Trzy w jednym. Jaki abonament na telefon, internet i TV warto wybrać?

Jeden abonament, łączący w sobie telefon komórkowy, internet światłowodowy i pakiet telewizyjny to opcja, która jest wygodna, a często też tańsza, niż gdyby za wszystkie te usługi płacić osobno. Który operator z Wielkiej Czwórki ma najlepszą ofertę tego typu? Spójrzmy!

Jeden abonament na telefon + internet + TV

Standardem jest posiadanie trzech abonamentów: na telefon, na internet domowy oraz na telewizję. Istnieje jednak możliwość, by wszystkie te trzy usługi połączyć i płacić jak za jedną (choć – oczywiście – nie w cenie jednej, przy czym faktycznie może to być sposób na zaoszczędzenie nawet kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca). Zapraszam na przegląd takich właśnie łączonych pakietów.

Założenia są następujące:

chcemy wykupić pełen pakiet trzech usług, to znaczy: telefon (jeden numer), internet domowy (najlepiej światłowód) oraz telewizję,

nie jesteśmy abonentami żadnego z operatorów – nie obejmują nas więc dodatkowe rabaty dla obecnych klientów ani za przeniesienie numeru,

wykupujemy abonament na czas określony (24 miesiące).

I z tymi założeniami w głowie przejdźmy do przeglądu ofert poszczególnych operatorów tworzących tzw. Wielką Czwórkę, a więc Orange, T-Mobile, Play i Plus – dokładnie w tej kolejności.

Zanim zaczniemy – jedna uwaga. Porównywanie ofert ma sens tylko wtedy, gdy znajdujesz się w zasięgu usług, a właściwie znajduje się w nim Twoje mieszkanie. Najlepiej więc najpierw to sprawdzić, albo kontaktując się z poszczególnymi biurami obsługi klienta, albo też sprawdzając mapy zasięgu na stronach poszczególnych operatorów:

A teraz zaczynamy!

Orange Love, czyli elastyczne 3 w 1

Orange Love to pakiet usług oferowany przez pomarańczowego operatora. Klienci zainteresowani abonamentem na telefon komórkowy, internet światłowodowy i telewizję mają do wyboru aż dziesięć wariantów, różniących się między sobą prędkością światłowodu oraz liczbą kanałów TV (sprawdź ich listę [PDF]).

Najtańsza opcja teoretycznie kosztuje 120 złotych, ale tak naprawdę… nie. Trzeba bowiem dopłacić jeszcze 10 złotych miesięcznie za modem i dekoder, w przypadku dostarczania internetu na sieci innego dostawcy kolejne 5 złotych, a – jeśli mieszkamy w domu jednorodzinnym – to jeszcze dwie dyszki. Ostatecznie może więc wyjść nawet 155 złotych. Jeśli zaś chodzi o najdroższy pakiet, na stronie widnieje cena 250 złotych (ale rzeczywiście może to być 280 złotych).

W poniższej tabelce możesz zobaczyć szczegóły poszczególnych opcji i porównać je ze sobą:

Internet Telewizja Telefon Cena / miesiąc Do 300 Mb/s 136 kanałów Bez limitu 120-155 złotych Do 300 Mb/s 183 kanały + HBO Bez limitu 170-205 złotych Do 600 Mb/s 136 kanałów Bez limitu 130-165 złotych Do 600 Mb/s 183 kanały + HBO Bez limitu 180-215 złotych Do 1 Gb/s 136 kanałów Bez limitu 145-180 złotych Do 1 Gb/s 183 kanały + HBO Bez limitu 190-225 złotych Do 2 Gb/s 136 kanałów Bez limitu 150-185 złotych Do 2 Gb/s 183 kanały + HBO Bez limitu 200-235 złotych Do 8 Gb/s 136 kanałów Bez limitu 200-230 złotych Do 8 Gb/s 183 kanały + HBO Bez limitu 250-280 złotych

Na tym nie koniec opłat, ponieważ do pierwszej faktury doliczone jest jeszcze 60 złotych za aktywację. Po upływie czasu określonego w umowie (czyli 24 miesięcy) trzeba też liczyć się z podwyżką abonamentu o 10 złotych miesięcznie. Ale – żeby nie było tylko tak negatywnie – wspomnę też, że Orange oferuje kilka miesięcy bez opłat abonamentowych – konkretnie dwa miesiące w przypadku planów z internetem do 300 Mb/s oraz pół roku w pozostałych.

