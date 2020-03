Mroczniejszy Google Play dostępny dla wszystkich

Podczas instalacji aplikacji, szukania nowej gry czy kupna filmu nie będziemy już musieli oglądać przesadnie białego interfejsu. Google Play otrzymał właśnie ciemny motyw.

Firma z Mountain View podążą za obecnym trendem na rynku oprogramowania i wprowadza opcjonalny ciemny motyw w kolejnych usługach, aplikacjach i całym systemie operacyjnym. Tym razem przyszła kolei na oficjalny sklep z aplikacjami na Androida.

Google za pośrednictwem Twittera poinformowało, że każdy użytkownik otrzymał opcją aktywowania ciemniejszych kolorów w Google Play. Podobnie jak w przypadku innych aplikacji Google, nie mamy do czynienia po prostu z czarnym tłem. W przeciwieństwie do Apple, firma stawia na ciemnoszarą kolorystykę.

📢📢 #DarkTheme on Google Play is now available on any @Android device! Flip the switch from ⚪ ➡️ ⚫ in your Play Store settings. pic.twitter.com/fR0W1WT6jd

— Google Play (@GooglePlay) March 11, 2020