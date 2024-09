Polski producent zaprezentował nowe smartfony w Niemczech

We wrześniu Berlin staje się świadkiem wielu premier nowych urządzeń przy okazji targów IFA. Nie zabrakło na nich również polskiego producenta smartfonów – firmy mPTech. Polacy zaprezentowali dziś w Niemczech kilka ciekawie zapowiadających się modeli.

Nowe smartfony i telefony marek Hammer i myPhone zaprezentowane na targach IFA 2024 w Berlinie

Pierwszym z nowych smartfonów jest myPhone N23 Plus (nie mylić z modelem myPhone N23 Plus 5G, który trafił już do sprzedaży w Polsce). Wyposażono go w 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, akumulator o pojemności 5000 mAh (ładowanie 33 W) oraz aparaty 64 Mpix (na tyle) i 16 Mpix (na przodzie).

Ponadto urządzenie otrzymało procesor MediaTek Helio G99 (bez modemu 5G), 8 GB RAM LPDDR4X, 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.0, moduł NFC, dual SIM i system operacyjny Android 14. Na wyposażeniu nie zabrakło też slotu na kartę microSD o pojemności do 1 TB.

myPhone N23 Plus (źródło: mPTech)

Kolejnymi nowościami są Hammer Construction 2 5G oraz Hammer Construction 2 Thermal 5G. Łączy je 6,58-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass 5, akumulator o pojemności 6500 mAh, 8 Mpix kamera noktowizyjna, obsługa sieci 5G i eSIM, moduł NFC, system Android 14 oraz dalmierz laserowy o zasięgu do 50 metrów.

Ponadto model Construction 2 5G ma 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, aparat 50 Mpix na tyle i 8 Mpix na przodzie, podczas gdy Construction 2 Thermal 5G zaoferuje 8 GB RAM, 256 GB wbudowanej pamięci, aparaty 108 Mpix na tyle i 32 Mpix na przodzie oraz kamerę termowizyjną i obsługę ładowania indukcyjnego.

Hammer Construction 2 5G Hammer Construction 2 Thermal 5G źródło: mPTech

Oba modele zadebiutują w Polsce w październiku, podobnie jak limitowana seria produktów marki Hammer – Military Edition, których design jest inspirowany leśnym kamuflażem. W takim wydaniu będą dostępne smartfony Hammer Construction 2 5G, Construction 2 Thermal 5G i Blade V 5G, telefon Hammer 6 LTE i smartwatch Hammer Watch 2.

źródło: mPTech

Wymieniony na końcu zegarek to kolejna nowość (obok Hammer Watch 2 Lite). Na jego pokładzie znajduje się 1,5-calowy ekran AMOLED ze szkłem Gorilla Glass 3, akumulator o pojemności 530 mAh i moduł GPS. Jego konstrukcja jest odporna do 5 ATM.

Hammer Watch 2 (źródło: mPTech)

Nowością jest też telefon Hammer 6 LTE, który jest klasycznym telefonem komórkowym z fizyczną klawiaturą alfanumeryczną i niewielkim ekranem (tutaj 2,4-calowym IPS o rozdzielczości 240×320 pikseli). Swoim właścicielom zaoferuje on również aparat 2 Mpix, latarkę (na górnej krawędzi), dual SIM, obsługę VoLTE, slot na kartę microSD o pojemności do 32 GB i przycisk SOS. Wśród technikaliów znajdują się także procesor Unisoc T107, 48 MB RAM i 128 MB wbudowanej pamięci. Całość zasilać będzie akumulator o pojemności 2500 mAh, który ma wystarczyć na 10 godzin rozmów.

Hammer 6 LTE (źródło: mPTech)

Producent zapowiedział też wprowadzenie na rynek limitowanej edycji klasycznych telefonów w ramach serii myPhone Praline Collection. W pierwszej kolejności w nowym wydaniu dostępne będą modele myPhone Bueno LTE i myPhone LTE.

źródło: mPTech

Nowy laptop i tablet marki Techbite zadebiutowały na targach IFA 2024 w Berlinie

W stolicy Niemiec polski producent zaprezentował też nowy laptop Techbite Pix 2 i tablet Techbite Smartboard III 12. Ten pierwszy ma 15,6-calowy ekran o rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli (60 Hz), czterordzeniowy procesor Intel N100, 8 GB RAM DDR4, dysk SSD o pojemności 128 GB, kamerę 2 Mpix, dwa głośniki, podświetlaną klawiaturę, złącza HDMI, Ethernet i USB oraz akumulator o pojemności 6400 mAh i system operacyjny Windows 11 S.

Techbite Pix 2 (źródło: mPTech)

Tablet Techbite Smartboard III 12 z kolei wyposażono w 12,1-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+, procesor MediaTek Helio G99, 8 GB RAM, 128 GB wbudowanej pamięci, akumulator o pojemności 10000 mAh, aparat z matrycą 8 Mpix na przodzie oraz trzy aparaty na tyle: 16 + 8 + 2 Mpix. Urządzenie ma fabrycznie wgrany system Android 14. W zestawie producent dorzuci etui z klawiaturą.