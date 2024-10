Potrzeba Ci dużo internetu? Sprawdź, który operator daje najwięcej GB na kartę lub abonament

Korzystanie z komunikatorów, oglądanie filmów i seriali, przeglądanie internetu, granie w gry wieloosobowe… – jest mnóstwo aplikacji, które potrafią szybko drenować pakiet danych. Jeśli jesteś jedną z osób, które każdego miesiąca mają zapotrzebowanie na naprawdę dużo gigabajtów, znajdujesz się teraz w dobrym miejscu. Za moment przejrzymy bowiem oferty na kartę, abonament i subskrypcję w poszukiwaniu największej paczki GB w najlepszej cenie.

Gdy celem jest największy pakiet internetu…

Wyszedłem z założenia, że jeśli szukasz oferty z największym pakietem internetu, interesują Cię plany, w których masz do wykorzystania więcej niż 50 GB. Dlatego w tym przeglądzie skupiam się właśnie na nich. Znajdziesz tu zarówno oferty abonamentowe, jak i na kartę, a także subskrypcje stanowiące alternatywę dla obu tych tradycyjnych form. Koncentruję się na ofertach dla nowych klientów.

Na zestawienie składają się tanie pakiety (za mniej niż 30 złotych miesięcznie), ale też takie, które kosztują blisko 100 złotych. Dodam też na marginesie, że wszystkie opisywane tu plany oferują nielimitowane rozmowy i wiadomości.

Przejdźmy więc do konkretów, a zaczynamy od mocnego uderzenia, bo od odpowiedzi na pytanie…

Który operator oferuje nielimitowany internet w telefonie?

Jeszcze do niedawna praktycznie nie było takiej opcji, ale w 2024 roku dostępne są już abonamenty komórkowe z nielimitowanym internetem – i to za mniej niż stówkę miesięcznie. Liderem w tej kategorii jest T-Mobile, który pozwala skorzystać nie z jednego, lecz z aż dwóch takich planów.

Operator w kolorze magenty ma przede wszystkim Ofertę L, która kosztuje 90 złotych na miesiąc i zawiera absolutny no-limit – nie ma żadnych ograniczeń, co do minut, SMS-ów czy MMS-ów, jak również ilości danych i prędkości internetu. Minus jest taki, że musisz podpisać umowę na 24 miesiące, a po upływie tego czasu co rok opłaty rosną o 10 złotych miesięcznie. Plus – że płatności rozpoczynasz dopiero od 4. miesiąca.

W katalogu T-Mobile jest też Oferta M tańsza o dwie dyszki. Za 70 złotych miesięcznie również mamy nielimitowane wszystko, ale jest jeden haczyk. Prędkość jest ograniczona do 30 Mb/s. Poza tym jest to oferta bliźniacza do eLki.

Oferta Orange Flex wydaje się bezkonkurencyjna – prawdziwe no-limit za 80 złotych

Całkowicie nielimitowany internet (bez spadków prędkości) oferuje także Orange Flex w subskrypcji UNLMTD. Jest taniej niż w T-Mobile, bo płacisz 80 złotych miesięcznie, a do tego możesz zrezygnować w każdej chwili. Haczyk? W tym przypadku nie ma właściwie żadnego. Za darmo możesz nawet odebrać dodatkowe karty SIM i eSIM, by korzystać z pakietu także na drugim smartfonie czy smartwatchu, jak również routerze.

źródło: Orange Flex

Wypada też wspomnieć o najwyższych abonamentach Orange i Play. W obu przypadkach pakiet nazywa się L, kosztuje 90 złotych, wiąże się z umową na 24 miesiące i można w nim liczyć na nielimitowany internet, ale – uwaga! – tylko przez pewien czas. Pomarańczowi dają go na 2 lata, a fioletowi – na rok. Po upływie tego czasu limit wynosi (wciąż zawrotne) 300 GB.

Najlepsze oferty na abonament – kto daje najwięcej GB za najmniejszą kwotę?

Mamy już omówione abonamenty z nielimitowanym internetem w T-Mobile oraz paczkami 300 GB w Play i Orange. Czy są jakieś sensowne alternatywy, gdy nie potrzeba aż tylu gigabajtów, a chce się płacić nieco mniej? Oczywiście, że są.

źródło: Play (1), Orange (2)

Całkiem nieźle wygląda na przykład plan XL operatora Vectra. Kosztuje 75 złotych i każdego miesiąca pozwala wykorzystać 200 GB. Sam raczej dołożyłbym piątkę i wziął UNLMTD w Orange Flex, ale rozumiem, że niektórzy wolą abonament. Skoro już jednak wspomniałem o pomarańczowych, Orange (podobnie zresztą jak Play) oferuje abonament za 70 złotych miesięcznie, w ramach którego ma się do dyspozycji 150 GB.

