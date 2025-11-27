Super promocje w Lidlu. Oszczędzisz jak nigdy wcześniej

Lidl zaanonsował sporo nowych promocji. Ceny niektórych sprzętów mają być naprawdę zaskakująco niskie w porównaniu do tych podstawowych. Zaoszczędzisz na wielu produktach do utrzymania czystości i nie tylko.

Super promocja w Lidlu na odkurzacze

Niemiecka sieć handlowa zaanonsowała nowe promocje z okazji Black Week. Mimo iż Black Friday już jutro – 28 listopada 2025 roku, to wybrane urządzenia do utrzymania czystości kupicie taniej dopiero od soboty 29 listopada 2025 roku. Lidl podkreśla jednak, że produkty te pomogą w czasie intensywnych przygotowań do świąt.

Promocją został objęty akumulatorowy odkurzacz bezprzewodowy Zelmer Aura Clean (130 W). Model ten wyposażono w składaną rurę, dzięki której sprzątniesz kurz w trudnodostępnych miejscach, np. pod kanapą czy meblami, bez konieczności schylania się. Poza tym w zestawie znajdziesz też elektroszczotkę i funkcjonalną szczotkę 2 w 1, a także ssawkę szczelinową. Odkurzacz ten kupisz za 439 złotych, zamiast 549 złotych.

Odkurzacz Zelmer Aura Clean (źródło: Lidl)

Od najbliższej soboty zaoszczędzisz też na odkurzaczach automatycznych. Na liście promocyjnej znalazł się tani robot sprzątający ze stacją czyszczącą SilverCrest. Niemiecka sieć handlowa twierdzi, że sprzęt ten będzie tańszy aż o 800 złotych – kupisz go za 499 złotych, zamiast za 1299 złotych. Z kolei model pozbawiony stacji będzie kosztował 399 złotych, zamiast 799 złotych. Oba roboty mają być dostępne w tych okazyjnych cenach zarówno stacjonarnie, jak i w sklepie online.

Roboty sprzątające SilverCrest (źródło: Lidl)

Promocja Lidla obejmie też urządzenia do pielęgnacji włosów i nie tylko

Najnowszą promocją objęte są też inne produkty AGD. Od 29 listopada 2025 roku taniej kupisz:

maszynkę do strzyżenia włosów Remington HC362C – za 99 złotych (zamiast 269 złotych),

maszynkę do strzyżenia włosów Remington HC4242 – za 99 złotych (zamiast 269 złotych),

suszarkę do włosów Remington Gold Dust (2400 W) – za 74,99 złotych (zamiast 129 złotych),

depilator do twarzy SilverCrest – za 8,99 złotych (zamiast 29,99 złotych),

szczoteczkę do zębów Philips 1100 Series HX3641/11 – za 99 złotych (zamiast 229 złotych).

Szczoteczka do zębów Philips 1100 Series HX3641/11 Suszarka do włosów Remington Gold Dust Depilator do twarzy SilverCrest Maszynka do strzyżenia włosów Remington HC4242 Maszynka do strzyżenia włosów Remington HC362C (źródło: Lidl)

Warto przypomnieć, że nadal trwa promocja na termoroboty kuchenne. Lidlomix Monsieur Cuisine Smart jest obecnie najtańszy w historii – kupisz go aż 900 złotych taniej. Z kolei nowy, kompaktowy Lidlomix – Monsieur Cuisine Compact kupisz za 899 złotych, czyli o 200 złotych taniej, od czwartku, 28 listopada 2025 roku.