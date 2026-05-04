Premiera tabletu OnePlus Pad 4. Może być „najlepszy w swojej klasie”

Marzy Ci się tablet z na tyle dużym ekranem, by wygodnie można było na nim pracować, niczym na laptopie? Jeśli tak, to OnePlus Pad 4 może być opcją zdecydowanie godną rozważenia.

Tablet OnePlus Pad 4 zadebiutował na rynku

Blisko rok temu Kuba testował tablet OnePlus Pad 3 i napisał o nim wiele ciepłych słów, ostatecznie nazywając go najlepszym w swojej klasie. Chwalił wyświetlacz, wydajność, czas pracy i funkcjonalność. Wygląda na to, że następca może robić równie dobre wrażenie.

OnePlus Pad 4 jest tabletem wyposażonym w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, z którym współpracuje maksymalnie 12 GB RAM – o wydajność można więc być spokojnym. Podobnie jak o czas pracy, zapewniany przez akumulator o pojemności 13380 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 80 W. Póki co mamy więc nowszy (i mocniejszy) procesor oraz większą baterię.

OnePlus Pad 4 (fot. OnePlus)

Parametry wyświetlacza wydają się zaś takie same jak u poprzednika. Mamy zatem do czynienia z 13,2-calowym panelem IPS o rozdzielczości 3392×2400 pikseli i adaptacyjnej częstotliwości odświeżania do 144 Hz. Jedynie jasność maksymalna wzrosła z 900 do 1000 nitów. Taki ekran zapewni olbrzymią przestrzeń roboczą, a system Android z nakładką OxygenOS 16 z pakietem AI pozwoli ją efektywnie wykorzystać.

OnePlus Pad 4 (fot. OnePlus)

Do tego dochodzą jeszcze system 8 głośników, 2 mikrofony, moduły Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0 oraz dwa aparaty: 13 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu. Wszystko to zaś przy wymiarach 289,71×209,76×5,94 mm i masie 672 gramów. Jak to ma się do poprzednika? Spójrzmy…

Specyfikacja OnePlus Pad 4 vs OnePlus Pad 3 – porównanie

OnePlus Pad 4 OnePlus Pad 3 Wyświetlacz 13,2 cala,

LCD (IPS),

144 Hz,

3392×2400 pikseli,

do 1000 nitów 13,2 cala,

LCD (IPS),

144 Hz,

3392×2400 pikseli,

do 900 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm; do 4,61 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm; do 4,32 GHz) RAM 8 / 12 GB (LPDDR5X) 12 / 16 GB (LPDDR5X) Pamięć masowa 256 / 512 GB (UFS 4.1) 256 / 512 GB (UFS 4.0) Akumulator 13380 mAh, ładowanie do 80 W 12140 mAh, ładowanie do 80 W Aparaty 13 Mpix z tyłu

8 Mpix z przodu 13 Mpix z tyłu

8 Mpix z przodu Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Wymiary 289,71×209,76×5,94 mm 289,61×209,66×5,97 mm Waga 672 gramy 675 gramów

Ile kosztuje tablet OnePlus Pad 4?

Obecnie tablet OnePlus Pad 4 jest dostępny w Indiach. Producent przygotował dwie wersje kolorystyczne: szaro-brązową (Dune Glow) oraz zieloną (Sage Mist), a także dwie konfiguracje pamięciowe:

8/256 GB za 59999 rupii (równowartość ~2290 złotych),

12/512 GB za 64999 rupii (~2480 złotych).

Na razie nie pojawiły się żadne informacje na temat ewentualnej premiery urządzenia w naszej części świata, ale można przypuszczać, że (podobnie jak poprzednik) tablet OnePlus Pad 4 zadebiutuje również w Polsce.