źródło: Vectra

Jeśli wystarczy Ci 100 GB, sprawdź MEGA 5G w sieci Otvarta

Ofertą, którą z czystym sumieniem mogę nazwać „petardą”, jest natomiast MEGA 5G w sieci Otvarta. Za 34,99 złotych miesięcznie dostajemy 100 GB do wykorzystania. Owszem, to już wyraźnie mniejszy pakiet danych, ale konkurenci każą sobie za coś takiego płacić co najmniej 49 złotych – przebitka jest więc naprawdę duża. W dodatku umowa jest bezterminowa, więc zrezygnować możesz w każdej chwili.

źródło: Otvarta

Oferty Nju Mobile i Plush to świetne opcje dla długodystansowców

Wartymi rozważeniami opcjami są także oferty Nju Mobile oraz Plush – szczególnie, gdy należysz do lojalnych abonentów. Opłaty wynoszą ~39/40 złotych miesięcznie i na start mamy „tylko” 80 GB do wykorzystania. Pakiet jednak rośnie wraz z Twoim stażem.

W Plushu masz 160 GB od 7. miesiąca, 200 GB od 13. miesiąca i 300 GB od 25. miesiąca. Niestety, co rok rośnie też cena – o 5 złotych. W Nju natomiast po pół roku masz 160 GB, po roku 200 GB, a po dwóch latach – 240 GB. Niby mniej, ale za to koszty pozostają stałe.

źródło: Nju Mobile

Podsumujmy więc oferty abonamentowe z pakietami powyżej 50 GB miesięcznie (według ceny – malejąco):

Najlepsze oferty abonamentowe z pakietami powyżej 50 GB (październik 2024):

Operator Oferta Cena Pakiet internetu Bonus za staż Kumulacja GB T-Mobile L 90 złotych Bez limitu NIE n/d Play L 90 złotych 300 GB (bez limitu przez 1 rok) NIE NIE Orange L 90 złotych 300 GB (bez limitu przez 2 lata) NIE NIE Vectra XL 75 złotych 200 GB NIE NIE T-Mobile M 70 złotych Bez limitu (prędkość do 30 Mb/s) NIE n/d Play M 70 złotych 150 GB NIE NIE Orange M 70 złotych 150 GB NIE NIE Plus 120 GB 69 złotych 120 GB NIE NIE Vectra L 55 złotych 100 GB NIE NIE Nju Mobile 49 49 złotych 100 GB TAK (do 300 GB) NIE Lajt Mobile L 40 złotych 60 GB NIE NIE Plush 80 GB 40 złotych 80 GB TAK (do 300 GB) NIE Virgin Mobile 40 40 złotych 60 GB NIE NIE Nju Mobile 39 39 złotych 80 GB TAK (do 240 GB) NIE Otvarta MEGA 5G 34,99 złotych 100 GB NIE NIE Nju Mobile 29 29 złotych 60 GB TAK (do 180 GB) NIE

Najlepsze oferty na kartę. Który operator daje duży pakiet danych?

Jeśli niekoniecznie chcesz abonament i celujesz w ofertę na kartę, możesz dostać sporo gigabajtów za stosunkowo nieduże pieniądze. Na przykład Play oferuje pakiet XXL za 50 złotych miesięcznie, w ramach którego masz do wykorzystania aż 200 GB, a dołączając do tego wszystkie bonusy możesz uzyskać nawet 8400 GB na 12 miesięcy.

A w Orange, Heyah i Lycamobile gigabajty nie przepadają

Ciekawą, ale nieco tańszą ofertę, ma Orange – za 45 złotych miesięcznie dostajesz 150 GB do wykorzystania. Co więcej, niewykorzystane w danym miesiącu gigabajty nie przepadają – zamiast tego się sumują, dzięki czemu zaoszczędzony pakiet z jednego miesiąca możesz wykorzystać w kolejnym (tak długo jak utrzymujesz ciągłość wpłat). Pomarańczowi też mają trochę bonusów – dzięki nim możesz zyskać nawet 8200 GB na rok.

źródło: Orange

Gigabajty nie przepadają też w Heyah, ale oferta jest nieco słabsza – za 55 złotych masz 100 GB, za 40 złotych – 70 GB, a za 35 złotych – 55 GB. Podobnie w Lycamobile, gdzie pakiet 100 GB kosztuje 49 złotych, ale na początku października dostępna jest promocja, w ramach której miesięczna opłata wynosi tylko 34 złote.

Jeśli zaś brak kumulacji gigabajtów Cię nie odstrasza, koniecznie rzuć okiem na plan GIGAWYPAS w Virgin Mobile, gdzie za 40 złotych miesięcznie dostajesz 100 GB co miesiąc.

