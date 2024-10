Jaka subskrypcja zamiast abonamentu na telefon? Porównujemy oferty

Jeszcze do niedawna opcje były dwie: oferta na kartę lub na abonament. Moda na subskrypcje dotarła jednak również do telekomów i coraz większa liczba operatorów faktycznie pozwala nam skorzystać także z tego typu pakietów. Na czym polegają, jak prezentują się poszczególne oferty i czy jest to lepsze rozwiązanie niż tradycyjne umowy abonamentowe lub na kartę? Czas odpowiedzieć na wszystkie te pytania.

Co to jest subskrypcja na telefon? Ani abonament, ani karta

Subskrypcja na telefon to ani oferta na kartę, ani też abonament, a równocześnie jakby jedno i drugie zarazem. Działa to zupełnie tak jak w przypadku innych usług subskrypcyjnych, takich jak Netflix, Spotify czy Microsoft 365.

Krótko mówiąc: użytkownik przypina swoją kartę płatniczą, z której co miesiąc pobierana jest opłata. Nie ma tu długoterminowych umów – korzystanie z usługi można zakończyć w dowolnym momencie. Nie trzeba też pamiętać o doładowywaniu konta lub wykonywaniu przelewów – cały proces odbywa się automatycznie.

To wygodne i elastyczne rozwiązanie, nie dziwi więc, że cieszy się coraz większą popularnością. Aktualnie pakiety subskrypcyjne można znaleźć już u wielu różnych operatorów i są one naprawdę zróżnicowane. Przejdźmy sobie teraz przez te poszczególne oferty, aby później móc sobie to wszystko podsumować i porównać.

Red Bull Mobile – subskrypcja dla tych, którzy nie lubią mieć wyboru

W Red Bull Mobile najwyraźniej wychodzą z założenia, że lepiej nie dawać klientom wyboru, bo nie będą potrafili się zdecydować – zamiast tego oferują jeden pakiet, który – jak przekonują – będzie odpowiedni dla większości z nas. Kosztuje 40 złotych miesięcznie i pozwala bez limitów esemesować, ememesować i rozmawiać, a przez pierwsze pół roku także surfować po sieci.

Co po upływie tych sześciu miesięcy? Wówczas nielimitowany internet zamienia się w gwarantowane 60 GB. Jeśli czujesz, że to za mało, za „symboliczną” dyszkę możesz dokupić dodatkowe 100 GB. Aha, starter kosztuję złotówkę i zapewnia dostęp do pełnego pakietu przez 30 dni, więc realnie opłaty zaczynają się tak naprawdę dopiero od drugiego miesiąca.

źródło: Red Bull Mobile

Red Bull Mobile zapewnia dostęp do sieci 5G w zasięgu T-Mobile i pozwala wyrobić wirtualną kartę eSIM za darmo. Wszystko to razem brzmi zatem całkiem przyzwoicie i stanowi ciekawą opcję dla osób, które… nie lubią mieć zbyt wielu opcji. Trudno ją jednak nazwać bezkonkurencyjną, szczególnie że…

Po drugiej stronie jest a2mobile – ma aż 6 pakietów subskrypcyjnych

Bardzo podobna, a jednak dla niektórych osób bardziej atrakcyjna od Red Bull Mobile może okazać się oferta a2mobile. Za 39,90 złotych możesz mieć również nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz internet przez pół roku, a po tym czasie limit wynosi nie 60, lecz 65 GB. Żeby jednak nie było tak kolorowo – nie ma możliwości zamówienia karty eSIM.

Jest za to swoboda wyboru. W ofercie a2mobile znajdziesz aż sześć planów subskrypcyjnych. Najbogatszy jest pakiet za 49,90 złotych miesięcznie – z nielimitowanym internetem przez rok, po czym masz do wykorzystania 120 GB co miesiąc.

źródło: a2mobile

Dla mniej wymagających są zaś opcje w cenach od 19,90 do 34,90 złotych i w każdym przypadku możesz liczyć na nielimitowane rozmowy i wiadomości. Kompletne zestawienie przedstawia się następująco:

49,90 złotych – nielimitowany internet 5G przez 12 miesięcy, potem 120 GB,

39,90 złotych – nielimitowany internet 5G przez 6 miesięcy, potem 65 GB,

34,90 złotych – pakiet 55 GB internetu 5G,

29,90 złotych – pakiet 45 GB internetu 5G,

24,90 złotych – pakiet 30 GB internetu LTE,

19,90 złotych – pakiet 10 GB internetu LTE.

Mobile Vikings – najlepsza subskrypcja z kumulacją GB

Po upływie okresu promocyjnego Red Bull Mobile i a2mobile wciąż oferują sporo internetu, ale pakiet resetuje się co miesiąc. Tymczasem Mobile Vikings ma nie tylko jeszcze większe pakiety, ale do tego proponuje kumulację GB, co w skrócie oznacza tyle, że niewykorzystane dane z jednego miesiąca przechodzą na kolejny.

