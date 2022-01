Jaki smartfon do 2800 złotych warto wybrać? Znalazło się kilka ciekawych pozycji

Czy za 2800 złotych można kupić dobry smartfon na lata? Obecnie w tej półce cenowej znajdziemy kilka świetnych propozycji, oferujących bardzo dobre podzespoły, które z pewnością posłużą użytkownikom na dłużej. Mam nadzieję, że poniższe urządzenia pomogą wam znaleźć odpowiedź na pytanie „co kupić?”.

Asus ZenFone 7 Pro

Ta propozycja nie tylko powinna zaspokoić fanów wydajnych urządzeń, ale również ucieszyć przeciwników wszechobecnych wycięć w ekranach. Najbardziej charakterystyczną cechą ZenFone’a 7 Pro jest bowiem obracany aparat. Trzy obiektywy aparatu, w tym główna kamera o rozdzielczości 64 Mpix, służą nie tylko do pstrykania zdjęć krajobrazów, ale również świetnej jakości selfie.

Trzeba również przyznać, że brak wycięcia na froncie wygląda znakomicie i pozwala wykorzystać cały przedni panel do multimediów lub gier. Ekran ma przekątną 6,67 cala, rozdzielczość Full HD+ i jest odświeżany z częstotliwością 90 Hz. Sercem urządzenia jest układ Qualcomm Snapdragon 865 z grafiką Adreno 650, wsparty 8 gigabajtami RAM. Jest to zestaw, który powinien zapewnić dobrą wydajność jeszcze przez najbliższe lata.

Smartfon wspiera sieć 5G, ma głośniki stereo oraz slot na kartę microSD. Zasilany jest baterią o pojemności 5000 mAh, wspierającą ładowanie z mocą 30 W, które powinno naładować urządzenie do pełna w około półtorej godziny.

Niestety, Asus ZenFone 7 Pro jest najcięższym urządzeniem z tego zestawienia, nie ma wyjścia słuchawkowego (zresztą, nie tylko on) i nie jest wodoszczelny.

Xiaomi Mi 11i

Osobom preferującym bezkompromisową wydajność z pewnością do gustu przypadnie nieco uproszczona wersja zeszłorocznego flagowca Xiaomi. Mi 11i, bo o nim mowa, został wyposażony w najsilniejszy z całego zestawienia procesor, czyli Snapdragon 888. Wspiera go 8 GB pamięci operacyjnej i GPU Adreno 660, który dba o świetne wrażenia wizualne podczas korzystania z 6,67-calowego wyświetlacza o odświeżaniu 120 Hz.

Skoro na froncie mamy świetny wyświetlacz, a w środku topowe podzespoły, Xiaomi musiało zadbać również o tył urządzenia. Umieszczono tutaj 108 Mpix aparat główny f/1,75 wsparty przez obiektyw ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix i kącie widzenia 119 stopni oraz 5-megapikselowe oczko do makro.

Całość uzupełnia obsługa sieci 5G, akumulator 4520 mAh oraz norma odporności IP53. Ten ostatni element nieco psuje świetne wrażenie o tym urządzeniu, lecz wciąż jest to lepsze rozwiązanie niż całkowity brak zabezpieczenia przed pyłem i kurzem. Nie wszyscy przepadają również za nakładką MIUI, która bywa problematyczna.

Xiaomi Mi 11i (źródło: Xiaomi)

iPhone 11 (128 GB)

Budżet poniżej 3000 złotych nie sprzyja wysokiemu zagęszczeniu urządzeń Apple, lecz również tutaj udało się znaleźć coś ciekawego. iPhone 11 w wariancie pamięci 128 GB nieznacznie przekracza założoną kwotę, lecz mało wymagające osoby mogą zainteresować się nieco tańszym modelem z 64 GB miejsca na dane.

iPhone 11, choć jest obecny na rynku już ponad dwa lata, trzyma się wciąż nie najgorzej. Procesor A13 wciąż zapewnia wystarczającą moc do większości zadań, a zestaw aparatów, składający się z obiektywu głównego oraz oczka ultraszerokokątnego, w połączeniu z przednią kamerką, wciąż robią bardzo dobre zdjęcia.

