ChatGPT się zmieni. Użytkownicy nie będą zadowoleni

Takiego scenariusza można było się spodziewać. W ChatGPT mają pojawić się reklamy. Sugeruje to najnowsze odkrycie w aplikacji.

Sam Altman mówił, że to ostateczność, ale…

Niemal dokładnie trzy lata temu udostępniony został ChatGPT, czyli chatbot oparty na sztucznej inteligencji, który w ogromnym stopniu wpłynął na całą branżę. Skutki tej premiery czujemy też dziś i będą one zauważalne również w przyszłości. Oczywiście narzędzie od dnia debiutu wyraźnie się zmieniło i rozwinęło, ale niebawem twórcy wprowadzą rozwiązanie, którego niestety można było się spodziewać.

Co prawda jeszcze w zeszłym roku Sam Altman, CEO OpenAI, podczas wydarzenia zorganizowanego w Harvard Business School stwierdził, że połączenie AI i reklam jest dla niego wyjątkowo niepokojące. Nie był im całkowicie przeciwny, ale ich wprowadzenie miało być ostatecznością dla modelu biznesowego firmy. Z czasem jego podejście zaczęło łagodnieć, co z kolei sugerowało, że w OpenAI rozważają reklamy.

Reklamy w ChatGPT? To coraz bardziej prawdopodobne

Cóż, wspomniana ostateczność może nadejść szybciej niż niektórzy wskazywali. Inżynier Tibor Blaho przeanalizował aplikację ChatGPT w wersji 1.2025.329 beta dla Androida. Znalezione w niej ciągi znaków zapowiadają wprowadzenie reklam, które mają być powiązane z wyszukiwarką.

ChatGPT Android app 1.2025.329 beta includes new references to an "ads feature" with "bazaar content", "search ad" and "search ads carousel" pic.twitter.com/BdHOJIQHmA — Tibor Blaho (@btibor91) November 29, 2025

Należy zauważyć, że nie są to pierwsze wzmianki o reklamach w ChatGPT. Raport opublikowany przez The Information na początku listopada zapowiadał możliwą integrację popularnego chatbota z reklamami.

Szczegóły na ten moment nie są znane. Trudno więc stwierdzić, jak dokładnie będą wyglądały treści sponsorowane w ChatGPT, ale możliwe, że inspiracją będzie wyszukiwarka Google. Otóż użytkownik otrzyma kilka sponsorowanych linków. Prawdopodobnie reklamy będą wyświetlane u osób korzystających z darmowej wersji chatbota. Natomiast płatne plany – oprócz dotychczasowych zalet – zapewnią możliwość pozbycia się reklam.

Niedawno pojawiły się informacje, że Google testuje reklamy w Trybie AI. Można więc założyć, że większość dużych graczy finalnie wdroży treści sponsorowane do swoich chatbotów. Owszem, takie decyzje raczej nie spodobają się użytkownikom, ale chyba nikogo nie zdziwią. Chatboty muszą zarabiać – im więcej, tym lepiej dla twórców.

W związku z tym, że reklamy w ChatGPT to obecnie tylko ciągi znaków w aplikacji i nie są jeszcze widoczne nawet dla testerów beta, to ich powszechne wprowadzenie raczej nie nastąpi w ciągu najbliższych tygodni. Jednak przyszły rok wydaje się być możliwym terminem.