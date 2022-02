Walentynki w Waze – poprowadzi Cię głos Kupidyna

Niezależnie od tego, czy kochasz swojego partnera/partnerkę, czy jednak najbardziej swój samochód, Waze przygotował zestaw nowości na Walentynki 2022. Należy się jednak pospieszyć, bo chociażby nowy głos nawigacji dostępny jest przez ograniczony czas.

Walentynki w nawigacji

Na wstępie wypada zaznaczyć, że twórcy Waze nie przygotowali nowości, które miałyby faktyczny wpływ na działanie aplikacji czy oferowaną funkcjonalność. Mimo to specjalne dodatki z okazji święta lub innego wydarzenia zawsze cieszą. Można to uznać za mały powiew świeżości w aplikacji, która w ciągu ostatnich lat była tylko usprawniana, bez przechodzenia większej rewolucji.

Jak już wspomniałem, mamy do czynienia z nowościami stworzonymi z myślą o osobach, które świętują Walentynki. Pierwszą zmianą jest dodanie głosu Kupidyna, co jest wyraźnym nawiązaniem do boga z rzymskiej mitologii, będącego uosobieniem miłości. Głos dostępny jest jednak wyłącznie w języku angielskim, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby go włączyć, gdy w całej aplikacji mamy ustawiony język polski.

Ponadto aplikacja Waze otrzymała specjalną ikonę samochodu, który został nazwany Lovewagon. Będzie ona wyświetlana zamiast klasycznej strzałki podczas korzystania z nawigacji. Co więcej, można jeszcze wybrać miłosny nastrój, czyli ikonkę widoczną dla innych kierowców.

Twórcy żartują, że wybierając wszystkie z trzech nowości kierowca będzie mógł szerzyć miłość w Waze. Warto jednak pamiętać, że przygotowane zmiany dostępne będą tylko przez ograniczony czas. Oczywiście jeśli przykładowo teraz pobierzemy nowy głos nawigacji, to zostanie on w aplikacji już na stałe.

Jak aktywować Walentynki w Waze?

Zalecane jest posiadanie najnowszej wersji aplikacji, aczkolwiek należy mieć na uwadze, że zmiany wprowadzane są po stronie serwera. Walentynki powinny być już dostępne dla wszystkich użytkowników. Jeśli ich nie widzicie, to warto spróbować zamknąć i ponownie uruchomić aplikację.

Włączenie nowości jest banalnie proste. Wystarczy przejść do menu „Mój Waze”, a następnie kliknąć na pozycję o nazwie „Drive with Cupid”. Z poziomu nowego okna możemy aktywować: nowy głos w nawigacji, samochód Lovewagon, a także ustawić specjalnie przygotowany nastrój.