T-Mobile – prosty abonament Magenta Dom

T-Mobile ma zdecydowanie najprostszą ofertę, a pakiet usług telefon + internet + telewizja nazywa się Magenta Dom.

W skali miesiąca za internet światłowodowy płacimy 65 złotych (300 Mb/s), 75 złotych (600 Mb/s) lub 95 złotych (900 Mb/s), za komórkę 50 złotych (z nielimitowanymi rozmowami, wiadomościami i pakietem internetu, ale o prędkości do 30 Mb/s) lub 70 złotych (totalny no-limit), a za telewizję – 20 złotych.

Przy czym, jeśli chodzi o TV, przez trzy miesiące mamy dostęp do najwyższego pakietu L (193 kanały), ale jeśli chcemy go utrzymać po tym okresie, cena wzrośnie do 80 złotych. Po pierwszym kwartale decyzja należy jednak do nas: alternatywnie możemy postawić na ofertę M za 50 złotych lub ofertę S, pozwalającą utrzymać koszty na poziomie 20 złotych, przy czym kanałów jest już tylko 85. Na dobrą sprawę pakiet telewizyjny można zmieniać swobodnie, nawet co miesiąc

Konfigurator Magenta Dom (źródło: T-Mobile)

Łącznie wychodzi więc od 115 do 185 złotych i ewentualnie nieco więcej po trzech miesiącach. Cena ta uwzględnia rabaty za zgody marketingowe i obsługę elektroniczną. W dodatku rośnie ona po upływie 24 miesięcy, czyli po przejściu na czas nieokreślony: zarówno za telefon, jak i internet płaci się o 10 złotych więcej (razem 20 złotych), a po każdym kolejnym roku następuje podobna podwyżka. Warto za to podkreślić, że w T-Mobile nie płacimy ani złotówki za instalację i aktywację. W cenę wliczone są także: router WiFi Home Box oraz dekoder MagentaTV (w obu przypadkach na zasadzie bezpłatnego wypożyczenia).

Wracając jeszcze do telewizji, istnieje możliwość wykupienia pakietu 11 kanałów premium Canal+ za 49,99 złotych miesięcznie (a w ramach promocji przez pierwszy kwartał płacimy tylko połowę tej ceny).

Play – oszukane 3 w 1

Play nie ma jako tako oferty 3 w 1, ale można mieć wszystko na jednym rachunku. Mimo to trzeba osobno wykupić abonament na telefon (podstawowe plany rozpoczynają się od 40 złotych miesięcznie z 6 GB internetu i sięgają 105 złotych z internetem bez limitu prędkości i danych), a osobno zestaw internet + TV.

Do wyboru są cztery pakiety, których regularne ceny przedstawiają się następująco:

110 złotych miesięcznie (55 złotych przez 6 miesięcy) – światłowód do 300 Mb/s i 206 kanałów,

140 złotych miesięcznie (0 złotych przez 6 miesięcy) – światłowód do 600 Mb/s i 215 kanałów,

200 złotych miesięcznie (0 złotych przez 6 miesięcy) – światłowód do 1 Gb/s i 228 kanałów,

230 złotych miesięcznie (0 złotych przez 6 miesięcy) – światłowód do 5 Gb/s i 228 kanałów.

Dodatkowo Play dorzuca do poszczególnych planów dostęp do serwisów premium, których lista różni się w zależności od pakietu, ale w tych droższych zawiera między innymi Amazon Prime Video, Cinemax, SkyShowtime, Canal+ i Polsat Sport Premium Super HD.

Podane wyżej ceny zawierają rabaty za e-fakturę, zgody marketingowe oraz łączenie usług. Podobnie jak u konkurencji, po upływie 24 miesięcy cena rośnie łącznie o 20 złotych (a po każdym kolejnym roku – o 10 złotych).

Oferta Internet+TV (źródło: Play)

Łącznie wychodzi na to, że za wszystkie trzy usługi trzeba płacić minimum 150 złotych miesięcznie, chociaż… moja rada jest taka, by najpierw zamówić sobie abonament telefoniczny, a na przykład miesiąc później dokupić telewizję i internet. Wówczas bowiem możemy skorzystać z rabatu dla abonentów, który wynosi 20 złotych miesięcznie.

