Szukasz technologicznych prezentów dla najbliższych lub samego siebie? Pomożemy!

Lokowanie produktu

Jeśli jesteście na ostatniej prostej w poszukiwaniu prezentów świątecznych dla najbliższych lub samych siebie, przychodzimy z pomocą! Do świąt zostało już niewiele czasu, więc to już właściwie ostatni dzwonek!

W ciągu kończącego się roku działo się naprawdę wiele. Na rynku pojawiły się nowe ciekawe produkty (na podsumowania przyjdzie jeszcze czas!), a w redakcji Tabletowo – nowi autorzy, którzy codziennie przygotowują dla Was kolejną porcję tekstów do konsumowania. Jeszcze tylko chwila i będziemy już siedzieć przy wigilijnym stole. Zanim to jednak nastąpi, warto by było rozejrzeć się za prezentami – dla swoich najbliższych, ale i dla samych siebie (bo dlaczego nie?!).

Jak co roku, także i tym razem postanowiliśmy stworzyć dla Was prezentownik świąteczny. Znajdziecie w nim propozycje prezentów, w większości technologicznych, ale nie jest to wcale regułą, które – naszym zdaniem – warte są uwagi.

Partnerem głównym naszego tegorocznego prezentownika jest moja marka Naptune Wear. Jeśli szukacie wygodnych i wysokogatunkowych ciuchów do chodzenia na co dzień – zapraszam! Dodając w komentarzu „kubek Tabletowo”, do zamówienia otrzymacie… kubek Tabletowo. Nie da się go w żaden sposób kupić, więc to jedyna droga, by go zdobyć :)

Prezentownik podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza zawiera propozycje świątecznych prezentów, które przygotowały dla Was następujące marki: ASUS, Audictus, Genesis, mPTech, Natec, Panasonic, Samsung, Sennheiser, Sonos, TP-Link, vivo, Yale i Xiaomi.

Druga część z kolei zawiera urządzenia i gadżety polecane przez wybranych redaktorów Tabletowo – którym dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie tego projektu.

Aby przejść do prezentownika kliknij TUTAJ lub na poniższą grafikę:

A jeśli po zapoznaniu się z naszymi publikacjami dalej będziesz mieć wątpliwości, zadaj nam pytanie w komentarzach pod tym wpisem lub na naszej grupie na Facebooku – postaramy się pomóc wybrać idealny prezent technologiczny!