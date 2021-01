Motorola odświeża ofertę o cztery nowe smartfony z serii G. Co nowego?

Oryginalna seria Moto G była pionierem w dziedzinie telefonów ze średniej półki cenowej, a późniejsze modele oferowały co najmniej przyzwoitą jakość. W tym miesiącu pojawi się nowa generacja budżetowych telefonów Moto, a trzy z nich to właśnie modele Moto G. Co przygotowała dla nas Motorola?

Będą to nowe, mocniejsze wersje smartfonów Moto G Power i G Stylus (znanego również jako Moto G Pro), a także Moto G Play, który może zdobyć popularność w segmencie tanich smartfonów. Jeśli natomiast poszukujecie czegoś więcej, Motorola przygotowała również nową Moto One 5G Ace, która jest najtańszym telefonem firmy, obsługującym łączność 5G.

Wszystkie te urządzenia zostaną zaprezentowane już 14 stycznia, choć już dziś wiemy na ich temat właściwie wszystko. Po wyjęciu z pudełka będzie na nich zainstalowany Android w wersji 10, który ma już grubo ponad rok. Motorola będzie wspierać wszystkie cztery urządzenia dwuletnimi aktualizacjami zabezpieczeń, jednak otrzymacie tylko jedną gwarantowaną dużą aktualizację systemu (do Androida 11).

Zobaczmy zatem, jak prezentują się najnowsze smartfony Moto.

Moto G Play 2021 – nowość w przystępnej cenie

Moto G Play jest najtańszym z nowych smartfonów Motoroli, wycenionym na 169 dolarów. W tej cenie otrzymacie duży, 6,5-calowy wyświetlacz LCD, za to ograniczony do rozdzielczości 720p. Ma to jednak swoją zaletę, gdyż dodatkowo wydłuży działanie akumulatora o i tak sporej pojemności 5000 mAh.

Moto G Play ma zaskakująco staromodne wcięcie na przedni aparat w kształcie kropli wody, natomiast na pleckach urządzenia umieszczony został skaner odcisków palców.

Motorola Moto G Play (fot. Motorola)

Nad nim znajduje się prosty, podwójny aparat, zawierający 13 Mpix obiektyw główny połączony z czujnikiem głębi 2 Mpix. Pod względem podzespołów to wciąż może być propozycja godna uwagi – Snapdragon 460 to nowszy układ o większej mocy niż większość pozostałych modeli z serii 400 – jest to ośmiordzeniowy chipset wykonany w procesie 11 nm. W połączeniu z 3 GB pamięci RAM powinien oferować przyzwoitą wydajność, jak na telefon w swojej półce cenowej.

Moto G Power 2021 – odświeżony model ze sporą baterią

Nieco lepiej wyposażony model Moto G Power oferuje ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 662, uzupełniany przez 3 lub 4 GB RAM, zależnie od wersji. Konfiguracja aparatu jest w zasadzie taka sama, jak w opisanym wyżej Moto G Play, jednak rozdzielczość obiektywu głównego została podniesiona do 48 Mpix. Jak przystało na model ze słówkiem „Power” w nazwie, jego mocnym punktem jest bateria, choć w tym przypadku raczej szału nie robi – 5000 mAh.

Motorola Moto G Power (fot. Motorola)

Ekran urządzenia ma przekątną 6,6 cala i, podobnie jak w modelu G Play, jest to panel LCD o rozdzielczości maksymalnie 720p. W odróżnieniu od niego Moto G Power ma skaner palca ukryty z boku urządzenia, a aparat przedni został umieszczony w dziurce w lewym rogu ekranu.

Smartfon wyceniono na 199 dolarów.

Moto G Stylus 2021 – smartfon z rysikiem w zestawie

Stylus to najlepiej wyposażony z nowych telefonów serii Moto G. Smartfon ma zupełnie nowy, średniopółkowy układ Snapdragon 678 oraz 4 GB RAM, co powinno zapewniać dobrą wydajność. Urządzenie może się pochwalić lepszym ekranem niż jego bracia – wyświetlacz o przekątnej 6,8 i rozdzielczości 1080p czyni go największym z nowych telefonów Motoroli. Mimo to ma mniejszą baterię (4000 mAh), prawdopodobnie ze względu na gniazdo rysika, które zajmuje miejsce wewnątrz obudowy.

Motorola Moto G Stylus (fot. Motorola)

Jeśli chodzi o rysik, został on wyposażony w mechanizm push-push, znany z serii Galaxy Note od Samsunga, ułatwiający jego wyjmowanie. Zmieniono również rozmiar i wyważenie pióra, aby zwiększyć jego komfort użytkowania.

Ten zestaw producent wycenia na 299 dolarów.

Motorola One 5G Ace – najtańszy telefon firmy z obsługą 5G

Motorola One 5G Ace jest najnowszym i najtańszym telefonem firmy z modemem 5G na pokładzie. Jest on wyposażony w wydajny procesor Snapdragon 750 oraz 4 lub 6 GB pamięci operacyjnej. Ekran urządzenia to panel LCD o przekątnej 6,7 cala z dziurką w ekranie. Z kolei za zaopatrzenie urządzenia w energię będzie odpowiadać akumulator o pojemności 5000 mAh.

Chociaż moduł aparatu wygląda inaczej, zastosowane 2 nim obiektywy są dokładnie takie same, jak w zaprezentowanym wyżej Moto G Stylus – 48 Mpix obiektyw główny, 8 Mpix szerokokątny oraz teleobiektyw o rozdzielczości 2 Mpix.

Motorola One 5G Ace (fot. Motorola)

Co ciekawe, najlepszy model powraca do czujnika odcisków palców umieszczonego na pleckach urządzenia zamiast korzystać bocznego skanera zastosowanego w Moto G Power i G Stylus. Motorola One 5G Ace to najdroższy z nowych telefonów Amerykanów, jego cena będzie wynosić 399 dolarów.

Co sądzicie o najnowszych modelach w portfolio Motoroli?