Niezależnie od tego, czy wykupimy najpierw abonament telefoniczny, a potem pozostałe dwie usługi, czy też zrobimy to podczas jednej wizyty w salonie, konieczne będzie uiszczenie osobnych opłat aktywacyjnych i instalacyjnych – dwa razy po 50 złotych (doliczane do pierwszej faktury). A jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, abonament jest wyższy o 25 złotych miesięcznie.

Plus – co oferuje smartDOM?

Na stronie Plusa odnajdujemy tylko jeden zestaw smartDOM zawierający wszystkie trzy usługi i jest on dość dyskusyjny, ponieważ internet nie jest światłowodowy, lecz mamy do czynienia z siecią 5G lub LTE i to z limitem (300 GB).

Trudno więc rozpatrywać to w kategorii kompletnego pakietu do domu, ale dla porządku dodam, że zawiera on także abonament komórkowy z nielimitowanymi połączeniami i wiadomości oraz 50 GB internetu oraz pakiet telewizji satelitarnej z 57 kanałami. Kosztuje on 58 złotych miesięcznie przez rok, potem 109 złotych miesięcznie przez drugi rok, a w trzecim roku cena rośnie do 178 złotych.

smartDOM dla nowych klientów (źródło: Plus)

Podobnie jak w przypadku sieci Play lepszą opcją zatem może być wykupienie abonamentu telefonicznego oraz internetu + TV osobno. Jeśli chodzi o ten pierwszy, mamy do wyboru pakiety S za 39 złotych miesięcznie (z 6 GB internetu), M za 59 złotych (z 50 GB internetu) oraz L za 69 złotych (ze 120 GB internetu).

Mając abonament komórkowy można dokupić światłowód i telewizję w dwóch planach. W obu mamy 57 kanałów TV, ale internet ma limit prędkości albo do 300 Mb/s, albo do 1 Gb/s. Jak to wygląda cenowo?

Do 300 Mb/s – 19 złotych przez 12 miesięcy, potem 61 złotych, a od 25. miesiąca – 99 złotych,

Do 1 Gb/s – 39 złotych przez 12 miesięcy, potem 81 złotych, a od 25. miesiąca – 119 złotych.

Jak więc widzisz, cennik jest dość szalony i nawet trudno to zsumować tak, by miało ręce i nogi, ale załóżmy, że początkowo miesięczne koszty mogą wynosić nawet mniej 60 złotych, ale z czasem gwałtownie rosną.

Która oferta jest najlepsza?

Ile osób, tyle wymagań i preferencji, w związku z czym każdy na to pytanie musi sobie odpowiedzieć sam. Wierzę, że przegląd uwzględniający też rozmaite koszty dodatkowe pomoże Ci zorientować się w sytuacji i podjąć właściwą decyzję.

W moim odczuciu najlepszą, bo najprostszą, niezbyt drogą i praktycznie wolną od opłat dodatkowych, a w dodatku zapewniającą dość dużą swobodę ofertą, dysponuje T-Mobile. Jeśli chodzi o elastyczność, na pewno warto też wyróżnić ofertę Orange Love – może też być najlepsza dla osób oczekujących najszybszego internetu.

W przypadku sieci Plus i Play natomiast chcąc uzyskać pakiet trzech usług na atrakcyjnych warunkach trzeba trochę kombinować, a ostatecznie i tak wszystko jest skomplikowane. W określonych sytuacjach ich oferty mogą okazać się opłacalne, a wręcz najlepsze, ale raczej nie polecałbym ich osobom, które lubią przejrzyste warunki i cenią sobie prostotę.

A czy w ogóle warto wybierać takie łączone pakiety? W większości przypadków mają sens, ale jeśli nie widzisz wśród ofert takiej, która odpowiada Ci zarówno w kontekście telefonu, internetu, jak i telewizji, nic nie stoi na przeszkodzie, by wybrać sobie każdy abonament z osobna, nawet od różnych operatorów. Wymaga to wprawdzie więcej czasu i formalności, ale ostatecznie może się opłacić.