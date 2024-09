Który najtańszy abonament jest najlepszy? Przeglądamy oferty Orange, Play, Plus, T-Mobile i innych

Operatorzy zawsze będą nas zachęcać do wyboru drogiego abonamentu. Nierzadko jednak nie jesteśmy w stanie wykorzystać tego, co otrzymujemy wówczas w pakiecie. Na szczęście na rynku nie brakuje też atrakcyjnych ofert w niskich cenach. Który najtańszy abonament jest obecnie najlepszy? Wierzę, że ten przegląd pomoże Ci odnaleźć odpowiedź na to pytanie.

Nie będę zbytnio przedłużać i już zaraz przejdziemy do konkretnych ofert, ale na początek kilka uwag na temat tego, co tutaj znajdziesz. Przedstawiam oferty zarówno głównych operatorów, jak i rozmaitych sub-marek, przy czym niektórzy operatorzy zostali pominięci ze względu na brak atrakcyjnej oferty spełniającej założone kryteria.

Skupiam się wyłącznie na ofertach bez telefonu, a za „tani abonament” uznaję taki, który kosztuje mniej niż 30 złotych miesięcznie. Podane ceny uwzględniają rabaty za zgody marketingowe i elektroniczne faktury. Przedstawione oferty są zaś aktualne na początek września 2024 roku. Przejdźmy zatem do rzeczy.

Najtańszy abonament w Orange, Play, Plus i T-Mobile. Podstawowe oferty głównych operatorów to nic ciekawego

O najtańszych ofertach abonamentowych czterech głównych operatorów w Polsce napiszę krótko. Żaden z nich nie proponuje bowiem swoim klientom pakietu za mniej niż 30 złotych – mało tego: najtańszy wiąże się z kosztami na poziomie 39 złotych miesięcznie (i to tylko przez pierwsze dwa lata!).

Właśnie taką ofertę ma Plus, który każe do tego doliczyć jeszcze 40 złotych w postaci jednorazowej opłaty aktywacyjnej. Co daje w zamian? Jak wszyscy – nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a do tego 6 GB internetu. Na to samo możesz liczyć w Play, ale abonament wynosi 40 złotych miesięcznie, a aktywacja to koszt 50 złotych.

Z jeszcze droższą aktywacją mamy do czynienia w Orange, gdzie wynosi ona 60 złotych. Najtańszy plan XS również jest droższy niż konkurencyjne propozycje (45 złotych miesięcznie przez pierwsze dwa lata), a pakiet internetowy jest uboższy o 1 GB. Mniej internetu (również 5 GB) otrzymują także osoby, decydujące się na najtańszy abonament w T-Mobile (za 40 złotych miesięcznie), ale – co warto podkreślić – „różowi” jako jedyni oferują aktywację za darmo.

Podsumujmy…

Abonament Miesięczny koszt Czas trwania umowy Opłata aktywacyjna Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y Internet 5G Pakiet danych Orange XS 45 złotych przez dwa lata, 55 złotych od 25. miesiąca 24 miesiące 60 złotych TAK TAK 5 GB (5 GB w roamingu) Play S 40 złotych 24 miesiące 50 złotych TAK TAK 6 GB (6 GB w roamingu) Plus 6 GB 39 złotych przez dwa lata, 49 złotych od 25. miesiąca 24 miesiące 40 złotych TAK TAK 6 GB (6 GB w roamingu) T-Mobile S 40 złotych przez dwa lata, 50 złotych od 25. miesiąca 24 miesiące 0 złotych TAK TAK 5 GB (5 GB w roamingu)

Jak widzisz, jak na tanie abonamenty, to są one dość drogie, a do tego nieszczególnie atrakcyjne pod względem oferty. Co więcej, każą wiązać się z danym operatorem na co najmniej dwa lata. Na szczęście na wielkiej czwórce polski rynek telekomunikacyjny się nie kończy.

