Aplikacja YouTube z przydatną funkcją znaną z komputerów, ale nie za darmo

Nowość, która jest właśnie testowana w aplikacji YouTube na Androida i iOS, powinna ułatwić obejrzenie kilku filmów jeden po drugim, bez konieczności tworzenia typowej listy odtwarzania.

Funkcja „Dodaj do kolejki”

Obecnie w mobilnej aplikacji YouTube, jeśli chcemy przykładowo obejrzeć kilka nowych filmów, które wyświetliły się na stronie głównej lub dostępne są na konkretnym kanale, to mamy trzy podstawowe opcje do wyboru, przy czym jedna z nich nie należy do zbyt wygodnych.

Pierwsza opcja, ta najmniej wygodna, sprowadza się do oglądania każdego filmu poprzez jego ręczne odtworzenie – oglądamy jeden film, następnie klikamy na kolejny, a później na trzeci. Jak już wspomniałem, nie jest to zbyt komfortowe, a dodatkowo wymaga całkiem sporo kliknięć.

Zdecydowanie lepszym wyborem są dwie kolejne metody – dodanie filmu do listy „Do obejrzenia” lub dodanie go do nowej/wcześniej utworzonej playlisty. Obie opcje są bardzo zbliżone do siebie, ale należy zauważyć, że każda z nich ma oddzielny przycisk w menu kontekstowym.

Co jednak, jeśli chcemy utworzyć tymczasową playlistę, która po prostu zniknie po obejrzeniu interesujących nas filmów? Tutaj z pomocą przychodzi nowa funkcja „Dodaj do kolejki”, która jest właśnie udostępniania w fazie testowej w aplikacji YouTube na Androida i iOS. Wypada odnotować, że funkcja już jakiś czas temu zadebiutowała na stronie internetowej YouTube na desktopie.

Funkcja od dłuższego czasu jest już dostępna na stronie YouTube (fot. Tabletowo.pl)

Jak sama nazwa wskazuje, nowa opcja umożliwia dodanie filmów do kolejki. Robimy to poprzez kliknięcie na trzy pionowe kropki przy filmie i następnie wybranie pozycji „Odtwórz jako ostatni w kolejce”. Na dole ekranu pojawi się kolejka z filmami, które wybraliśmy. Można ją uruchomić na całym ekranie, a poszczególne filmy na liście można przesuwać w górę lub dół, a także usuwać (przesunięcie palcem w lewo).

Obecnie tylko dla wybranych użytkowników

Nowa funkcja jest obecnie w fazie testów w aplikacji YouTube. Niestety, testy ograniczone są wyłącznie do grona osób płacących za subskrypcję premium. Ponadto funkcję należy włączyć ręcznie w ustawieniach (sekcja z funkcjami do wypróbowania).

Nowość ma być dostępna w fazie testów do 28 stycznia, zarówno na Androidzie, jak i iOS. Miejmy nadzieję, że finalnie rozwiązanie trafi do wszystkich użytkowników, także tych korzystającej z darmowej wersji. W końcu w przypadku strony YouTube na desktopie nie musimy posiadać planu premium, aby dodawać filmy do kolejki.