Nowy, atrakcyjny smartfon Xiaomi dostępny w Polsce. Na start w niższej cenie

Do sprzedaży w Polsce trafił nowy, atrakcyjny smartfon Xiaomi. Na start można kupić go w obniżonej cenie. To nie jedyny argument, który przemawia na jego korzyść.

Nowy smartfon Xiaomi Poco X8s debiutuje w Polsce. Co oferuje? (specyfikacja)

Mimo że smartfon Poco X8s to – patrząc na jego cenę – średniak, to korzystanie z niego może w wielu obszarach być podobne do doświadczenia używania flagowca. Został bowiem wyposażony w wyświetlacz CrystalRes AMOLED M10, który jest otoczony przez supersmukłą ramkę o szerokości zaledwie 1,18 mm i odświeża obraz z częstotliwością od 1 do 120 Hz.

Ekran cechuje się też wysoką rozdzielczością 2656×1220 pikseli, dzięki czemu dpi wynosi 460 ppi, ponieważ panel ma przekątną 6,35 cala. Ponadto wyświetlacz osiąga jasność do 3500 nitów oraz obsługuje technologie HDR10+ i Dolby Vision, a także ściemnianie DC.

Poco X8s (źródło: Xiaomi)

Smartfon Poco X8s oferuje też solidne zaplecze fotograficzne, ponieważ na jego tyle znajduje się 50 Mpix aparat główny z sensorem Light Fusion 800, przysłoną f/1.77 i optyczną stabilizacją obrazu wraz z 50 Mpix (f/2.2) teleobiektywem z ekwiwalentem ogniskowej 57 mm i 8 Mpix (f/2.2) aparatem z obiektywem ultraszerokokątnym. Na przodzie jest zaś 20 Mpix aparat.

Typowo średniopółkowy jest natomiast procesor (Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4), pamięć operacyjna (LPDDR4X) i wewnętrzna (UFS 2.2). Pojemność akumulatora – 6330 mAh – również nie imponuje, w przeciwieństwie do maksymalnej obsługiwanej mocy ładowania przewodowego (100 W). Opcjonalnie można skorzystać też z funkcji przewodowego ładowania zwrotnego mocy 22,5 W.

Poco X8s (źródło: Xiaomi)

Oprócz powyższego smartfon Poco X8s oferuje jeszcze m.in. ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, głośniki stereo, dual SIM (z eSIM), Wi-Fi 6, NFC, pilot na podczerwień i silnik wibracji liniowej osi X. Producent deklaruje również odporność na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP68.

Gwoli formalności trzeba jeszcze wspomnieć, że smartfon Poco X8s ma wymiary 151,1×71,8×8,06 mm, masę 187 gramów i fabrycznie wgrany HyperOS 3 (dostanie jednak aktualizację do HyperOS 4).

Polska cena Poco X8s i promocja z okazji polskiej premiery

Smartfon Poco X8s jest dostępny w Polsce w dwóch konfiguracjach:

8/256 GB za 1599 złotych,

12/512 GB za 1799 złotych.

W obu przypadkach są to ceny o 200 złotych niższe od rekomendowanych, obowiązujące do 30 listopada 2026 roku. Na tę chwilę smartfon Poco X8s jest dostępny wyłącznie na stronie mi.com.

W prezencie do niego producent dorzuca w prezencie 3 miesiące Spotify Premium, 3 miesiące subskrypcji Google One (100 GB) i 2 miesiące YouTube Premium (w każdym przypadku tylko dla nowych użytkowników).