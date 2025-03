Smartfon zasilany energią słoneczną. Przyszłość pokazana na MWC 2025

Infinix zaprezentował dwie nowe koncepcje, których zastosowanie może zmienić sposób, w jaki użytkownicy korzystają ze smartfonów. W obu przypadkach sztuczna inteligencja odgrywa ważną rolę.

Smartfony Inifnix z funkcją ładowania energią świetlną

Marka Infinix przywiozła na tegoroczne targi MWC sporo nowości. Jedną z nich, która z pewnością wzbudziła ogromne zainteresowanie, jest podwójnie składany smartfon Infinix Zero Series Mini Tri-Fold. Jednak nie jest to sprzęt składany w sposób podobny do Huawei Mate XT. Propozycja Infiniksa składa się bowiem wzdłuż krótszej, a nie dłuższej krawędzi. Można więc śmiało rzec, że jest to pierwszy na świecie podwójnie składany „flip”.

Infinix na wydarzenie w Barcelonie przywiózł też dwa ciekawe pomysły. Jeden z nich to koncepcyjna technologia SolarEnergy-Reserving, oparta o perowskitowe panele solarne. Jej zadaniem jest przechwytywanie światła (zarówno słonecznego, jak i sztucznego z oświetlenia) i konwertowanie go na energię elektryczną. Energia zgromadzona w etui ma być przekazywana za pomocą dyskretnych punktów styku do akumulatora urządzenia mobilnego. To jednak nie koniec. Technologia ta korzysta z algorytmów sztucznej inteligencji, które odpowiedzialne są za ciągłe optymalizowanie wytwarzanej energii i jej wydajne magazynowanie.

Wśród głównych cech koncepcji producent wspomina o:

wydłużonym czasie czuwania bez względu na rodzaj dostępnego oświetlenia do wytwarzania energii;

integracji AI z technologią MPPT, aby płynnie regulować napięcie w celu uniknięcia przegrzania i zniszczenia akumulatora;

dostępności do zasilania awaryjnego.

Jak zaznacza Infinix, SolarEnergy-Reserving ma stanowić nową erę ładowania mobilnego. Technologia ta póki co została zaanonsowana dla smartfonów, jednak Infinix ma w planach rozszerzyć jej zastosowanie także na inne kategorie sprzętów.

Inifnix E-Color Shift 2.0 – AI spersonalizuje smartfony

Poza pomysłem wykorzystania energii świetlnej do ładowania smartfonów, Infinix zaprezentował też nową, koncepcyjną funkcję – E-Color Shift 2.0. Jej zadaniem jest personalizacja smartfona przez użytkownika. Posiadacze urządzeń mobilnych z tą technologią będą mogli wybierać spośród sześciu dostępnych, dynamicznych wzorów oraz sześciu palet kolorów. Dzięki temu można będzie opracować maksymalnie 30 różnych kombinacji.

E-Color Shift Technology 2.0 (źródło: Infinix)

Dodatkowo, za pomocą specjalnych modułów korzystających z technologii AI, tylna obudowa smartfona może zmieniać się i dopasowywać w zależności od różnych czynników. Infinix wymienia wśród nich pogodę, zastosowaną tapetę czy otoczenie.