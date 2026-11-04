Smartfony Motorola w niższych cenach. Jest też dobra promocja na smartwatche Samsunga

Oczy osób, które myślą o kupieniu nowego smartfona, mogą skierować się na te modele marki Motorola, ponieważ można je kupić w niższych, atrakcyjnych cenach. Równocześnie dostępna jest promocja na smartwatche i słuchawki Samsunga.

Dwa smartfony marki Motorola w niższych, atrakcyjnych cenach

Wczoraj Orange przedstawił swoją ofertę na Boże Narodzenie 2026, a dziś Plus zaanonsował pierwsze okazje, przygotowane z myślą o okresie świątecznym. Operator oferuje dwa smartfony marki Motorola w niższych, atrakcyjnych cenach.

Pierwszy z nich to Motorola Signature z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 oraz 16 GB RAM LPDDR5X i 512 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 4.1 za 3599 złotych. To obecnie najniższa cena w oficjalnej polskiej dystrybucji.

W najlepszej cenie na rynku (u autoryzowanych partnerów handlowych marki) można też kupić w Plusie supersmukły smartfon Motorola Edge 70 (w konfiguracji 12/512 GB) – za 1699 złotych. Dla przypomnienia, początkowo kosztował on absurdalne 3499 złotych.

Co istotne: oba smartfony można kupić w podanych cenach bez konieczności podpisywania umowy abonamentowej, jednak trzeba rozłożyć płatność na 12 rat 0% – w przypadku wybrania większej liczby rat, cena będzie wyższa.

Promocja na smartwatche i słuchawki Samsunga

W Plusie obowiązuje również promocja, w ramach której po zakupie smartwatcha Samsung Galaxy Watch 9, Samsung Galaxy Watch Ultra 2 lub Samsung Galaxy Watch Ultra można odebrać słuchawki Samsung Galaxy Buds 4 w prezencie. Ponadto osoby, posiadające abonament w Plusie, dodatkowo mogą otrzymać dodatkową kartę eSIM za darmo na 6 miesięcy.

Z kolei klienci, którzy kupią wybrane zegarki i słuchawki Samsunga w sklepie producenta lub sklepie z elektroniką (który jest oficjalnym partnerem handlowym), mogą otrzymać zwrot części wydanej kwoty:

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 – 650 złotych,

Samsung Galaxy Watch 8 Classic – 500 złotych,

Samsung Galaxy Watch 9 – 400 złotych,

Samsung Galaxy Buds 4 Pro – 200 złotych,

Samsung Galaxy Buds 4 – 200 złotych.

Promocja nie łączy się z promocją w Plusie, a zwrot zostanie przyznany na kartę przedpłaconą. Aby skorzystać z tej oferty, należy kupić smartwatch lub słuchawki do 15 listopada 2026 roku, a następnie do 6 grudnia 2026 roku wypełnić formularz w aplikacji Samsung Members i do 20 grudnia 2026 roku wpisać otrzymany kod w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę.

Po 14 dniach kalendarzowych po pozytywnej weryfikacji do Samsung Wallet będzie można dodać kartę z przysługującą kwotą, którą można płacić za zakupy w sklepach.

Regulamin promocji „Cashback do 650 zł za zakup wybranych modeli Galaxy Watch lub Buds” (PDF)