Nowy tablet z naprawdę dużym ekranem. Jedno może jednak przekreślić go w oczach klientów

Oferta znanego producenta tabletów wzbogaciła się o kolejny, nowy model z naprawdę dużym ekranem. Jeden z elementów specyfikacji może jednak zniechęcić klientów do zakupu tego urządzenia.

Tablet Teclast T70 Max ma wiele zalet i jedną istotną wadę

W listopadzie 2024 roku zadebiutował Teclast T70 z 14-calowym wyświetlaczem, a we wrześniu 2026 roku premierę miał Teclast T70 Pro z panelem o podobnej przekątnej. Teraz do oferty marki dołączył tablet Teclast T70 Max, który oferuje nieco większy, bo 14,5-calowy ekran (LCD).

Ma on też rozdzielczość 2560×1600 pikseli, co przekłada się na 209 ppi, a do tego można obsługiwać go dedykowanym (sprzedawanym osobno) rysikiem T-Pen 2, który wykrywa 4096 poziomów nacisku. Niestety dla użytkowników, wyświetlacz odświeża obraz z częstotliwością tylko 60 Hz, co w 2026 roku jest bardzo rzadko spotykane. To bezapelacyjnie największy minus tego urządzenia i nie będzie niespodzianką, jeśli przez to wiele osób nie zdecyduje się go kupić.

Teclast T70 Max (źródło: Teclast)

Tablet Teclast T70 Max zaoferuje również przeciętną wydajność, ponieważ wyposażono go w procesor Unisoc T7300 2,2 GHz (6 nm), który osiąga w AnTuTu „tylko” ponad 650 tysięcy punktów. To niewiele, kiedy spojrzy się, ile punktów są w stanie „wykręcić” w AnTuTu najwydajniejsze smartfony i tablety z Androidem (w październiku 2026 roku).

Do tego tablet Teclast T70 Max otrzymał 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej – w obu przypadkach z opcją rozszerzenia, odpowiednio o 40 GB (kosztem pamięci wewnętrznej) i 2 TB (z użyciem karty microSD). Ponadto urządzenie odda do dyspozycji Bluetooth 5.4 (z obsługą LDAC, AAC i SBC), Wi-Fi 6 (2,4 i 5 GHz), GPS (z A-GPS) i dwa sloty na karty SIM z obsługą VoLTE (2x SIM lub SIM + microSD).

Do tego na pokładzie są cztery głośniki stereo, aparaty 13 Mpix (na tyle) i 8 Mpix (na przodzie), system Android 17 i akumulator o pojemności 10000 mAh, który według deklaracji producenta ma wystarczyć na przykład na 6 godzin grania, 9 godzin oglądania wideo online lub 10,5 godziny korzystania z internetu. Maksymalna obsługiwana moc ładowania to 18 W.

Tablet Teclast T70 Max ma wymiary 330x214x8,2 mm i waży 850 gramów.

Jeszcze nie wiadomo, ile będzie kosztował tablet Teclast T70 Max

Chociaż tablet Teclast T70 Max pojawił się już na stronie producenta, to wciąż nie można go kupić, w związku z czym nie jest znana jego sugerowana cena.

Może być jednak (całkiem) atrakcyjna, skoro również nowy tablet Teclast T60 Mini sprzedawany jest za zaledwie ~650 złotych (z opcją obniżenia ceny o 100 złotych).