Rzućmy więc okiem na coś ciekawszego, czyli najlepsze abonamenty do 15, 20, 25 i 30 złotych.

Otvarta ma najtańszy abonament na rynku: Znakomita 5G już za 12,99 złotych miesięcznie

Przegląd wypada zacząć od najtańszego abonamentu na rynku. Może się nim pochwalić (korzystająca z zasięgu Plusa) Otvarta, która w nowej ofercie ma aż trzy pakiety mieszczące się w założonym budżecie (poniżej 30 złotych miesięcznie).

Najtańszy pakiet to Znakomita 5G. Kosztuje zaledwie 12,99 złotych miesięcznie, ale zdecydowanie nie jest to opcja dla każdego. Przede wszystkim nie zadowoli osób, które wciąż komunikują się z innymi poprzez SMS-y i MMS-y. W przeciwieństwie do praktycznie całej konkurencji, nie są one bowiem bezpłatne – każda wiadomość kosztuje 19 groszy.

Same rozmowy są na szczęście nielimitowane, a do tego w pakiecie mamy jeszcze 5 GB internetu do wykorzystania, ale wyłącznie w Polsce (każdy 1 GB w roamingu kosztuje 7 złotych). Z plusów: można korzystać z sieci 5G i dostępny jest także eSIM (za 5 złotych). Atutami są też: aktywacja za symboliczną złotówkę oraz bezterminowa umowa, dzięki czemu można ją rozwiązać w dowolnym momencie (z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia).

Pakiet ten mogę polecić jednak wyłącznie w sytuacji, w której nie wysyła się wielu wiadomości i szuka się jak najtańszego abonamentu. W innym wypadku warto rozejrzeć się za inną opcją. (Nomen omen) doskonale sprawdzić może się na przykład oferta Doskonała 5G, która jest tylko o 5 złotych droższa.

Za 17,99 złotych miesięcznie abonenci mają nie tylko rozmowy, ale też wiadomości bez limitu, a do tego aż 20 GB internetu do wykorzystania (w tym 1 GB w roamingu). Pozostałe opłaty są takie same, a więc aktywacja kosztuje złotówkę, a wyrobienie wirtualnej karty eSIM – piątkę.

Wreszcie, jest też oferta Idealna 5G za 24,99 złotych miesięcznie. Tutaj koszt jest już wyraźnie wyższy, ale danych do wykorzystania otrzymujemy aż 50 GB (w tym 3 GB w roamingu).

Vectra proponuje coś niewiele droższego. Całkiem fajny abonament za 15 złotych

Wróćmy jednak do niższych kwot, bo z całkiem ciekawą propozycją wychodzi Vectra, oferując najtańszy na rynku abonament z nielimitowanymi SMS-ami i MMS-ami. Kosztuje tylko 15 złotych miesięcznie, a za aktywację zapłacisz symboliczne 5 złotych.

Poza nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami otrzymujemy w dodatku aż 10 GB internetu 5G i prawie tyle samo (konkretnie 9,46 GB) możemy wykorzystać w roamingu w UE. Krótko mówiąc: Plan S – bo tak nazywa się ten pakiet – to ciekawa opcja także dla tych oszczędnych osób, którym zdarza się wyjeżdżać za granicę.

Za minus można uznać fakt, że Vectra nie oferuje klientom wirtualnych kart eSIM. No ale cóż, za te pieniądze nie można mieć wszystkiego, a i tak dostaje się sporo.

Najlepszy abonament do 20 złotych? Sprawdź oferty Virgin Mobile i Lajt Mobile

Jeśli na telefon chcesz przeznaczać miesięcznie 20 złotych, możesz wybrać wspomnianą tu już ofertę Doskonała 5G z katalogu sieci Otvarta albo też na przykład zdecydować się na prosty abonament w Virgin Mobile.

