Składany iPhone może jednak zadebiutować już w 2026 roku. I tyle ma kosztować

Składany iPhone powstaje od wielu lat. Według niektórych źródeł jego premiera już w 2026 roku jest mało prawdopodobna. Apple zrobiło jednak krok, który przybliża firmę do oficjalnej prezentacji. Jest szansa, że uda się to zrobić w przyszłym roku.

Składany iPhone jest coraz bardziej gotowy

Wiele źródeł twierdzi, że składany iPhone nie zadebiutuje w 2026 roku, a dopiero w 2027 roku. Podobnie premiera innych urządzeń ze składanymi ekranami rzekomo została przesunięta o rok. Równocześnie nierzadkie są głosy, według których składany iPhone zostanie zaprezentowany już jesienią przyszłego roku.

Tak twierdzi też Economic Daily News, które informuje, że Apple dokonało przełomu w opracowaniu składanego iPhone’a. Firmie udało się bowiem w końcu stworzyć konstrukcję, która sprawia, że wewnętrzny wyświetlacz nie ma widocznego zagniecenia. To właśnie miał być powód, przez który Amerykanie tak długo zwlekali z wprowadzeniem tego urządzenia na rynek – nie chcieli, aby miejsce zgięcia było widoczne.

Premiera w 2026 roku jest tym bardziej prawdopodobna, że składany iPhone nie jest już w fazie eksperymentalnej – wszedł w fazę weryfikacji inżynieryjnej (EVT), która poprzedza rozpoczęcie masowej produkcji. Jest to etap, w którym producent upewnia się, że stworzona przez niego konstrukcja nadaje się do wprowadzenia na rynek. Pozwala też wyłapać niezidentyfikowane wcześniej problemy i niedociągnięcia techniczne.

Składany iPhone powstanie na dedykowanej linii produkcyjnej, którą uruchomiła już grupa Foxconn (w pierwszej kolejności zjadą z niej testowe egzemplarze). Składany ekran dostarczy Samsung, jednak struktura panelu, obróbka materiału i metoda laminowania zostały zaprojektowane przez Apple. Mówi się też, że zawiasy będą wykonane z ciekłego metalu.

Składany iPhone nie będzie tani. Wręcz przeciwnie

Analityk Ming-Chi Kuo w marcu 2025 roku przekazał, że pierwszy składany iPhone będzie kosztował ponad 2000 dolarów, a nawet 2500 dolarów, czyli dwa razy tyle, co iPhone Air lub iPhone 17 Pro Max. W lipcu pojawiły się jednak informacje, że składany iPhone może kosztować „zaledwie” 1800 dolarów lub maksymalnie ~2000 dolarów.

Arthur Liao z Fubon Research twierdzi natomiast, że pierwszy składany iPhone otrzyma cenę zaczynającą się od 2399 dolarów. Kosztowałby wówczas dwa razy tyle, co iPhone 17 Pro, za którego w Polsce (w sklepie Apple) trzeba zapłacić od 5799 złotych.

Analityk spodziewa się też, że w 2026 roku Apple sprzeda 5,4 miliona sztuk, a całkowita sprzedaż pierwszego składanego smartfona sięgnie 15,4 miliona sztuk.