Poniżej możesz zobaczyć porównanie tych pakietów z pozostałymi, także takimi, o których tu nie wspominałem (standardowo: od najdroższego do najtańszego).

Najlepsze oferty na kartę z pakietami powyżej 50 GB (październik 2024):

Operator Oferta Cena Pakiet internetu Bonus za staż Kumulacja GB Heyah L 55 złotych 100 GB NIE TAK Play XXL 50 złotych 200 GB NIE NIE Lycamobile Do Wszystkich XL 49 złotych (aktualnie w promocji: 34 złote) 100 GB NIE TAK Orange 45 45 złotych 150 GB NIE TAK Play XL 45 złotych 60 GB NIE NIE T-Mobile GO! L 45 złotych 60 GB NIE NIE Virgin Mobile GIGAWYPAS 40 złotych 100 GB NIE NIE Heyah M 40 złotych 70 GB NIE TAK Heyah S 35 złotych 55 GB NIE TAK

A może subskrypcja? Gdzie można dostać najwięcej GB?

Na koniec zostawiłem subskrypcję, która nie jest ani abonamentem ani ofertą na kartę, choć właściwie jest też jednym i drugim. O nielimitowanym internecie w Orange Flex już wspominałem, ale dostępne są też całkiem atrakcyjne, tańsze pakiety – 50 złotych za 150 GB lub 35 złotych za 75 GB. W obu przypadkach niewykorzystany pakiet nie przepada – jest przenoszony do Sejfu GB, gdzie pozostaje do dyspozycji przez pół roku.

Subskrypcyjna oferta Mobile Vikings to jest coś

O ile jednak nielimitowana oferta jest właściwie bezkonkurencyjna, to te dwa niższe pakiety nie wypadają już tak dobrze – szczególnie w porównaniu do subskrypcji Mobile Vikings. Tutaj również można liczyć na kumulację pakietu, a ten w każdym przypadku jest zacny: za 45 złotych masz 180 GB, za 35 złotych – 120 GB, a za 30 złotych – 80 GB. W dodatku pierwszy miesiąc oferowany jest za połowę ceny.

źródło: Mobile Vikings

Na wzmiankę zasługuje jeszcze oferta Red Bull Mobile – choć za 40 złotych dostajemy tylko 60 GB do wykorzystania, to przez pierwsze pół roku możemy korzystać z internetu zupełnie bez limitów. To fajna opcja dla krótkodystansowców. Podobne, a nierzadko nawet bardziej atrakcyjne okazje można znaleźć w ofercie a2mobile.

Z kolei maratończyków zainteresować może subskrypcyjny wariant oferty „29” w Nju Mobile. Działa to tak samo jak w abonamencie, a więc na początek otrzymujemy 60 GB, ale z czasem dostępny pakiet rośnie: do 120 GB po pół roku, 150 GB po roku i 180 GB po dwóch latach.

Najlepsze oferty subskrypcyjne z pakietami powyżej 50 GB (październik 2024):

Operator Oferta Cena Pakiet internetu Bonus za staż Kumulacja GB Orange Flex UNLMTD 80 złotych Bez limitu NIE n/d Orange Flex 150 GB 50 złotych 150 GB NIE TAK (Sejf GB) a2mobile Niewyczerpalne Wszystko 49,90 49,90 złotych 120 GB (bez limitu przez 12 miesięcy) NIE NIE Mobile Vikings 180 GB 45 złotych 180 GB NIE TAK Red Bull Mobile / 40 złotych 60 GB (bez limitu przez 6 miesięcy) NIE NIE a2mobile Niewyczerpalne Wszystko 39,90 39,90 złotych 65 GB (bez limitu przez 6 miesięcy) NIE NIE Orange Flex 75 GB 35 złotych 75 GB NIE TAK Mobile Vikings 120 GB 35 złotych 120 GB NIE TAK a2mobile Niewyczerpalne Wszystko 34,90 34,90 złotych 55 GB NIE NIE Mobile Vikings 80 GB 30 złotych 80 GB NIE TAK Nju Mobile 29 29 złotych 60 GB TAK (do 180 GB) TAK

Podsumowanie, czyli który operator daje najwięcej GB w pakiecie komórkowym?

Niezaprzeczalnie najwięcej GB oferują T-Mobile w planie L oraz Orange Flex w pakiecie UNLMTD. Są one bowiem nielimitowane. Trzeba jednak za to sporo zapłacić, bo aż 80-90 złotych miesięcznie.

Na dobrą sprawę jednak praktycznie każdy operator ma w swojej ofercie plan abonamentowy, na kartę lub subskrypcyjny z potężnym pakietem internetu i wszystko sprowadza się tak naprawdę do tego, ile gigabajtów potrzebujesz i ile pieniędzy chcesz wydać. Wierzę, że ten przegląd pomoże Ci podjąć dobrą decyzję.