Który operator ma najszybszy internet w Polsce? Jedna sieć na czele dwóch rankingów

Poza ceną, prędkość łącza to najistotniejszy aspekt z punktu widzenia klienta, który wybiera dostawcę internetu. SpeedTest.pl opublikował nowy rankingi prędkości transmisji danych internetu domowego oraz mobilnego. T-Mobile znalazło się na czele dwóch zestawień, jednak konkurencja nie zostaje daleko w tyle.

Który operator miał w listopadzie najszybszy internet mobilny?

Serwis Speedtest.pl co miesiąc publikuje wyniki testów prędkości internetu. Najnowsze opublikowane zastawienie dotyczy danych zebranych w listopadzie 2022 roku. Warto podkreślić, że platforma bierze pod uwagę pomiary wykonane w sieciach 3G, 4G oraz 5G i na tej podstawie podaje zsumowane wyniki.

W najnowszym zestawieniu T-Mobile zajęło pierwsze miejsce pod względem średniej prędkości pobierania danych, która wyniosła 46,1 Mbit/s. W tym miesiącu operator musi ustąpić pierwszeństwa, jeśli chodzi o prędkość wysyłania danych (11,6 Mbit/s) – T-Mobile zostało wyprzedzone przez Play, gdzie wynik wyniósł 11,8 Mbit/s. W aspekcie opóźnień zwycięzca rankingu (30 ms) musiał ustąpić Orange (28 ms).

Na drugim miejscu znalazło się Play ze średnią prędkością: pobierania 42,7 Mbit/s i opóźnieniu 30 ms. Podium rankingu zamyka Orange – w tej sieci testy szybkości pobierania danych dały średni wynik 42,3 Mbit/s, a wysyłania 11,3 Mbit/s. Ciekawa sytuacja dotyczy sieci Plus, która znalazła się na ostatnim miejscu tego zestawienia (pobieranie – 42 Mbit/s, wysyłanie – 10,3 Mbit/s, opóźnienie – 37 ms). Taka pozycja w rankingu może zaskakiwać, ponieważ średnie wyniki zawyżać powinien internet w standardzie 5G, który jest w Plusie zdecydowanie szybszy niż u innych operatorów.

W 5G Plus nie ma konkurencji

Podobnie jak w rankingu 5G z zeszłego miesiąca, Plus jest niekwestionowanym liderem, który średnią prędkością pobierania przebił pozostałych operatorów niemal dwukrotnie. Nie powinno to jednak dziwić, ponieważ to jedyny operator w naszym kraju, który dysponuje pasmem do rozwoju sieci 5G.

Średnia prędkość pobierania z wykorzystaniem 5G w sieci Plus wyniosła 141,6 Mbit/s. Operator musiał jednak uznać wyższość Orange w aspekcie prędkości wysyłania (17,8 Mbit/s vs 25,8 Mbit/s). Na drugim miejscu zestawienia znalazło się Play ze średnią prędkością pobierania 73,3 Mbit/s oraz wysyłania 21,9 Mbit/s. Kolejne miejsce w rankingu przypadło Orange – w tym przypadku średnia prędkości pobierania oraz wysyłania to odpowiednio 66 Mbit/s i 25,8 Mbit/s. Listopadowy ranking zamyka T-Mobile gdzie średnia prędkość pobierania w sieci 5G to 65,5 Mbit/s, a wysyłania 23,6 Mbit/s.

Warto zauważyć, że w porównaniu do rankingu z zeszłego miesiąca Plus oraz Play zanotowały wyższe średnie prędkości pobierania. Z kolei wyniki pomiarów w sieciach Orange oraz T-Mobile są nieco niższe niż w październiku.

Internet domowy w Polsce – listopad 2022

Wspomniałem, że T-Mobile znalazło się na czele dwóch zestawień i to właśnie jest drugie z nich. Pod względem średniej prędkości pobierania operator znalazł się na czele rankingu internetu domowego w Polsce za listopad 2022 z wynikiem 225,1 Mbit/s. W aspekcie średniej prędkości wysyłania T-Mobile zajął drugie miejsce z wynikiem 100,9 Mbit/s. Na pierwszym miejscu pod tym względem króluje INEA, dzięki temu, że klienci tej firmy często korzystają z łącz symetrycznych. Pełny ranking prezentuje się następująco:

Z kolei w gronie ogólnopolskich operatorów najszybszą średnią prędkość pobierania danych w minionym miesiącu zapewniło UPC i było to dokładnie 206,8 Mbit/s. Pod względem prędkości wysyłania danych najlepiej w tym zestawieniu wypadła Netia – 63,5 Mbit/s. Warto zauważyć, że T-Mobile, które w innych zestawieniach królowało, tutaj jest dopiero na 8 pozycji z wynikami pobierania i wysyłania odpowiednio 28,6 Mbit/s i 13,3 Mbis/s. Ranking zamyka Plus z niemal 10 razy mniejszymi wynikami niż lider zestawienia.

Ranking ogólnopolskich dostawców internetu światłowodowego FTTH, podobnie jak w październiku obejmuje tylko dwóch operatorów. Orange zapewniło w listopadzie najwyższą średnią prędkość pobierania danych (255,2 Mbit/s) i najniższe opóźnienie (11 ms). Z kolei Netia może pochwalić się najwyższą średnią prędkość wysyłania danych (94,6 Mbit/s).

Warto dodać, że operator ogólnopolski jest definiowany przez serwis Speedtest.pl jako operator z udziałem liczby testów powyżej 0,5% w każdym z co najmniej połowy województw w Polsce w danej kategorii rankingu. Na listopadowe zestawienie składa się w sumie 3,7 mln pomiarów, w tym 821 tysięcy w aplikacjach mobilnych.