źródło: Mobile Vikings

Na tym atuty oferty Mobile Vikings się nie kończą, bo klienci mogą też liczyć chociażby na kartę eSIM za darmo. No ale najważniejsze są pakiety, a te są do wyboru trzy i każdy zawiera mnóstwo internetu – wygląda to tak:

45 złotych – 180 GB internetu 5G,

35 złotych – 120 GB internetu 5G,

30 złotych – 80 GB internetu 5G.

Miłym bonusem jest to, że pierwszy miesiąc masz za połowę ceny.

Jest też Plus, który rozdaje gigabajty w formie prezentu

Na kumulację gigabajtów możesz liczyć także w subskrypcyjnej ofercie sieci Plus. I choć same pakiety prezentują się tak, że – co tu dużo mówić – szału nie ma…

55 złotych – 55 GB internetu,

35 złotych – 40 GB internetu,

30 złotych – 30 GB internetu.

…to sporo gigabajtów można zyskać w ramach prezentu. W najtańszym pakiecie możesz zdobyć promocyjną paczkę 1500 GB do wykorzystania w ciągu roku, a w dwóch pozostałych – nawet 6400 GB. Oczywiście w każdym przypadku możesz też liczyć na nielimitowane rozmowy, SMS-y oraz MMS-y.

źródło: Plus

Orange Flex to najlepsza subskrypcja z nielimitowanym internetem

W naszym zestawieniu nadszedł tymczasem moment, by wspomnieć o jedynej na rynku ofercie subskrypcyjnej z nielimitowanym internetem – zarówno pod względem ilości gigabajtów, jak i prędkości. Właśnie taką ofertę ma Orange Flex. Pakiet nazywa się UNLMTD i kosztuje 80 złotych miesięcznie.

Jeśli nielimitowany internet potrzebny jest Ci tylko od czasu do czasu, możesz wybrać tańszą subskrypcję Orange Flex i na życzenie aktywować dodatkowy pakiet UNLMTD za 30 złotych na 30 dni lub 15 złotych na 7 dni. Jest to opcja dostępna w dwóch planach: za 35 złotych (z paczką 75 GB internetu 5G) oraz za 50 złotych (150 GB). De facto możesz więc mieć internet bez limitu już za 65 złotych miesięcznie.

źródło: Orange Flex

Wybierając najtańszy z tych pakietów możesz w dodatku zaoszczędzić jeszcze więcej, jeśli tylko zdecydujesz się na opłacenie subskrypcji za rok z góry. Cena wynosi wówczas 350 złotych, co – jak nietrudno policzyć – oznacza dwa miesiące usługi gratis.

Poza (opcjonalnie) nielimitowanym internetem i całkiem niezłym cennikiem, Orange Flex ma też inne atuty. Po pierwsze: możliwość wyrobienia dodatkowej karty SIM lub eSIM za darmo (a w droższych planach nawet więcej więcej niż jednej). Następnie: dostęp do 5G w zasięgu pomarańczowej sieci oraz kumulacja gigabajtów w tzw. Sejfie, gdzie pozostają do Twojej dyspozycji przez 6 miesięcy.

Najtańsza subskrypcja? Sprawdź Heyah 01

UNLMTD w Orange Flex to nie tylko najbardziej wypasiona, ale też jedna z najdroższych subskrypcji na rynku. A co jeśli celujesz w coś z drugiego krańca, czyli interesuje Cię najtańsza opcja? Wówczas całe na czerwono wyłania się Heyah.

Wprawdzie a2mobile pozwala skorzystać z subskrypcji za 19,90 złotych, ale droższa o 9 groszy oferta Heyah 01 jest znacznie bardziej godna uwagi. Przede wszystkim dlatego, że do nielimitowanych rozmów i wiadomości dorzuca paczkę 20 GB internetu (a więc dwa razy większy niż a2mobile).

źródło: Heyah 01

Jeśli potrzebujesz więcej internetu, za 29,99 złotych miesięcznie Heyah 01 oferuje paczkę 40 GB. Niestety, operator z charakterystyczną łapką w logo nie oferuje swoim klientom wirtualnych kart eSIM. Na pocieszenie mamy natomiast pierwszy miesiąc za symboliczną złotówkę.

Nju Mobile docenia lojalność – im dłużej jesteś, tym więcej masz

Na koniec rzućmy jeszcze okiem na Nju Mobile. Oferta jest tu o tyle ciekawa, że dostępny pakiet danych rośnie wraz ze stażem. Na początek dostajesz 60 GB, ale już po pół roku masz do wykorzystania dwa razy więcej, a po roku – 150 GB. Po upływie kolejnego roku w paczce jest już 180 GB, a wszystko to przy niezmiennej cenie, wynoszącej 29 złotych miesięcznie.

