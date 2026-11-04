Motorola lubi grać na sentymencie, czego ostatnim przykładem jest wskrzeszenie legendarnej serii Razr. Marka zamierza reaktywować kolejną linię.

Motorola wskrzesi zapomnianą serię smartfonów

W bazie Wireless Power Consortium pojawił się smartfon Motorola Moto One o numerze modelu XT2771-1. Opublikowano również jego rendery, które potwierdzają wygląd urządzenia. Jest on… typowy dla najnowszych telefonów tego producenta.

Motorola Moto One (źródło: Wireless Power Consortium)

Certyfikowanie smartfona Motorola Moto One przez Wireless Power Consortium potwierdza również, że obsłuży on ładowanie indukcyjne. Ponadto z renderów wynika, że będzie miał zachodzący na boczne krawędzie wyświetlacz AMOLED z ekranowym czytnikiem linii papilarnych i (prawdopodobnie) trzy aparaty na tyle (choć znając praktyki producentów, funkcjonalnych aparatów może być mniej).

Najciekawsza jest jednak nazwa, ponieważ w przeszłości Motorola miała już w swoim portfolio serię One. Pierwsze modele z tej linii – Motorola One i Motorola One Power – zadebiutowały w sierpniu 2018 roku. Ostatnim natomiast była Motorola One 5G Ace, zaprezentowana w styczniu 2021 roku. Dlaczego po blisko 6 latach postanowiono do niej powrócić? Być może producent wkrótce rozwiąże tę zagadkę.

Smartfon Motorola Moto One będzie średniakiem klasy premium

Smartfon o numerze modelu XT2771-1, podawanym przez Wireless Power Consortium, został zarejestrowany również przez Geekbench, który z kolei twierdzi, że jest on wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 oraz 12 GB RAM i ma zainstalowany system operacyjny Android 16.

Wskazuje to, że smartfon Motorola Moto One będzie pozycjonowany jako średniak klasy premium (choć taki sam procesor – i ilość RAM – ma też flagowa Motorola Signature). Wersja systemu operacyjnego sugeruje natomiast, że prace nad tym modelem rozpoczęły się już dość dawno, ponieważ od 16 czerwca 2026 roku dostępny jest Android 17.

Nie wiadomo, kiedy zadebiutuje smartfon Motorola Moto One, ale premiera jeszcze w 2026 roku nie jest wykluczona, choć równie prawdopodobnym terminem oficjalnej prezentacji wydają się targi CES 2027 w styczniu przyszłego roku.