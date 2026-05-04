Polska premiera Vivo X300 FE. Kompaktowy fotosmartfon z dużą baterią

Dwa miesiące przyszło nam na niego czekać. Smartfon Vivo X300 FE został zaprezentowany w marcu 2026 roku, a dziś wreszcie wylądował w polskich sklepach. Jest nie tyle gorszym lub lepszym, co po prostu trochę inaczej pomyślanym bratem podstawowego modelu Vivo X300, któremu Piotrek w recenzji wystawił notę 8,5/10. Spójrzmy zatem, ile kosztuje i co daje w zamian.
Polska premiera smartfona Vivo X300 FE. Cena nie jest niska
Smartfon Vivo X300 FE debiutuje dziś na polskim rynku w dwóch wersjach kolorystycznych: fioletowej i czarnej. Obie dostępne są w wyłącznie jednej konfiguracji (12/512 GB), wycenionej na 4499 złotych.
Vivo X300 FE 12/512 GB
Wypada zauważyć, że jego poprzednik (Vivo X200 FE) z taką samą ilością pamięci kosztował w dniu premiery 3799 złotych, a więc tym razem jest dużo drożej. Jest nawet drożej niż w przypadku Vivo X300 bez żadnych dopisków, który w wersji 16/512 GB premierowo kosztował 4399 złotych.
Jeśli jednak przy zakupie zdecydujesz się na oddanie starego smartfona, to możesz zaoszczędzić 500 złotych. Z kolei dokładając pół tysiaka możesz kupić zestaw z pakietem fotograficznym (Special Edition FE) – to niezła opcja, szczególnie że jego regularna cena wynosi 6349 złotych.
No dobrze, wiemy już, że nie jest tani, ale…
Co oferuje Vivo X300 FE?
Vivo X300 FE dołącza do grona kompaktowych flagowców. Ma obudowę o wymiarach 150,83×71,76×7,99 mm, której front niemal w całości wypełnia 6,31-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2640×1216 pikseli, dynamicznie dostosowywanej częstotliwości odświeżania od 1 do 120 Hz oraz jasności sięgającej 5000 nitów. Malutki kawałek jego tafli zabiera dla siebie 50 Mpix (f/2.0) aparat.
Z tyłu natomiast zainstalowano trzy aparaty:
- 50 Mpix z sensorem Sony IMX921 i szerokokątnym obiektywem Zeiss (f/1.58) z OIS,
- 50 Mpix z sensorem Sony IMX882 i teleobiektywem Zeiss Super (f/2.65) z 3-krotnym zoomem optycznym i OIS,
- 8 Mpix z ultraszerokokątnym obiektywem f/2.2 o kącie widzenia 110 stopni.
Oczywiście producent dorzuca do tego mnóstwo narzędzi i technologii bazujących na sztucznej inteligencji. Dzięki nim zdjęcia mają być optymalizowane, zyskując detale i kolory – przede wszystkim przy słabym świetle. Do tego smartfon Vivo X300 FE jest w stanie nagrywać wideo w jakości 4K/120 fps i 8K/30fps. Tymczasem idźmy dalej…
Sercem tego modelu jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (bez dopisku Elite), z którym współpracuje 12 GB RAM typu LPDDR5X Ultra. W środku znalazło się też miejsce na 512 GB pamięci masowej w formacie UFS 4.1, jak i krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 6500 mAh. Ten ostatni obsługuje szybkie ładowanie przewodowe z mocą 90 W oraz bezprzewodowe z mocą 40 W. Na wzmiankę zasługuje jeszcze system chłodzenia z komorą parową o powierzchni 4005 mm2 i grafitem termicznym.
Do tego dochodzą moduły 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth i NFC. Dopełnieniem całości jest zaś system Android 16 z nakładką OriginOS 6. Producent obiecuje aktualizacje systemu przez 5 lat i zabezpieczeń przez 7 lat. Dodam jeszcze, że konstrukcja jest pyło- i wodoszczelna w klasach IP68 i IP69.
Na koniec proponuję porównanie podobnie wycenionych smartfonów Vivo X300 FE i Vivo X300. Spójrzmy, czym się różnią, a być może uda Ci się wytypować, który z nich będzie lepszy dla Ciebie.
Specyfikacja Vivo X300 FE vs Vivo X300 – porównanie:
|Vivo X300 FE
|Vivo X300
|Wyświetlacz
|6,31 cala,
AMOLED.
2640×1216 pikseli,
1-120 Hz,
do 5000 nitów
|6,31 cala,
AMOLED.
2640×1216 pikseli,
1-120 Hz,
do 4500 nitów
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm; 3,8 GHz)
|MediaTek Dimensity 9500 (3 nm; 4,21 GHz)
|RAM
|12 GB (LPDDR5X)
|16 GB (LPDDR5X)
|Pamięć masowa
|512 GB (UFS 4.1)
|512 GB (UFS 4.1)
|Akumulator
|6500 mAh,
ładowanie do 90 W
(bezprzewodowo do 40 W)
|5360 mAh,
ładowanie do 90 W
(bezprzewodowo do 40 W)
|Aparaty z tyłu
|– 50 Mpix (f/1.58) z OIS,
– 50 Mpix (f/2.65) z OIS (teleobiektyw),
– 8 Mpix (f/2.2) (ultraszerokokątny)
|– 200 Mpix (f/1.68) z OIS,
– 50 Mpix (f/2.57) z OIS (teleobiektyw),
– 50 Mpix (f/2.0) (ultraszerokokątny)
|Aparat z przodu
|50 Mpix (f/2.0)
|50 Mpix (f/2.0)
|Łączność
|5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC
|5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC
|Wymiary
|150,83×71,76×7,99 mm
|150,57×71,92×7,95 mm
|Waga
|191 gramów
|190 gramów
|Odporność
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
Jak zatem widać, nowy smartfon Vivo X300 FE ma minimalnie jaśniejszy wyświetlacz i wyraźnie pojemniejszy akumulator. Na korzyść modelu podstawowego przemawiają zaś system fotograficzny i większa ilość pamięci operacyjnej.