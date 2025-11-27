Nadchodzą mocne smartfony. To będzie trudny wybór

Wybór idealnego smartfona nie jest prosty. A wkrótce będzie jeszcze trudniejszy, ponieważ na rynku pojawią się dwa modele z mocnymi argumentami, przemawiającymi za ich zakupem.

Smartfon OnePlus Ace 6 Turbo będzie miał bardzo atrakcyjną specyfikację techniczną

W październiku 2025 roku zadebiutował w Chinach OnePlus Ace 6. To prawie flagowy model z procesorem Snapdragon 8 Elite Extreme Edition, pamięciami LPDDR5X i UFS 4.1 oraz akumulatorem o pojemności 7800 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 120 W.

Producent, podobno, początkowo chciał go wprowadzić na globalny rynek jako OnePlus 15T, lecz finalnie zdecydował, że jego pierwowzorem będzie OnePlus Ace 6T, który zostanie oficjalnie zaprezentowany w Chinach 3 grudnia 2025 roku. Według doniesień, będzie miał procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, pamięć RAM LPDDR5X i akumulator o pojemności 8000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 100 W.

Do tej rodziny dołączy również OnePlus Ace 6 Turbo, którego specyfikację częściowo ujawnił renomowany informator z Chin, Digital Chat Station. Według niego sercem smartfona zostanie procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, który będzie czerpał energię z akumulatora o pojemności aż 9000 mAh.

Na wyposażeniu tego urządzenia znajdzie się też wyświetlacz LTPS o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 1,5K. Producent podobno nie rozstrzygnął jeszcze, czy obraz na ekranie będzie odświeżany z częstotliwością 144, czy 165 Hz. Jedna i druga wartość jest jednak ponadprzeciętna, gdyż najczęściej spotykane jest co najwyżej 120 Hz.

Smartfon OnePlus Ace 6 Turbo zadebiutuje dopiero w 2026 roku – w styczniu lub na początku lutego. Według serwisu Gizmochina może trafić na rynek globalny jako OnePlus Nord 6 w drugim kwartale 2026 roku, aczkolwiek na tę chwilę nie ma 100% pewności co do tego.

Motorola też szykuje interesujący smartfon

Inny informator, Evan Blass, opublikował natomiast przeciek, dotyczący nowego smartfona marki Motorola. Według niego zaprezentowany 26 listopada 2025 roku procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 znajdzie się na pokładzie modelu o nazwie kodowej Ursus. Jego zdaniem prawdopodobnie ukrywa się pod nim Motorola Edge 70 Ultra.

Tutaj warto przypomnieć, że OnePlus Ace 6T będzie pierwszym smartfonem na świecie z ww. układem. Smartfon OnePlus 15T może być drugim, gdyż Motorola Edge 70 Ultra raczej nie zadebiutuje na dniach. Finalnie stanie z nim jednak w szranki i miejmy nadzieję, że zostanie rozsądniej wyceniona niż Motorola Edge 70, która kosztuje w Polsce 3499 złotych.