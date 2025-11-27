Lidl Logo noc
(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)
Promocje

Super promocje w Lidlu. Oszczędzisz jak nigdy wcześniej

Natalia Kania-Kuc·
Strona główna
Promocje
Super promocje w Lidlu. Oszczędzisz jak nigdy wcześniej

Lidl zaanonsował sporo nowych promocji. Ceny niektórych sprzętów mają być naprawdę zaskakująco niskie w porównaniu do tych podstawowych. Zaoszczędzisz na wielu produktach do utrzymania czystości i nie tylko.

Super promocja w Lidlu na odkurzacze

Niemiecka sieć handlowa zaanonsowała nowe promocje z okazji Black Week. Mimo iż Black Friday już jutro – 28 listopada 2025 roku, to wybrane urządzenia do utrzymania czystości kupicie taniej dopiero od soboty 29 listopada 2025 roku. Lidl podkreśla jednak, że produkty te pomogą w czasie intensywnych przygotowań do świąt.

Promocją został objęty akumulatorowy odkurzacz bezprzewodowy Zelmer Aura Clean (130 W). Model ten wyposażono w składaną rurę, dzięki której sprzątniesz kurz w trudnodostępnych miejscach, np. pod kanapą czy meblami, bez konieczności schylania się. Poza tym w zestawie znajdziesz też elektroszczotkę i funkcjonalną szczotkę 2 w 1, a także ssawkę szczelinową. Odkurzacz ten kupisz za 439 złotych, zamiast 549 złotych.

akumulatorowy odkurzacz bezprzewodowy Aura Clean, 130 W Zelmer
Odkurzacz Zelmer Aura Clean (źródło: Lidl)

Od najbliższej soboty zaoszczędzisz też na odkurzaczach automatycznych. Na liście promocyjnej znalazł się tani robot sprzątający ze stacją czyszczącą SilverCrest. Niemiecka sieć handlowa twierdzi, że sprzęt ten będzie tańszy aż o 800 złotych – kupisz go za 499 złotych, zamiast za 1299 złotych. Z kolei model pozbawiony stacji będzie kosztował 399 złotych, zamiast 799 złotych. Oba roboty mają być dostępne w tych okazyjnych cenach zarówno stacjonarnie, jak i w sklepie online.

robot sprzątający Lidl SilverCrest ze stacją
robot sprzątający Lidl SilverCrest bez stacji
Roboty sprzątające SilverCrest (źródło: Lidl)

Promocja Lidla obejmie też urządzenia do pielęgnacji włosów i nie tylko

Najnowszą promocją objęte są też inne produkty AGD. Od 29 listopada 2025 roku taniej kupisz:

  • maszynkę do strzyżenia włosów Remington HC362C – za 99 złotych (zamiast 269 złotych),
  • maszynkę do strzyżenia włosów Remington HC4242 – za 99 złotych (zamiast 269 złotych),
  • suszarkę do włosów Remington Gold Dust (2400 W) – za 74,99 złotych (zamiast 129 złotych),
  • depilator do twarzy SilverCrest – za 8,99 złotych (zamiast 29,99 złotych),
  • szczoteczkę do zębów Philips 1100 Series HX3641/11 – za 99 złotych (zamiast 229 złotych).
Szczoteczka do zębów Philips 1100 Series HX3641/11
Szczoteczka do zębów Philips 1100 Series HX3641/11
Suszarka do włosów Remington Gold Dust
Suszarka do włosów Remington Gold Dust
Depilator do twarzy SilverCrest
Depilator do twarzy SilverCrest
Maszynka do strzyżenia włosów Remington HC4242
Maszynka do strzyżenia włosów Remington HC4242
Maszynka do strzyżenia włosów Remington HC362C
Maszynka do strzyżenia włosów Remington HC362C
(źródło: Lidl)

Warto przypomnieć, że nadal trwa promocja na termoroboty kuchenne. Lidlomix Monsieur Cuisine Smart jest obecnie najtańszy w historii – kupisz go aż 900 złotych taniej. Z kolei nowy, kompaktowy Lidlomix – Monsieur Cuisine Compact kupisz za 899 złotych, czyli o 200 złotych taniej, od czwartku, 28 listopada 2025 roku.

Lidlomix Monsieur Cuisine Compact
Monsieur Cuisine Compact
Monsieur Cuisine smart Lidlomix - robot kuchenny z Lidla
Monsieur Cuisine Smart
(źródło: Lidl)
Zobacz również
Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

Obserwuj nas