The Sims 4 za darmo dla każdego, na zawsze

The Sims 4, gra EA Maxis, wydana przez Electronic Arts, ma już aż osiem lat, więc nie jest to najbardziej świeża produkcja, ale dalej bawią się w niej miliony graczy. Teraz, dzięki niespodziewanej decyzji EA, będzie ich jeszcze więcej – Simsy 4 będą dostępne za darmo, na zawsze!

Reklama

The Sims 4 było odświeżeniem serii

Gdy w 2014 roku na rynku zadebiutowało The Sims 4, czuć było pewien powiew świeżości. Jedną z wprowadzonych zmian jest to, że Simowie mogli odczuwać emocje takie jak złość czy radość, co wcześniej nie było możliwe. Twórcy usprawnili także sam gameplay, a interfejs był nieco bardziej intuicyjny, chociaż przy premierze nie obyło się bez kontrowersji, gdyż małe dzieci zostały dodane dopiero po sporych naciskach ze strony społeczności i pojawiły się w darmowym dodatku The Sims 4: Małe dzieci w 2017 roku.

Przez osiem lat wyszło aż 12 dodatków do gry, które trzeba było zakupić, żeby móc odblokować pełną zawartość (nie wspominając już nawet o pakietach rozrywki). Nie są to tanie rzeczy, gdyż średnio każdy z nich kosztuje teraz około 169 złotych (w zależności od platformy i dostępnych promocji ceny mogą się różnić), a do tego trzeba pamiętać, że sama „podstawka” to obecnie wydatek rzędu 89,90 złotych.

Fani produkcji od EA musieli się więc sporo wykosztować, żeby móc w pełni korzystać z gry. Teraz zabawa będzie nieco tańsza, gdyż The Sims 4 przechodzi na model free-to-play i będzie w pełni darmowe, a do tego powstaną nowe dodatki!

fot. Maxis

The Sims 4 za darmo na zawsze

Od 18 października 2022 roku wszyscy nowi gracze dostaną możliwość pobrania za darmo The Sims 4. Oferta dotyczy nie tylko PC, ponieważ tak samo będzie w przypadku konsolowych wersji na PlayStation 4 i 5 oraz Xbox One i Series X|S. Warto również nadmienić, że w przypadku komputerów osobistych grę będzie można pobrać bez opłat nie tylko na Origin, ale także ze Steam.

Ponieważ gra The Sims 4 będzie dostępna za darmo, nasz zespół jeszcze bardziej poświęci się tworzeniu nowych, znaczących doświadczeń w The Sims 4 dla naszych graczy. Dzięki temu w przyszłości pojawią się kolejne Pakiety, Kolekcje oraz zawartość do Ekspresowej Dostawy The Sims. EA

Taka informacja pojawiła się na stronie EA, więc gracze mogą spodziewać się kolejnych dodatków i pakietów, a to oznacza, że prawdopodobnie od teraz model biznesowy Simsów będzie opierał się tylko na dodatkowych zawartościach do gry.

Ekskluzywne ulepszenia dla EA Play i prezent dla obecnych graczy

EA w przeszłości wiele razy nagradzało graczy, którzy mają wykupione abonamenty EA Play lub EA Play Pro. Te m.in. pozwalają nie tylko wcześniej zagrać w FIFA, kupić taniej gry czy dodatki, ale także zapewniają kosmetyczne zmiany dla już istniejących produkcji. W przypadku przejścia The Sims 4 na model free-to-play, posiadacze takiego abonamentu dostaną kolejny prezent.

18 października do The Play List dodane zostaną dodatki:

Witaj w Pracy (EA Play i EA Play Pro),

Małe dzieci Akcesoria (Ea Play Pro).

Z kolei gracze, którzy już mieli wykupione The Sims 4, w dniach od 14 do 17 października otrzymają Kolekcję Oaza wystroju. W tych dniach trzeba będzie zalogować się do Simsów.

Jeżeli jeszcze nie graliście w The Sims 4, to od 18 października będziecie mieli możliwość przetestować grę od Electronic Arts za darmo. Macie macie zamiar stworzyć swoich Simów?