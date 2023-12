Atak grzyba. Oto tryb „Bez powrotu” w The Last of Us Part II Remastered

The Last of Us Part II uznawane jest za jedną z najlepszych gier na PlayStation. Za każdym razem kwalifikuje się też do zestawień produkcji z zapadającą w pamięć fabułą. Teraz Sony zapowiada coś innego: tryb gry skupiony głównie na walce.

Zremasterowane The Last of Us Part II

Dwa tygodnie temu PlayStation zapowiedziało odnowione wydanie The Last of Us Part II, czyli jednej z najbardziej utytułowanych gier, jakie kiedykolwiek trafiły na konsole Sony. Edycja Remastered zawierać będzie ulepszenia graficzne, w tym wyświetlanie obrazu w natywnej rozdzielczości 4K w trybie wierności, w rozdzielczości 1440p skalowanej do 4K w trybie wydajności oraz opcję odblokowania liczby klatek na sekundę dla telewizorów z obsługą VRR.

Oprócz tego gracze skorzystają z dobrodziejstw zapewnianych przez szybki dysk SSD w PlayStation 5, dzięki czemu powroty do ostatnio przerwanych sesji potrwają kilka sekund. Pojawią się też dodatkowe opcje ułatwień: audiodeskrypcja oraz zamiana mowy na wibracje. Sam kontroler Dual Sensie zyska podczas gry dodatkowe efekty wibracyjne.

Sony postanowiło też zamieścić w zremasterowanej edycji wczesne wersje poziomów, które ostatecznie nie trafiły do pierwotnej wersji gry: „Kanały”, „Impreza w Jackson” i „Polowanie na dzika”.

Na liście nowych sposobów na rozgrywkę mamy też tryb grania na gitarze, który zaoferuje nowe instrumenty, tryb speedrun a także rozbudowane funkcje trybu fotograficznego oraz skórki dla postaci i broni dla Ellie oraz Abby.

Tryb „Bez powrotu”

W remasterze TLOU2 znajdziemy też coś wyjątkowego: „Bez powrotu”, czyli tryb przetrwania w stylu roguelike. Podczas losowo generowanych potyczek z szeregiem różnych wrogów, będziemy mogli ponownie odwiedzić miejsca z znane z gry, w tym areny, na których zmierzymy się ze znanymi bossami.

Oprócz Ellie czy Abby, zagramy także takimi postaciami jak Dina, Jesse, Tommy, Joel, Lev, Yara, Mel czy Manny. Kolejni grywalni bohaterowie wraz ze skórkami dla nich będą odblokowywane w miarę postępów w nowym trybie, podobnie jak ulepszenia dla różnych broni.

Co prawda nie jest to wyczekiwany tryb multiplayer, ale dla osób, które chętnie wrócą do świata The Last of Us, omówione dodatki będą okazją do rozerwania się na nowe sposoby.

7.5 Ocena

The Last of Us Part II Remastered będzie miało premierę 14 stycznia 2024 roku, wyłącznie na PlayStation 5. Ci, którzy mają oryginalne wydanie gry na PlayStation 4, będą mogli zaktualizować ją do zremasterowanej wersji za 10 dolarów (cena w złotówkach zostanie podana w dniu premiery).

Oczywiście są pewne ograniczenia: posiadacze gry na PS4 w wersji pudełkowej muszą mieć płytę z grą w napędzie optycznym PS5 za każdym razem, kiedy będą chcieli pobrać wersję cyfrową na PS5 lub ją uruchomić. Posiadacze płyty z grą na PS4, którzy zakupili konsolę PS5 Digital Edition bez czytnika płyt, nie będą mogli skorzystać z tej oferty.