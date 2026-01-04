Masz Garmina? Ten niewielki gadżet może uratować Twój trening

Zegarki Garmina słyną z długiego czasu pracy. Nie oznacza to jednak, że omawiany gadżet nie ma sensu.

Powerbank dla zegarków Garmina

Często wśród zalet zegarków Garmina wymienia się długi czas działania bez ładowarki. Użytkownicy potrafią nawet żartować, że zapominają, gdzie ostatnio odłożyli kabel. Nie oznacza to jednak, że każdy model pod tym względem wypada rewelacyjnie. Przykładowo Garmin Fenix 8 z ekranem AMOLED w niektórych wersjach, gdy włączymy Always on Display, oferuje przeciętne 4-5 dni.

Mogą więc zdarzyć się sytuacje, gdy na wyjeździe konieczne będzie uzupełnienie energii w akumulatorze. W takich scenariuszach nie zawsze mamy łatwy dostęp do gniazdka i tutaj z pomocą przychodzi przenośna ładowarka Phelinta ze zintegrowanym akumulatorem. Dzięki niej naładujemy zegarek i przykładowo będziemy mogli wybrać się na zaplanowany trening.

Urządzenie wyposażone jest akumulator o pojemności 1200 mAh. Ładowanie – co dość oczywiste w tym przypadku – odbywa się poprzez autorskie złącze stosowane przez Garmina. Moc ładowania wynosi do 6 W, a pełne naładowanie zegarka – w zależności od modelu – trwa od około jednej do trzech godzin.

źródło: Amazon

Powerbank kompatybilny jest z następującymi modelami zegarków:

seria Forerunner – Forerunner 970, Forerunner 965, Forerunner 955, Forerunner 945, Forerunner 935, Forerunner 745, Forerunner 570, Forerunner 265, Forerunner 255, Forerunner 245, Forerunner 165, Forerunner 55, Forerunner 45,

seria Fenix – Fenix 8, Fenix 7, Fenix 7S, Fenix 7X, Fenix 6, Fenix 6S, Fenix 6X, Fenix 5, Fenix 5S, Fenix 5X, Fenix E,

seria Instinct – Instinct 3, Instinct 2, Instinct 2S, Instinct 2X, Instinct,

seria Venu – Venu 3, Venu 3S, Venu 2, Venu 2 Plus, Venu 2S, Venu, Venu Sq, Venu Sq 2,

seria Approach – Approach S70, Approach S62, Approach S60, Approach S50, Approach S44, Approach S42,Approach S40, Approach S12, Approach S10, Approach G12,

seria Vivomove – Vivomove 3, Vivomove 3S, Vivomove Style, Vivomove Luxe,

seria D2 – D2 Air, D2 Charlie, D2 Delta, D2 Delta PX, D2 Delta S,

seria Tactix – Tactix 8, Tactix 7, Tactix Charlie, Tactix Delta,

seria Quatix – Quatix 7, Quatix 6, Quatix 5,

inne serie – BarkLimiter 2, BarkLimiter 2VT, Impact Bat Swing Sensor, Striker Cast, Captain Marvel, Rey, First Avenger, Darth Vader, Swim 2, Garmin Epix (gen 2), Enduro 3, Enduro 2.

źródło: Amazon

Ile kosztuje powerbank dla zegarków Garmina?

Urządzenie sprzedawane jest na Amazonie w cenie niecałych 26 euro. W Polsce wraz z dostawą zapłacimy prawie 140 złotych. Wypada jeszcze dodać, że wymiary wynoszą 5 x 5 x 2 cm, a waga to 44 g, więc mamy do czynienia z niewielkim gadżetem.