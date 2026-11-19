Wielkimi krokami zbliża się Motorola Razr Flex stanowiąca odpowiedź na iPhone’a Duo, który został zaprezentowany we wrześniu 2026 roku. Mowa o szerokim, paszportowym składaku, który dołączy do Motoroli Razr Fold, która zadebiutowała na początku roku i kolejnych generacji flipów spod znaku Razr.

Motorola Razr Flex z tajemniczym procesorem na pokładzie

Wcześniejsze doniesienia wskazywały na to, że sercem Motoroli Razr Flex będzie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ale odnalezione w sieci dokumenty certyfikacyjne podają inny chipset, oznaczony jako SM8845 Pro. W aktualnej ofercie firmy Qualcomm nie ma takiego układu SoC, ale Snapdragon 8 Gen 5 to SM8845 bez dopisku Pro. Co to może oznaczać? Ano to, że już niebawem na rynku pojawi się procesor Snapdragon 8 Gen 5 Pro.

To, co zaoferuje ten chipset, pozostaje na razie tajemnicą. Można się jednak spodziewać, że będzie delikatnie podrasowaną wersją Ósemki piątej generacji. Przypomnę więc, że Snapdragon 8 Gen 5 bazuje na litografii 3 nm i jest wyposażony w dwa rdzenie o częstotliwości taktowania 3,8 GHz oraz sześć rdzeni z zegarem 3,32 GHz, a do tego jednostkę graficzną Adreno i procesor Hexagon do obsługi sztucznej inteligencji.

Informacja o tym samym chipsecie widnieje także w dokumentach certyfikacyjnych innego smartfona – mam tu mianowicie na myśli model OnePlus Turbo 7 Pro, który poza tym ma być wyposażony w 6,78-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 4K, główny aparat 200 Mpix i akumulator o pojemności 9000 mAh. Coś więc zdecydowanie musi być na rzeczy.

Co jeszcze zaoferuje nowa składana Motorola?

Wróćmy jednak do Motoroli. Z nieoficjalnych informacji wynika, że smartfon Razr Flex zaoferuje 4,97-calowy wyświetlacz zewnętrzny i 6,92-calowy ekran w środku, system fotograficzny złożony z dwóch aparatów o rozdzielczości 50 Mpix, akumulator o pojemności 5000 mAh oraz komplet podstawowych opcji łączności, w tym 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 i NFC.

Motorola Razr Flex – nieoficjalny koncept | źródło: Android Headlines

Wprowadzając na rynek kolejne rodzaje składaków, Motorola wcale nie zapomina o klapkach. W sieci odnalezione zostały także dokumenty certyfikacyjne dla urządzenia o kodzie XT2765 i tymczasowej nazwie Raptor27, pod którą – jak wszystko na to wskazuje – ukrywa się Motorola Razr Ultra kolejnej generacji.

Szczegóły na temat smartfona pozostają nieznane, ale zanosi się na to, że przyszłoroczna oferta Motoroli będzie bardzo szeroka.