Podstawowy pakiet w Virgin kosztuje właśnie 20 złotych miesięcznie. Opłacając go, masz rozmowy i wiadomości bez limitu, a także 20 GB internetu (w zasięgu sieci Play). Minus? Nie możesz korzystać z 5G (to jedyna spośród wymienianych tu ofert, mająca takie ograniczenie). Plus? W roamingu możesz użyć nawet 4,73 GB.

Niezbyt zachęcająco wygląda również opłata aktywacyjna w wysokości 30 złotych. Wypada za to docenić możliwość wyrobienia wirtualnej karty eSIM. Kolejnym atutem jest wygodne zarządzanie numerem – z poziomu aplikacji Play24.

Warto jeszcze zatrzymać się na moment przy ofercie Virgin Mobile. Jeśli bowiem potrzebujesz dwóch numerów, możesz też wybrać nieco droższą, ale przy tym znacznie bardziej atrakcyjną opcję, choćby dlatego, że w pakiecie masz 40 GB internetu 5G (!). Działa to tak, że pierwszy numer kosztuje 30 złotych, ale drugi (i każdy kolejny) już tylko dwie dyszki. W tym przypadku nie ma też opłaty aktywacyjnej.

Na kilka słów zasługuje też oferta Lajt Mobile, którą warto zainteresować się szczególnie wtedy, gdy potrzebuje się numeru tylko na jakiś czas. Umowa jest bowiem zawiązywana na czas nieokreślony, a przez pierwsze miesiące płacisz mniej. Choć tutaj trzeba od razu dopisać gwiazdkę – jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 35 złotych, więc nie do końca jest tak kolorowo.

Plan S kosztuje 10 złotych miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące, a potem 20 złotych miesięcznie. Na ofertę składają się nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 10 GB internetu 5G (w tym 4,84 GB w roamingu).

Plan M zaś kosztuje 20 złotych miesięcznie przez pierwsze 4 miesiące, a potem 30 złotych miesięcznie. Tu także masz nielimitowane rozmowy i wiadomości, a do tego 30 GB internetu 5G (w tym 7,26 GB w roamingu).

Niemałą ciekawostką w Lajt Mobile jest także to, że masz możliwość wyboru, czy chcesz zasięg Plusa czy Orange – w zależności od tego, która sieć lepiej działa w Twojej okolicy.

Plush i Nju Mobile mają dobre i tanie abonamenty – dużo GB do wykorzystania

Jeśli możesz wydać odrobinkę więcej, a Twoim priorytetem jest jak największy pakiet danych do wykorzystania, rzuć okiem na to, co proponuje Plush, choć jest to kolejna oferta z haczykiem. Ale od początku…

Podstawowy abonament w Plushu kosztuje 25 złotych miesięcznie i zawiera nielimitowane rozmowy oraz SMS-y i MMS-y, a także 40 GB internetu 5G. Co najlepsze, pakiet danych rośnie wraz ze stażem i tak: od 7. miesiąca wynosi 80 GB, od 13. miesiąca – 160 GB, a od 25. miesiąca – aż 200 GB.

Żeby jednak nie było zbyt pięknie, rośnie też cena. Co rok rachunek zwiększa się o piątkę, czyli – od 13. miesiąca płacisz 30 złotych miesięcznie, od 25. miesiąca – 35 złotych itd. Na szczęście umowa jest bezterminowa, więc możesz zrezygnować w dowolnym momencie. Nie bez znaczenia jest tu też całkowicie bezpłatna aktywacja numeru.

Wprawdzie nieco droższą, ale za to stabilną cenowo ofertę ma natomiast Nju Mobile, gdzie miesięczny koszt wynosi 29 złotych, a więc idealnie mieści się w kategorii „poniżej trzech dyszek”.

W abonamencie masz nielimitowane wiadomości i rozmowy oraz 60 GB internetu 5G. Podobnie jak w Plushu, pakiet rośnie wraz z upływem czasu: po pół roku wynosi 120 GB, po roku – 150 GB, a po dwóch latach – 180 GB. A cena pozostaje ta sama.

