzny wraz z anteną zewnętrzną. Tutaj warto dodać, że początkowo było ono dostępne wyłącznie dla klientów Netii, ale teraz jest też dla abonentów usług na bazie hurtowego dostępu do sieci Orange Polska (BSA, LLU).

Cena tej usługi dla nowych klientów to również 65 złotych miesięcznie (po rabatach), natomiast obecni mogą przedłużyć umowę na usługi stacjonarne na obecnych warunkach na 24 miesiące i dobrać Internet Mobilny LTE z zestawem ODU-IDU 300 za dodatkowe 25 złotych co miesiąc.