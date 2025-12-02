Smartfon Redmagic 11 Pro+
Redmagic 11 Pro+ (Źródło: Redmagic)
Rankingi

Najwydajniejszy smartfon świata. Oto on

Wojciech Kulik·
Strona główna
Rankingi
Najwydajniejszy smartfon świata. Oto on

Kolejna edycja rankingu AnTuTu ujrzała światło dzienne. Dzięki temu poznaliśmy aktualnie najwydajniejszy smartfon świata. Choć w zestawieniu widnieją konkretne modele, bardziej interesujące jest tak naprawdę to, jakie procesory znajdują się w ich wnętrzach. Wygląda bowiem na to, że MediaTek wrócił do formy, przez co dominacja firmy Qualcomm stopniała.

We wrześniu 2025 roku Qualcomm niemal całkowicie zdominował ranking AnTuTu, ale za to w październiku 2025 roku MediaTek wrócił do walki, pojawiając się trzykrotnie w drugiej połowie TOP 10. Listopad pokazuje dalsze topnienie potęgi Amerykanów i ewidentny powrót do formy producenta z Tajwanu.

Jaki jest obecnie najwydajniejszy smartfon świata?

Choć, osiągając wynik 4105121 punktów, na czele rankingu najwydajniejszych smartfonów z Androidem niezmiennie pozostał gamingowy potwór Redmagic 11 Pro+ z procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5, to pozostałe miejsca na podium padły łupem urządzeń z konkurencyjnym chipsetem MediaTek Dimensity 9500. Chodzi o, odpowiednio, Oppo Find X9 Pro (który w Polsce zadebiutował w październiku 2025 roku) i Vivo X300 Pro – oba wykręciły bardzo zbliżone wyniki, minimalnie powyżej 4 mln punktów.

Niemniej poza podium na siedem miejsc aż sześć należy do smartfonów z topowym Snapdragonem. Mają go Iqoo 15, Honor Magic 8 Pro, Realme GT 8 Pro, Honor Magic 8, OnePlus 15 oraz Redmi K90 Pro Max. Flagowy chipset z rodziny Dimensity powraca dopiero na dziewiątej pozycji – wraz z modelem Oppo Find X9.

Ranking AnTuTu 2025-11 smartfony flagowe
Najwydajniejsze smartfony z Androidem w listopadzie 2025 roku (źródło: AnTuTu)

Na średniej półce sytuacja wygląda inaczej

MediaTek może za to mówić o swego rodzaju dominacji, gdy idzie o średnią półkę. W całym rankingu TOP 10 tylko jedno miejsce nie należy do smartfona wyposażonego w jego procesor (tym wyjątkiem jest zajmujący ósmą lokatę Realme GT Neo 6 SE z chipsetem Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3). Jak więc wygląda zestawienie?

Pierwsze dwie pozycje należą do modeli Oppo Reno 15 Pro i Oppo Reno 15 – oba zostały wyposażone w procesor Dimensity 8450, który powraca jeszcze w Oppo K13 Turbo 5G z miejsca piątego i Oppo Reno 14 Pro z dziewiątego. Na trzecim, czwartym, szóstym i siódmym znajdują się modele z chipsetem Dimensity 8400 – odpowiednio: Realme Neo 7 SE, Iqoo Z10 Turbo, Vivo Y300 GT i Redmi Turbo 4, a zestawienie wieńczy Oppo Reno 14 z układem Dimensity 8350.

Ranking AnTuTu 2025-11 smartfony ze średniej półki
Najwydajniejsze smartfony ze średniej i wysokiej półki w listopadzie 2025 (źródło: AnTuTu)

Oto najwydajniejsze tablety z Androidem według AnTuTu

Zgodnie z tradycją doczekaliśmy się również rankingu najwydajniejszych tabletów z Androidem. Podobnie jak miesiąc wcześniej, na szczycie uplasował się Honor MagicPad 3 Pro 13.3 ze Snapdragonem 8 Elite Gen 5, druga lokata należy do modelu H3C MegaBook z procesorem Intel Ultra 5 228V, a podium zamyka Oppo Pad 4 Pro z ex-topowym Snapdragonem 8 Elite.

Elitarny Snapdragon poprzedniej generacji napędza zresztą tablety aż do siódmego miejsca – są to, kolejno, Lenovo Legion Y700, Redmagic Gaming Tablet 3 Pro, Xiaomi Pad 8 Pro oraz OnePlus Pad 2 Pro. Ostatnie trzy pozycje zajmują tablety Oppo Pad 5, Redmi K Pad oraz Iqoo Pad 5 Pro – wszystkie z Dimensity 9400+ na pokładzie.

Ranking AnTuTu 2025-11 tablety z Androidem
Najwydajniejsze tablety z Androidem w listopadzie 2025 roku (źródło: AnTuTu)

Tak właśnie przedstawiają się rankingi AnTuTu podsumowujące listopad 2025 roku. Przypomnę na koniec, że każdy podany wynik to średnia arytmetyczna ze wszystkich benchmarków danego modelu.

Zobacz również
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas