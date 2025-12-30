Mało kosztuje, sporo oferuje. Nowy smartwatch Amazfit w Polsce

Tuż przed Nowym Rokiem na polskim rynku wylądował Amazfit Active Max, którego nazwa nie jest przypadkowa. Producent postawił na bardzo długi czas działania, bardzo duży ekran i obecność wszystkich podstawowych funkcji, jakich można by oczekiwać. Specyfikacja wskazuje na świetny smartwatch dla aktywnych osób i tych, które chcą się nimi stać.

Jaki jest smartwatch Amazfit Active Max?

Amazfit Active Max ma całkiem spory, bo 1,5-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 480×480 pikseli z funkcją automatycznej regulacji jasności – w razie potrzeby może rozświetlić się nawet do 3000 nitów, dzięki czemu pełne słońce nie powinno zrobić na nim wrażenia. Zresztą są to dokładnie takie same parametry, jak w przypadku modelu Amazfit T-Rex 3 Pro, który niedawno testowałem, więc mogę o tych korzyściach zapewnić.

Kolejnym atutem jest pojemny akumulator (658 mAh), który w połączeniu z niskim zapotrzebowaniem na energię jest w stanie zaoferować nawet 25 dni działania na jednym ładowaniu albo blisko dwa tygodnie przy intensywnym użytkowaniu. Z włączonym trybem AoD czas skraca się do 10 dni, a nawet bez przerwy korzystając z nawigacji i odtwarzacza muzycznego, rozładuje się dopiero po 22 godzinach.

Amazfit Active Max (fot. Amazfit)

Z telefonem zegarek łączy się poprzez Bluetooth 5.3, moduł NFC umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych w Zepp Pay, mikrofon i głośnik pozwalają na komunikację głosową (także z asystentem AI po polsku), a całość uzupełnia wbudowany GPS. Amazfit Active Max oferuje również tryb nawigacji i mapy offline – można je zapisać (wraz z muzyką) na 4 GB pamięci masowej typu eMMC.

Na pokładzie nie zabrakło też czujnika tętna, pulsoksymetru, termometru, wysokościomierza barometrycznego, akcelerometru i żyroskopu. Moduły te pozwalają na całodobowe monitorowanie zdrowia i kondycji, jak również aktywności w ponad 170 trybach treningowych. Zegarek oferuje w dodatku pomoc na każdym etapie ćwiczeń: od planowania, przez główną cześć, aż po regenerację.

Amazfit Active Max (fot. Amazfit)

Konstrukcja została wykonana aluminium i tworzywa sztucznego, a 22-milimetrowy pasek z silikonu wzbogacono substancją antybakteryjną. Całość cechuje się wodoszczelnością w klasie 5 ATM. Problematyczna dla części użytkowników może być jedynie grubość urządzenia, wynosząca 12,2 mm.

Ile kosztuje Amazfit Active Max? Cena w Polsce jest już znana

Amazfit Active Max powoli pojawia się w polskich sklepach, a jego cena wynosi 729 złotych – to o blisko 200 złotych więcej niż trzeba wydać na (nieco uboższy) Amazfit Active 2 Premium, który niedawno polecałem w rankingu dobrych i tanich smartwatchy.

Cena wydaje się naprawdę atrakcyjna, gdy weźmie się pod uwagę to, co otrzymujemy w zamian. Dla porównania Amazfit Active 2 Premium miał mniejszy ekran (1,32 cala) o niższej jasności (2000 nitów), jedynie 512 MB pamięci i akumulator na maksymalnie 10 dni pracy.

Jeszcze coś… Amazfit Helio Core

Wiosną 2025 roku na rynku zadebiutowała ciekawostka o nazwie Amazfit Helio Strap. To nietypowa, bo pozbawiona ekranu opaska na nadgarstek, której zadaniem jest całodobowe monitorowanie zdrowia i kondycji.

Teraz w Stanach Zjednoczonych Amazfit rozszerza rodzinę o Helio Core – to zaawansowane serce opaski z sensorem BioTracker do precyzyjnego śledzenia tętna, snu czy poziomu stresu.

Amazfit Helio Core (fot. Amazfit)

Kosztuje 70 dolarów (~250 złotych), ale nie zawiera ramki, paska, ładowarki ani żadnych innych akcesoriów – nie jest więc pełnoprawnym produktem. Zestaw natomiast został wyceniony na 104 dolary (~375 złotych).

Dziwna to rzecz i trudno tak naprawdę powiedzieć, do kogo jest kierowana. Niemniej jej obecność na rynku z pewnością warto odnotować.