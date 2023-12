Użytkownicy iPhone’ów skarżą się na irytujący problem. Oto, jak się go pozbyć

Można odnieść wrażenie, że jakość oprogramowania Apple w ciągu ostatnich lat spadła. Niestety, użytkownicy iPhone’ów skarżą się właśnie na kolejny problem, który występuje w iOS 17.

Irytujący błąd w iOS 17

Wśród zalet iPhone’ów, a także innych urządzeń z Cupertino, często wymienia się stabilność i sprawność działania oprogramowania. Dotyczy to zarówno systemów operacyjnych, jak i aplikacji. Owszem zazwyczaj wszystko działa, ale zdarzają się też wpadki – zarówno mniejsze, jak i większe. Na szczęście, Apple potrafi szybko usunąć zgłaszane problemy w aktualizacjach.

Z jednej strony cieszy fakt, że firma Tima Cooka wspiera swoje urządzenia i stara się możliwie szybko pozbywać błędów. Z drugiej jednak, jak najbardziej zrozumiałe są narzekania użytkowników, którzy wydali duże pieniądze na sprzęt, który niekoniecznie zawsze działa zgodnie z założeniami.

Przejdźmy wreszcie do nowego problemu, który jest zgłaszany przez coraz więcej osób na różnych forach. Okazuje się, że podczas pisania nagle i bez żadnego konkretnego powodu system przechodzi do ekranu przełączania się pomiędzy aplikacjami. Dzieje się to w różnych sytuacjach – np. pisanie wiadomości w iMessage, tworzenie notatek czy wpisywanie adresu w przeglądarce Safari.

Ekran przełączania się pomiędzy aplikacjami (fot. Tabletowo.pl)

W związku z tym, że ekran z ostatnimi aplikacjami pojawia się nagle, to łatwo jest o przypadkowe przełączenie się na inną aplikację. Szczególnie irytujące jest to podczas pisania wiadomości z inną osobą, bowiem podczas dłuższej rozmowy może dojść do nawet kilkukrotnego uruchomienia ekranu przełączania się pomiędzy aplikacjami.

Z obecnych informacji wynika, że problem występuje na różnych modelach iPhone’ów i na różnych wersjach iOS 17. Ma on pojawiać się również na najnowszej wersji iOS 17.1.2, która niedawno została udostępniona wszystkim użytkownikom.

Jak pozbyć się problemu z iPhone’a?

Należy mieć na uwadze, że nie istnieje sposób na całkowite pozbycie się opisywanego błędu. Można jednak skorzystać z obejścia. W tym celu należy przejść do ustawień iPhone’a, następnie wybieramy Dostępność, klikamy na Dotyk i wyłączamy funkcję o nazwie „Łatwy dostęp”.

Oczywiście należy założyć, że Apple już pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. Niewykluczone, że odpowiednie poprawki zostaną wprowadzone wraz z iOS 17.2 lub wcześniejszej w mniejszej aktualizacji.