Na pokładzie nie znajdziemy jednak ekranu OLED czy łączności 5G. Apple przyzwyczaiło również swoich konsumentów do braku złącza słuchawkowego, a z racji stosowania portu Lightning przez producenta, użytkownicy są zmuszeni korzystać z dedykowanej przejściówki lub słuchawek bezprzewodowych.

Samsung Galaxy S20 FE

Tego klasyka nie mogło zabraknąć. Samsung Galaxy S20 FE to jeden z najpopularniejszych smartfonów w 2021 roku, oferujący bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Urządzenie napędzane jest przez Snapdragona 865 wspartego 6 GB RAM. Jego wyświetlacz ma przekątną 6,5” i jest odświeżany z częstotliwością 120 Hz.

Samsung wyposażył fanowską edycję Galaxy S20 w kamerkę do selfie o rozdzielczości 32 Mpix, która robi naprawdę dobre zdjęcia. Zestaw trzech aparatów z tyłu urządzenia spisuje się równie dobrze, więc fani fotografii z pewnością będą zadowoleni z tego urządzenia.

Smartfon ma slot na kartę microSD (współdzielony z miejscem na drugą kartę SIM), skaner odcisków palców zintegrowany z ekranem, głośniki stereo oraz może się pochwalić normą odporności IP68. Co więcej, na ten model została już udostępniona aktualizacja do Androida 12 wraz z nową wersją nakładki One UI.

Przyczepić się można tutaj jedynie do dość wolnej ładowarki 15 W, dołączonej do zestawu oraz braku złącza słuchawkowego.

Uwaga: smartfon dostępny jest na rynku w wersjach 4G oraz 5G. Różnica cen poza promocją wynosi ok. 200 złotych, a jedynym szczegółem pomiędzy tymi modelami, jest modem 5G. Poza tym parametrem, specyfikacja S20 FE i S20 FE 5G jest identyczna.

W dodatku, model 4G bardzo często można znaleźć w promocji. Również teraz jest on dostępny w sklepach za jedyne 1999 złotych (standardowo: 2799 złotych).

OnePlus 8T (12/256GB)

Ostatni smartfon z tego zestawienia to udoskonalona wersja OnePlusa 8, który debiutował na rynku w 2020 roku. Mimo upływu czasu, warto się nad nim pochylić, bo oferuje całkiem przyzwoitą specyfikację.

Podczas jego prezentacji producent podkreślał liczne zalety wyświetlacza Fluid AMOLED o przekątnej 6,55 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. Charakteryzuje się on bardzo dobrą jasnością maksymalną, ponad ośmioma tysiącami poziomów jasności oraz HDR10+. W jego rogu znalazło się wycięcie na 16 Mpix kamerkę do selfie, zaś w tyłu umieszczono cztery aparaty – główny, ultraszerokokątny, obiektyw makro i monochromatyczny czujnik głębi.

Na pokładzie znalazły się również głośniki stereo z Dolby Atmos, bateria o pojemności 4500 mAh z funkcją superszybkiego ładowania o mocy 65 W oraz Android 11 ze świetną nakładką OxygenOS.

Warto tu jednak zwrócić uwagę na jeden szczegół – smartfon ten w wersji dla amerykańskich operatorów komórkowych jest klasyfikowany jako wodoszczelny z normą odporności IP68, lecz w wersji na pozostałe rynki nie ma mowy o zabezpieczeniach przed pyłem i cieczą. Rozsądniej więc przyjąć wersję, że smartfon nie jest wodoszczelny, niż nieprzyjemnie się zaskoczyć podczas kąpieli.

