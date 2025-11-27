Oto MediaTek Dimensity P1 Ultra. Jeden procesor w 3 wersjach

Tajwański producent oficjalnie zaanonsował nowy procesor MediaTek Dimensity P1 Ultra. Będzie on dostępny w trzech wersjach i przyspieszy wprowadzanie nowych produktów na rynek.

Procesor MediaTek Dimensity P1 Ultra to nowy układ z segmentu Auto Cockpit Platforms

Najnowszy procesor MediaTeka nie jest skierowany do smartfonów ani innych urządzeń mobilnych – powstał z myślą o zastosowaniu w samochodach. Zarówno dopisek „Ultra” w nazwie, jak i jego specyfikacja techniczna wskazują, że jest to układ, który ma spełnić wygórowane oczekiwania klientów. Tajwańczycy postarali się stworzyć możliwie najlepsze rozwiązanie do systemów samochodowych.

Procesor MediaTek Dimensity P1 Ultra wykorzystuje architekturę Armv9 oraz 4-nm proces technologiczny i składa się z ośmiordzeniowego CPU, a także sześciordzeniowego GPU z obsługą ray tracingu na poziomie sprzętowym. Producent informuje, że CPU oferuje moc obliczeniową do 175 tysięcy DMIPS, a w przypadku grafiki do 1800 GFLOPS.

Ponadto chipset wyposażono w chip NPU (1 MVPU + 2 MDLA), którego moc obliczeniowa sięga 23 TOPS. Zapewnia on wsparcie dla generatywnej sztucznej inteligencji. Tajwańczycy wspominają też o obsłudze dużych modeli językowych AI z 7 miliardami parametrami.

Procesor MediaTek Dimensity P1 Ultra oferuje także obsługę łączności Bluetooth, dwupasmowego Wi-Fi 6E i globalnych systemów satelitarnych oraz do 16 kamer i do 6 wyświetlaczy (z opcją jednoczesnego wyświetlania jednego obrazu na wszystkich). Do tego zapewnia także wsparcie dla kodeków H.264/H.265, jak również odtwarzania i nagrywania wideo w rozdzielczości do 4K w 60 klatkach na sekundę. Na pokładzie jest też „flagowy procesor obrazu HDR ISP”, obsługujący redukcję szumów AI, AI 3A i inne inteligentne technologie optymalizacji obrazu.

MediaTek Dimensity P1 Ultra (źródło: MediaTek)

Warto również wspomnieć, iż układ ten zapewnia wsparcie dla asystentów głosowych z interfejsem 3D, monitorowania uwagi kierowcy i wnętrza pojazdu, widoku przestrzennego 360 stopni i funkcji rejestrowania jazdy.

Producenci mają powód, by sięgnąć po procesor MediaTek Dimensity P1 Ultra

Obok specyfikacji, zapewniającej dostęp do nowoczesnych technologii, procesor MediaTek Dimensity P1 Ultra daje producentom dużą swobodę, ponieważ mają oni do wyboru trzy wersje: MT8626 z samym Wi-Fi, MT8646 z obsługą 4G i MT8676 ze wsparciem dla 5G.

Tajwańczycy są przekonani, że procesor MediaTek Dimensity P1 Ultra pozwoli producentom skrócić czas rozwoju i przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek, gdyż łączy w sobie kluczowe komponenty, takie jak inteligentny kokpit, T-BOX i moduły łączności, w jedno rozwiązanie.

Pierwsze modele z tym układem mają pojawić się „wkrótce”.