Co więcej, Nju dorzuca do tego jeszcze podstawowy pakiet telewizji mobilnej w aplikacji Orange TV Go, a – jeśli przenosisz numer – pierwsze 3 miesiące abonamentu komórkowego masz za darmo. Sporo zyskać możesz także wtedy, gdy potrzebujesz więcej niż jednego numeru – możesz skorzystać z bardzo niskiej ceny (od 9 złotych za numer), przy czym pakiet GB jest wówczas do podziału.

Aha, i warto też wspomnieć, że umowa jest podpisywana na czas nieokreślony, a aktywacja – bezpłatna.

A może subskrypcja? Sprawdź ofertę Orange Flex

Na koniec chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej opcji, mianowicie o Orange Flex. To nie tyle abonament, co subskrypcja. Jednak na dobrą sprawę różnica między abonamentem z umową na czas nieokreślony a subskrypcją sprowadza się właściwie do nomenklatury.

Teoretycznie oferta przekracza założony budżet – przy comiesięcznym rozliczeniu kosztuje bowiem 35 złotych miesięcznie. Jednak wspominam o niej, bo jeśli zdecydujesz się na rozliczenie roczne, otrzymasz rabat, dzięki któremu koszty w przeliczeniu na miesiąc wynoszą około 29 złotych, choć – oczywiście – jest to w związku z tym opcja wyłącznie dla długodystansowców.

Co dostajesz w zamian? Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz paczkę danych 75 GB, a więc naprawdę sporą. Do tego w ramach pakietu możesz zamówić jedną dodatkowa kartę SIM lub eSIM.

Podsumowanie i porównanie – jaki jest najlepszy najtańszy abonament w Polsce?

Trudno o jednoznaczną odpowiedź na pytanie o to, kto ma najlepszy najtańszy abonament w Polsce. Oferty operatorów są bardzo zróżnicowane i nie da się zaprzeczyć, że istnieje niemały wybór. Wiele tak naprawdę zależy od tego, czego konkretnie oczekujesz, na jak długo zamierzasz się wiązać i ile chcesz wydawać. Wierzę, że powyższe opisy i poniższa tabelka pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.

Abonamenty w tabelce zostały ustawione według ceny (rosnąco).

Abonament Miesięczny koszt Czas trwania umowy Opłata aktywacyjna Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y Internet 5G Pakiet danych Otvarta Znakomita 5G 12,99 złotych bezterminowa 1 złoty NIE (wiadomości po 19 groszy) TAK 5 GB (0 GB w romaingu) Vectra Plan S 15 złotych beztreminowa 5 złotych TAK TAK 10 GB (9,46 GB w roamingu) Otvarta Doskonała 5G 17,99 złotych bezterminowa 1 złoty TAK TAK 20 GB (1 GB w roamingu) Lajt Mobile Plan S 20 złotych (10 złotych na 3 miesiące) bezterminowa 35 złotych TAK TAK 10 GB (4,84 GB w roamingu) Virgin Mobile Plan S 20 złotych bezterminowa 30 złotych TAK NIE 20 GB (4,73 GB w roamingu) Otvarta Idealna 5G 24,99 złotych bezterminowa 1 złoty TAK TAK 50 GB (3 GB w roamingu) Plush 40 GB 25 złotych przez rok, potem +5 złotych co rok bezterminowa 0 złotych TAK TAK 40 GB (5,91 GB w roamingu), rośnie wraz ze stażem – do 200 GB Nju Mobile Abonament 29 29 złotych bezterminowa 0 złotych TAK TAK 60 GB (6,87 GB w roamingu), rośnie wraz ze stażem – do 180 GB Orange Flex 75 GB 29,17 złotych (przy rozliczeniu rocznym) roczna/bezterminowa 0 złotych TAK TAK 75 GB (8,28 GB w roamingu)

A Ty masz numer na abonament? Jeśli tak, to z czyjej oferty korzystasz?