Najwydajniejszy smartfon świata. Oto on

Kolejna edycja rankingu AnTuTu ujrzała światło dzienne. Dzięki temu poznaliśmy aktualnie najwydajniejszy smartfon świata. Choć w zestawieniu widnieją konkretne modele, bardziej interesujące jest tak naprawdę to, jakie procesory znajdują się w ich wnętrzach. Wygląda bowiem na to, że MediaTek wrócił do formy, przez co dominacja firmy Qualcomm stopniała.

We wrześniu 2025 roku Qualcomm niemal całkowicie zdominował ranking AnTuTu, ale za to w październiku 2025 roku MediaTek wrócił do walki, pojawiając się trzykrotnie w drugiej połowie TOP 10. Listopad pokazuje dalsze topnienie potęgi Amerykanów i ewidentny powrót do formy producenta z Tajwanu.

Jaki jest obecnie najwydajniejszy smartfon świata?

Choć, osiągając wynik 4105121 punktów, na czele rankingu najwydajniejszych smartfonów z Androidem niezmiennie pozostał gamingowy potwór Redmagic 11 Pro+ z procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5, to pozostałe miejsca na podium padły łupem urządzeń z konkurencyjnym chipsetem MediaTek Dimensity 9500. Chodzi o, odpowiednio, Oppo Find X9 Pro (który w Polsce zadebiutował w październiku 2025 roku) i Vivo X300 Pro – oba wykręciły bardzo zbliżone wyniki, minimalnie powyżej 4 mln punktów.

Niemniej poza podium na siedem miejsc aż sześć należy do smartfonów z topowym Snapdragonem. Mają go Iqoo 15, Honor Magic 8 Pro, Realme GT 8 Pro, Honor Magic 8, OnePlus 15 oraz Redmi K90 Pro Max. Flagowy chipset z rodziny Dimensity powraca dopiero na dziewiątej pozycji – wraz z modelem Oppo Find X9.

Najwydajniejsze smartfony z Androidem w listopadzie 2025 roku (źródło: AnTuTu)

Na średniej półce sytuacja wygląda inaczej

MediaTek może za to mówić o swego rodzaju dominacji, gdy idzie o średnią półkę. W całym rankingu TOP 10 tylko jedno miejsce nie należy do smartfona wyposażonego w jego procesor (tym wyjątkiem jest zajmujący ósmą lokatę Realme GT Neo 6 SE z chipsetem Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3). Jak więc wygląda zestawienie?

Pierwsze dwie pozycje należą do modeli Oppo Reno 15 Pro i Oppo Reno 15 – oba zostały wyposażone w procesor Dimensity 8450, który powraca jeszcze w Oppo K13 Turbo 5G z miejsca piątego i Oppo Reno 14 Pro z dziewiątego. Na trzecim, czwartym, szóstym i siódmym znajdują się modele z chipsetem Dimensity 8400 – odpowiednio: Realme Neo 7 SE, Iqoo Z10 Turbo, Vivo Y300 GT i Redmi Turbo 4, a zestawienie wieńczy Oppo Reno 14 z układem Dimensity 8350.

Najwydajniejsze smartfony ze średniej i wysokiej półki w listopadzie 2025 (źródło: AnTuTu)

Oto najwydajniejsze tablety z Androidem według AnTuTu

Zgodnie z tradycją doczekaliśmy się również rankingu najwydajniejszych tabletów z Androidem. Podobnie jak miesiąc wcześniej, na szczycie uplasował się Honor MagicPad 3 Pro 13.3 ze Snapdragonem 8 Elite Gen 5, druga lokata należy do modelu H3C MegaBook z procesorem Intel Ultra 5 228V, a podium zamyka Oppo Pad 4 Pro z ex-topowym Snapdragonem 8 Elite.

Elitarny Snapdragon poprzedniej generacji napędza zresztą tablety aż do siódmego miejsca – są to, kolejno, Lenovo Legion Y700, Redmagic Gaming Tablet 3 Pro, Xiaomi Pad 8 Pro oraz OnePlus Pad 2 Pro. Ostatnie trzy pozycje zajmują tablety Oppo Pad 5, Redmi K Pad oraz Iqoo Pad 5 Pro – wszystkie z Dimensity 9400+ na pokładzie.

Najwydajniejsze tablety z Androidem w listopadzie 2025 roku (źródło: AnTuTu)

Tak właśnie przedstawiają się rankingi AnTuTu podsumowujące listopad 2025 roku. Przypomnę na koniec, że każdy podany wynik to średnia arytmetyczna ze wszystkich benchmarków danego modelu.