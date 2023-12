WhatsApp z długo wyczekiwaną funkcją. Niestety, trzeba mieć odpowiedni smartfon

Jeśli zawsze irytowała Was jakość zdjęć i filmów wysyłanych na WhatsAppie, to mamy dwie wiadomości. Nie jest to już problemem. Należy jednak zaznaczyć, że obecnie wymagany jest odpowiedni smartfon z konkretnym systemem operacyjnym.

WhatsApp pozwala wysyłać pliki w oryginalnej jakości

Obecnie w każdym popularnym komunikatorze mamy możliwość wysyłania zdjęć i filmów. Niestety, w wielu aplikacjach jakość wysłanych i odebranych treści jest mocno przeciętna i widać, że została obniżona przez algorytmy, aby zmniejszyć rozmiar pliku. Dotychczas na takie działanie narzekało wielu użytkowników WhatsApp, ale właśnie się to zmienia.

Otóż w komunikatorze, który należy do firmy Meta, pojawiła się długo wyczekiwana funkcja wysyłania zdjęć i filmów w oryginalnej jakości. Jak oficjalnie informują twórcy, multimedia w oryginalnej jakości możemy teraz w łatwy sposób wysłać w formie pliku. Wystarczy wykonać kilka kliknięć w aplikacji.

Świetnie, że omawiana funkcja wreszcie się pojawiła. Niestety, obecnie jest dostępna tylko dla użytkowników iPhone’ów, którzy zainstalowali najnowszą aktualizację WhatsAppa. Właściciele smartfonów z Androidem muszą jeszcze trochę poczekać, ale najpewniej niebawem otrzymają taką samą funkcję. Niewykluczone, że już w najbliższej aktualizacji.

Co nowego znajdziemy jeszcze w aktualizacji?

Serwis WABetaInfo, powołując się na opis zmian w App Store, zwraca uwagę na inne nowości, które zostały wprowadzone w ostatniej aktualizacji na urządzeniach działających pod kontrolą iOS. Najnowsza wersja dodaje bowiem:

możliwość rozpoczęcia nowych czatów głosowych w dużych grupach bez dźwięku dzwonka,

teraz nowe dymki dodane w czacie informują o nieodebranych, trwających i zakończonych połączeniach,

pojawiła się możliwość szybkiego zareagowania na status przy użyciu swojego awatara. Wystarczy wybrać „Odpowiedz” i kliknąć na jedną z sześciu reakcji awatara.

W związku z tym, że niektóre funkcje wprowadzane są po stronie serwera, to jeszcze nie wszyscy mogą mieć do nich dostęp. Warto jednak zainstalować najnowszą aktualizację, która jest już dostępna w App Store. Tym bardziej, że może ona zawierać mniejsze ulepszenia i poprawki zabezpieczeń, a więc nie tylko dostaniemy nowe funkcje, ale też zmniejszymy ryzyko ewentualnych ataków i innych zagrożeń.