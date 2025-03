Polski producent zaprezentował w Hiszpanii „słodkie telefony”

Artykuł sponsorowany

W ogólnym ujęciu na targach MWC 2025 w Barcelonie nie pokazano zbyt wiele wyróżniających się urządzeń, które w niedalekiej przyszłości trafią do sprzedaży (co bardziej niezwykłe to wciąż tylko koncepcje, jak podwójnie składany Infinix Zero Series Mini Tri-Fold czy ultra smukły Tecno Spark Slim). Polski producent – mPTech – przywiózł do stolicy hiszpańskiej Katalonii telefony, które zdecydowanie się wyróżniają i zwracają na siebie uwagę.

„Słodkie telefony” z limitowanej kolekcji myPhone Praline Collection

Na targach MWC 2025 firma mPTech zaprezentowała trzy telefony o klasycznej budowie z limitowanej kolekcji myPhone Praline Collection – myPhone Halo 4 LTE, myPhone Bueno LTE oraz myPhone Harmony LTE (dwa ostatnie zobaczyliśmy po raz pierwszy na targach IFA 2024 w Berlinie).

Wszystkie modele obsługują łączność LTE i technologię VoLTE (czyli rozmowy poprzez sieć LTE), co w dzisiejszych czasach jest koniecznością, z uwagi na sukcesywnie wyłączanie sieci 3G przez operatorów. Ponadto każdy telefon ma przycisk SOS i złącze słuchawkowe 3,5 mm oraz aparat fotograficzny o rozdzielczości 2 Mpix. Do wszystkich producent dodaje również bazę ładującą, wymienne plecki i „niezbędne akcesoria”.

Do tego myPhone Halo 4 Plus LTE Praline Collection oferuje 3,5-calowy wyświetlacz IPS i akumulator o pojemności 2500 mAh, który ma wystarczyć na nawet 14 dni działania. Z kolei myPhone Bueno LTE wyposażono w ekran IPS o przekątnej 2,8 cala i baterię 2000 mAh.

Na ich tle wyróżnia się myPhone Harmony LTE Praline Collection, ponieważ to jedyny model z klapką w tej rodzinie. Wewnątrz ma wyświetlacz IPS o przekątnej 2,8 cala, natomiast na zewnątrz 1,44-calowy. W jego obudowie umieszczono akumulator o pojemności 1300 mAh, który według deklaracji producenta ma zapewnić „długie rozmowy bez częstego ładowania”.

myPhone Halo 4 Plus LTE Praline Collection myPhone Bueno LTE myPhone Harmony LTE Praline Collection Konstrukcja klasyczny „batonik” klasyczny „batonik” model z klapką Wyświetlacz 3,5 cala IPS 2,8 cala IPS 2,8 cala IPS wewnątrz

1,44 cala na zewnątrz Aparat fotograficzny 2 Mpix 2 Mpix 2 Mpix Łączność LTE, VoLTE LTE, VoLTE LTE, VoLTE Przycisk SOS TAK TAK TAK Złącze słuchawkowe Jack 3,5 mm Jack 3,5 mm Jack 3,5 mm Akumulator 2500 mAh, do 14 dni działania 2000 mAh 1300 mAh Stacja dokująca TAK, w zestawie TAK, w zestawie TAK, w zestawie Dostępność kwiecień 2025 roku kwiecień 2025 roku kwiecień 2025 roku

Wszystkie telefony z limitowanej kolekcji Praline Collection dostarczane będą w pudełkach, nawiązujących do stylistyki kolekcji. Ich sprzedaż rozpocznie się w Polsce w kwietniu 2025 roku.

Nowe telefony i smartfony marki Hammer zaprezentowane na targach MWC 2025 w Barcelonie

W stolicy hiszpańskiej Katalonii polski producent zaprezentował nie tylko trzy telefony z limitowanej kolekcji myPhone Praline Collection, ale też szereg nowych urządzeń marki Hammer, w tym model z całkowicie nowej serii – Hammer Ranger, przeznaczony dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu.

Zaoferuje on swoim właścicielom 6-calowy ekran ze szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji, 8 GB RAM, 256 GB pamięci wbudowanej, procesor MediaTek Helio G99, (wymienny) akumulator o pojemności 5000 mAh, eSIM i fabrycznie zainstalowany system operacyjny Android 15. Producent twierdzi, że „jego kompaktowe rozmiary umożliwią wygodną obsługę jedną ręką”.

Do oferty polskiego producenta dołączą też (choć dopiero w 3. kwartale 2025 roku) modele Hammer Iron 6 5G i Hammer Energy X2 5G. Pierwszy z nich będzie miał 6,56-calowy ekran, 8 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej, akumulator o pojemności 6000 mAh i system operacyjny Android 15. Ponadto na jego pokładzie znajdzie się 16 Mpix aparat (na przodzie) i zestaw 64 Mpix + 24 Mpix + 2 Mpix z trybem noktowizji (na tyle).

Specyfikacja Hammer Energy X2 5G obejmować ma z kolei 6-calowy wyświetlacz, 8 GB RAM, 256 GB wbudowanej pamięci, akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania indukcyjnego, aparat o rozdzielczości 16 Mpix na przodzie i trzy aparaty na tyle: 50 Mpix + 20 Mpix + 2 Mpix z trybem noktowizji.

Hammer Iron 6 5G Hammer Energy X2 5G Wyświetlacz 6,56 cala 6 cali RAM 8 GB 8 GB Pamięć wbudowana 256 GB 256 GB Akumulator 6000 mAh 5000 mAh

obsługa ładowania indukcyjnego Aparat na przodzie 16 Mpix 8 Mpix Aparat na tyle 64 Mpix + 24 Mpix + 2 Mpix z trybem noktowizji 50 Mpix + 20 Mpix + 2 Mpix z trybem noktowizji Odporność IP69

MIL-STD-810H IP69

MIL-STD-810H System operacyjny Android 15 Android 15 Dostępność 3. kwartał 2025 roku 3. kwartał 2025 roku

Równocześnie firma mPTech zapowiedziała telefony marki Hammer o klasycznej budowie – Hammer Boost 2 LTE, Hammer Rock 2 LTE i Hammer Horizon LTE (ten ostatni to protoplasta nowej linii w rodzinie Hammer). Wszystkie zaoferują obsługę łączności LTE, duże ekrany IPS oraz akumulatory o pojemności od 3000 do 3500 mAh, a także odporne obudowy, spełniające kryteria klasy IP68 i najnowszego standardu militarnego.

Spodziewajcie się też nowych smartwatchy oraz laptopów techbite

Firma mPTech postanowiła wykorzystać targi MWC 2025 w Barcelonie również do ogłoszenia planów wprowadzenia na rynek nowych smartwatchy z funkcją nawigacji, dostępem do map offline, a także obsługą płatności zbliżeniowych.

Ponadto w 2025 roku do sprzedaży trafią nowe modele laptopów marki techbite z linii ZIN i PIX.