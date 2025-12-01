Poczta Polska dostała „zielone światło”. Zapadła kluczowa decyzja

Poczta Polska ma powody do świętowania. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podjął niezwykle ważną decyzję.

Poczta Polska operatorem do 2035 roku

Opinie na temat Poczty Polskiej są różne i nie brakuje tych niezbyt przychylnych, ale należy zaznaczyć, że dla wielu osób to właśnie Poczta Polska jest jedyną możliwością otrzymania listu czy emerytury. Można stwierdzić, że pełni ona kluczową rolę dla społeczeństwa. Co więcej, jak wynika z najnowszej decyzji, w tej kwestii prawdopodobnie nic się nie zmieni w najbliższych latach.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, po wcześniejszym przeprowadzeniu dwuetapowego konkursu, podjął decyzję, że Poczta Polska będzie świadczyć swoje usługi w latach 2026-2035. Chodzi o doręczanie przesyłek listowych i paczek na terenie Polski – zarówno w formie tradycyjnej, jak i w ramach e-Doręczeń.

Jakie zadania będzie realizować Poczta Polska na zlecenie państwa?

Omawiana decyzja UKE sprawia, że zadaniem Poczty Polskie będzie realizacja:

usług powszechnych, o których mowa w art. 45 ust. 1 Prawa pocztowego, czyli sortowanie, przemieszczanie i doręczanie: przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością, o wadze do 2 kg i w różnych wymiarach, przesyłek dla ociemniałych, paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 kg, a także nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych o masie do 20 kg,

usługi e-Doręczeń, czyli rejestrowanego doręczenia elektronicznego, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 roku,

usługi hybrydowej PUH, polegającej na przesyłaniu przesyłek pocztowych drogą elektroniczną, a następnie drukowaniu ich i doręczaniu w formie papierowej osobom, które nie mogą lub nie chcą korzystać z e-Doręczeń.

Poczta Polska w opublikowanym komunikacje dodaje, że obecnie posiada kilkadziesiąt sortowni, a także ponad 7600 placówek (około 4800 własnych). Do tego dochodzi flota około 7200 pojazdów. Z innych ciekawostek warto podać, że listonosze i kurierzy pokonują około 162 mln kilometrów rocznie i każdego dnia pracy doręczają łącznie prawie 4 mln paczek i listów.

Wypada wspomnieć, że niedawno dowiedzieliśmy się, że Poczta Polska chce być bardziej nowoczesna, a także Poczta Polska odkryła nowy pomysł na brak awizo.