OnePlus 8T (źródło: OnePlus)

Specyfikacja wszystkich porównywanych smartfonów

Model Asus ZenFone 7 Pro Xiaomi Mi 11i iPhone 11 Samsung Galaxy S20 FE OnePlus 8T Ekran 6,67”, Super AMOLED, FHD+, 90 Hz 6,67”, Super AMOLED, FHD+, 120 Hz 6,1”, IPS, 828×1792 px, 60 Hz 6,5”, Super AMOLED, FHD+, 120 Hz 6,55”, Fluid AMOLED, FHD+, 120 Hz Procesor Snapdragon 865 Snapdragon 888 A13 Bionic Snapdragon 865 Snapdragon 865 GPU Adreno 650 Adreno 660 Apple GPU Adreno 650 Adreno 650 RAM 8 GB 8 GB 4 GB 6 GB 12 GB Pamięć 256 GB 128 GB 128 GB 128 GB 256 GB System Android 11 Android 11 iOS 15 Android 12 Android 11 Aparat 64 + 12 + 8 Mpix 108 + 8 + 5 Mpix 12 + 12 Mpix 12 + 12 + 8 Mpix 48 + 16 + 5 + 2 Mpix Kamerka obracany tylny aparat 20 Mpix 12 Mpix 32 Mpix 16 Mpix Bateria 5000 mAh 4520 mAh 3110 mAh 4500 mAh 4500 mAh 5G Tak Tak Nie Tak/Nie* Tak NFC Tak Tak Tak Tak Tak USB USB-C USB-C Lightning USB-C USB-C microSD Tak Nie Nie Hybrydowy Nie Dual SIM Tak Tak Tak Tak Tak 3.5 mm jack audio Nie Nie Nie Nie Nie Głośniki Stereo Stereo Stereo Stereo Stereo Biometria Z boku urządzenia Z boku urządzenia Skaner twarzy Pod ekranem Pod ekranem Wymiary 165.1 x 77.3 x 9.6 mm 163.7 x 76.4 x 7.8 mm 150.9 x 75.7 x 8.3 mm 159.8 x 74.5 x 8.4 mm 160.7 x 74.1 x 8.4 mm Waga 230 g 196 g 194 g 190 g 188 g Norma odporności Brak IP53 IP68 IP68 Niepotwierdzone Cena na wolnym rynku 2799 zł 2799 zł 2839 zł 2999/2799 zł* 2679 zł Oferta Media Expert n/d link link 5G/4G * link (8/128 GB)

Jaki smartfon do 2800 złotych kupić?

Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta. Wszystkie z wymienionych wyżej urządzeń oferują nieprzeciętną wydajność, a decydując się na ich zakup nie trzeba wybierać „mniejszego zła”.

Pod względem specyfikacji w zestawieniu wygrywa Xiaomi Mi 11i, lecz nakładka Xiaomi nie należy do moich ulubionych. Asus ZenFone 7 Pro to natomiast świetne rozwiązanie dla fanów fotografii – nie muszą się oni zastanawiać pomiędzy sprzętami ze świetnymi aparatami tylnymi a tymi typowo do selfie. W tym przypadku zestaw trzech kamer obsługuje obie strony urządzenia, co niesamowicie mi się podoba. Gorzej wypada pod kątem sporej wagi oraz braku normy odporności.

Na szczęście fani Apple znajdą w tym budżecie coś dla siebie, a wybierając iPhone’a 11 zapewnią sobie co najmniej kolejnych kilka lat wsparcia i aktualizacji. Jednak, podobnie jak z MIUI, nie każdy gustuje w sprzętach z logo nadgryzionego jabłka.

Do rozważenia pozostają także dwa ostatnie smartfony, czyli Samsung Galaxy S20 FE oraz OnePlus 8T, które również mają sporo do zaoferowania. Dajcie znać, który z tych smartfonów byście wybrali. A może macie jakieś lepsze propozycje?