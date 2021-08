W zależności od potrzeb i możliwości technicznych, klienci mogą wykupić u operatora internet stacjonarny lub mobilny. Netia postanowiła jednak zaoferować im coś, czego nie ma nikt inny – internet hybrydowy 2w1. Dzięki niemu korzystanie z dostępu do sieci będzie dla użytkowników jeszcze przyjemniejsze i bardziej komfortowe.

Netia wprowadza do oferty hybrydowy internet 2w1

Ile osób, tyle potrzeb. Zdecydowana większość nie wyobraża sobie życia bez internetu, a na dodatek oczekuje, że będzie on działał szybko i bez zacięć. Operatorzy nie są jednak w stanie w każdym miejscu zapewnić takich samych prędkości, ponieważ wpływa na nie szereg rzeczy, w tym technologia, w jakiej dostarczany jest dostęp do sieci.

Netia postanowiła przygotować ofertę dla osób, do których światłowód (jeszcze) nie dociera, ale jednocześnie chcieliby korzystać z szybszego i wydajniejszego internetu niż ma to miejsce teraz.

Netia intensywnie inwestuje w modernizację sieci do szybkości światłowodowej 1 Gb/s. Dla domów jednorodzinnych i mieszkań będących poza zasięgiem światłowodu przygotowaliśmy nowatorskie rozwiązanie zwiększające prędkość internetu. Jest to kolejny krok umozliwiający naszym klientom maksymalizację prędkości usług dostępowych na bazie już istniejącej infrastruktury stacjonarnej i sieci komórkowej. Jestem przekonany, że tak atrakcyjnie wyceniona, sprytna usługa znacząco poprawi komfort korzystania z internetu wielu użytkownikom. Tomasz Dakowski, Dyrektor Generalny Obszaru B2C w Netii

Na czym polega hybrydowy dostęp do sieci? Łączy on w sobie dwie usługi: stacjonarny internet na łączach miedzianych (xDSL) i Internet Mobilny LTE z zestawem ODU-IDU 300. Jest to router wewnętrzny wraz z anteną zewnętrzną, obsługujący transfer danych z prędkością do 300 Mbit/s. Jak podaje Netia, „router WiFi sprytnie dzieli ruch, żonglując poszczególnymi sesjami internetowymi”. Użytkownik może zatem nie zauważyć, kiedy korzysta z łącza miedzianego, a kiedy internetu bezprzewodowego.

Hybrydowy internet 2w1 od Netii kosztuje od 65 złotych miesięcznie. Zestaw ODU-IDU 300 zapewnia co miesiąc 100 GB transferu w dzień i 200 GB w nocy (w godzinach od 1:00 do 8:00). W przypadku umowy na 24 miesiące, klient otrzyma pierwszy miesiąc gratis.

Z kolei klienci, którzy już posiadają internet stacjonarny, Netia proponuje przedłużenie umowy na kolejne 24 miesiące na obecnych warunkach (z bezpłatnym przyspieszeniem do wartości maksymalnych, dostępnych w danej lokalizacji) wraz z dokupieniem zestawu ODU-IDU 300 za dodatkowe 25 złotych co miesiąc do obecnego abonamentu.