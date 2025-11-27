Super promocje w Lidlu. Oszczędzisz jak nigdy wcześniej

Lidl zaanonsował sporo nowych promocji. Ceny niektórych sprzętów mają być naprawdę zaskakująco niskie w porównaniu do tych podstawowych. Zaoszczędzisz na wielu produktach do utrzymania czystości i nie tylko.
Super promocja w Lidlu na odkurzacze
Niemiecka sieć handlowa zaanonsowała nowe promocje z okazji Black Week. Mimo iż Black Friday już jutro – 28 listopada 2025 roku, to wybrane urządzenia do utrzymania czystości kupicie taniej dopiero od soboty 29 listopada 2025 roku. Lidl podkreśla jednak, że produkty te pomogą w czasie intensywnych przygotowań do świąt.
Promocją został objęty akumulatorowy odkurzacz bezprzewodowy Zelmer Aura Clean (130 W). Model ten wyposażono w składaną rurę, dzięki której sprzątniesz kurz w trudnodostępnych miejscach, np. pod kanapą czy meblami, bez konieczności schylania się. Poza tym w zestawie znajdziesz też elektroszczotkę i funkcjonalną szczotkę 2 w 1, a także ssawkę szczelinową. Odkurzacz ten kupisz za 439 złotych, zamiast 549 złotych.
Od najbliższej soboty zaoszczędzisz też na odkurzaczach automatycznych. Na liście promocyjnej znalazł się tani robot sprzątający ze stacją czyszczącą SilverCrest. Niemiecka sieć handlowa twierdzi, że sprzęt ten będzie tańszy aż o 800 złotych – kupisz go za 499 złotych, zamiast za 1299 złotych. Z kolei model pozbawiony stacji będzie kosztował 399 złotych, zamiast 799 złotych. Oba roboty mają być dostępne w tych okazyjnych cenach zarówno stacjonarnie, jak i w sklepie online.
Promocja Lidla obejmie też urządzenia do pielęgnacji włosów i nie tylko
Najnowszą promocją objęte są też inne produkty AGD. Od 29 listopada 2025 roku taniej kupisz:
- maszynkę do strzyżenia włosów Remington HC362C – za 99 złotych (zamiast 269 złotych),
- maszynkę do strzyżenia włosów Remington HC4242 – za 99 złotych (zamiast 269 złotych),
- suszarkę do włosów Remington Gold Dust (2400 W) – za 74,99 złotych (zamiast 129 złotych),
- depilator do twarzy SilverCrest – za 8,99 złotych (zamiast 29,99 złotych),
- szczoteczkę do zębów Philips 1100 Series HX3641/11 – za 99 złotych (zamiast 229 złotych).
Warto przypomnieć, że nadal trwa promocja na termoroboty kuchenne. Lidlomix Monsieur Cuisine Smart jest obecnie najtańszy w historii – kupisz go aż 900 złotych taniej. Z kolei nowy, kompaktowy Lidlomix – Monsieur Cuisine Compact kupisz za 899 złotych, czyli o 200 złotych taniej, od czwartku, 28 listopada 2025 roku.