Nju Mobile docenia jednak lojalność nie tylko w znaczeniu stażowym, ale też kupowania więcej niż jednego numeru. Jeśli potrzebujesz dwóch albo chcesz się dogadać z kimś bliskim lub znajomym, za ten sam pakiet oboje zapłacicie tylko po 19 złotych. I to samo tyczy się każdego kolejnego numeru, przy czym limit wynosi 5.

źródło: Nju Mobile

To wciąż nie koniec, bo w ramach planu subskrypcyjnego otrzymujesz jeszcze dostęp do podstawowego pakietu telewizji mobilnej Orange TV Go, masz możliwość wyrobienia dodatkowej karty eSIM, a jeśli przenosisz numer od operatora innego niż Orange, to przez pierwsze trzy miesiące nic nie płacisz. Brzmi to wszystko więc naprawdę nieźle.

Wielkie porównanie ofert subskrypcyjnych 2024 – wybierz najlepszą dla siebie

Podsumowaniem niech będzie tabelka prezentująca poszczególne oferty subskrypcyjne bez uwzględnienia opcji dodatkowych (zostały ułożone według cen: od najdroższej do najtańszej).

Operator Oferta Cena Pakiet internetu Bonus za staż Kumulacja GB Dostępne eSIM Orange Flex UNLMTD 80 złotych Bez limitu NIE n/d TAK Plus 55 55 złotych 55 GB NIE TAK TAK Orange Flex 150 GB 50 złotych 150 GB NIE TAK (Sejf GB) TAK a2mobile Niewyczerpalne Wszystko 49,90 49,90 złotych 120 GB (bez limitu przez 12 miesięcy) NIE NIE NIE Mobile Vikings 180 GB 45 złotych 180 GB NIE TAK TAK Red Bull Mobile / 40 złotych 60 GB (bez limitu przez 6 miesięcy) NIE NIE TAK a2mobile Niewyczerpalne Wszystko 39,90 39,90 złotych 65 GB (bez limitu przez 6 miesięcy) NIE NIE NIE Mobile Vikings 120 GB 35 złotych 120 GB NIE TAK TAK Orange Flex 75 GB 35 złotych 75 GB NIE TAK (Sejf GB) TAK Plus 40 35 złotych 40 GB NIE TAK TAK a2mobile Niewyczerpalne Wszystko 34,90 34,90 złotych 55 GB NIE NIE NIE Mobile Vikings 80 GB 30 złotych 80 GB NIE TAK TAK Plus 30 30 złotych 30 GB NIE TAK TAK Heyah 01 Oferta głosowa 29,99 29,99 złotych 40 GB NIE NIE NIE a2mobile Niewyczerpalne Wszystko 29,90 29,90 złotych 45 GB NIE NIE NIE Nju Mobile 29 29 złotych 60 GB TAK (do 180 GB) NIE TAK a2mobile Niewyczerpalne Wszystko 24,90 24,90 złotych 30 GB NIE NIE NIE Heyah 01 Oferta głosowa 19,99 19,99 złotych 20 GB NIE NIE NIE a2mobile Niewyczerpalne Wszystko 19,90 19,90 złotych 10 GB NIE NIE NIE

Subskrypcja zamiast abonamentu lub oferty na kartę – czy warto wybrać ją w 2024 roku?

W 2024 roku subskrypcja to ciekawa alternatywa dla ofert na kartę i abonament. Obiektywnie rzecz biorąc nie jest od nich ani lepsza, ani gorsza, ale już dla konkretnych osób może być bardziej atrakcyjna – szczególnie dla tych, którzy cenią sobie wygodę i lubią sytuację, w której rzeczy ogarniają się same.

Na polskim rynku dostępne są oferty na kartę o bardzo podobnej charakterystyce, co subskrypcje za te same pieniądze. Niektóre są lepsze (na przykład Play oferuje pakiet XXL z 200 GB internetu za 50 złotych), inne gorsze, ale kluczowe jest to, że jest wybór i raczej nie będzie się szczególnie stratnym, niezależnie od tego, jaki format umowy nas interesuje.

Jeśli chodzi o subskrypcje, na pewno wyróżnia się wśród nich Orange Flex ze swoim nielimitowanym internetem – owszem, nie jest to tania opcja, ale na pewno zasługuje na uwagę. Dla tych, którzy dużą surfują, świetnie wypadają też oferty a2mobile i Mobile Vikings, a Nju Mobile i Heyah 01 mają przyzwoite propozycje dla tych, którzy wymagają nieco mniej.

I jak – udało Ci się znaleźć coś dla siebie?