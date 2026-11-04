Ujawniono, czym jeszcze Samsung Galaxy S27 Pro będzie różnił się od Galaxy S27 Ultra

Smartfon Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27 Ultra mają mieć wiele wspólnego ze sobą, jednak pierwszy nie będzie mniejszą wersją drugiego. Właśnie ujawniono kolejną różnicę między tą dwójką.

Smartfon Samsung Galaxy S27 Pro będzie miał inny procesor niż Samsung Galaxy S27 Ultra

Dotychczasowe informacje, dotyczące procesorów w nowej generacji serii Galaxy S, były zgodne właściwie jedynie co do tego, że smartfon Samsung Galaxy S27 i Samsung Galaxy S27+ zostanie wyposażony w układ Exynos 2700. W przypadku pozostałej dwójki ostatecznej wersji długo nie było.

W przeszłości pojawiła się bowiem informacja, że również smartfon Samsung Galaxy S27 Pro może mieć procesor Exynos 2700, tak samo jak Exynos 2700 może trafić na pokład modelu Samsung Galaxy S27 Ultra. Według najnowszych doniesień najwyżej pozycjonowany członek serii Galaxy S27 otrzyma jednak układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

A smartfon Samsung Galaxy S27 Pro? Zgodnie z informacjami, do jakich dotarł serwis Notebookcheck, wykorzystano w nim procesor o oznaczeniu SM-8950, pod którym ma ukrywać się układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6. Względem wersji z „Extreme” w nazwie zapewnia on nieco niższą wydajność w obszarze GPU i NPU, lecz wciąż znacząco wyższą niż Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Wydajność CPU jest zaś identyczna w obu SoC.

Potwierdzono, jaką baterię będzie miał smartfon Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27 Ultra

Przez długi czas pojemność akumulatorów w nowych flagowcach producenta z Korei Południowej była tajemnicą – pojawiały się różne wartości. Za sprawą agencji certyfikującej potwierdzono jednak (w końcu), że smartfon Samsung Galaxy S27 Pro otrzyma baterię o pojemności znamionowej 5087 mAh, a Samsung Galaxy S27 Ultra – 5534 mAh. Typowa (podawana w materiałach marketingowych) powinna zatem wynieść odpowiednio 5200 i 5700 mAh.

Wcześniej natomiast potwierdzono, że zarówno smartfon Samsung Galaxy S27 Pro, jak i Samsung Galaxy S27 Ultra będzie obsługiwał ładowanie przewodowe o mocy 60 W. Z kolei Samsung Galaxy S27+ obsłuży maksymalnie 45 W, a Samsung Galaxy S27 zaledwie 25 W.

Wciąż natomiast nie wiadomo, jaką pojemność będą miały akumulatory, przeznaczone do modeli Samsung Galaxy S27 i Samsung Galaxy S27+. Dla przypomnienia, Samsung Galaxy S26 ma baterię 4300 mAh, a Samsung Galaxy S26+ 4900 mAh.