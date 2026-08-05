Topowy Snapdragon w nowej, „gamingowej” wersji. Xiaomi się częstuje

Qualcomm bez większego rozgłosu wprowadził do oferty nowy chipset, a właściwie wariant flagowego układu SoC ze swojego katalogu. Czym Snapdragon 8 Elite Gen 5 o nazwie kodowej SM8850-1-AB różni się od swoich braci?

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5? Złap je wszystkie

Zacznijmy od tego, że Qualcomm już teraz oferuje kilka różnych wariantów procesora Snapdragon 8 Elite Gen 5. Są to:

SM8850-AC – standardowa, najbardziej popularna wersja,

SM8850-1-AD – wariant o wyższym taktowaniu, dostępny we flagowych smartfonach marek Samsung, Redmagic i Lenovo,

SM8850-5-AC – wersja wyposażona w 7 (a nie 8) rdzeni, obecna w składanym smartfonie Oppo Find N6.

Najczęściej spotykana jest ta pierwsza, podstawowa wersja: z dwoma rdzeniami głównymi o częstotliwości taktowania 4,6 GHz, sześcioma rdzeniami wspierającymi o taktowaniu 3,62 GHz, układem graficznym Adreno (1,2 GHz), jednostką NPU Hexagon, modemem X85 5G i systemem łączności FastConnect 7900.

Wymieniam to wszystko nie bez powodu, bo nowy wariant (SM8850-1-AB), określany też jako V-series, bazuje na dokładnie tych samych fundamentach i pod względem większości specyfikacji jest bliźniakiem standardowej wersji. Jedyną zauważalną różnicą jest to, że zamiast 18 MB HPM (High Performance Memory) ma 12 MB. Pomimo minimalnie słabszej konfiguracji nowy wariant jest promowany jako gamingowy. Być może producent pokusił się też o jakieś zabiegi optymalizacyjne w tym kontekście, choć niczym takim się nie chwali.

Redmi K100 Pro to pierwszy smartfon z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen w wersji SM8850-1-AB

Pierwszym smartfonem, wyposażonym w tę nową wersję topowego Snapdragona, będzie Redmi K100 Pro. Firma Xiaomi ujawniła jeszcze kilka elementów jego specyfikacji, wśród których znajdują się: 6,59-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 185 Hz, głośniki dostrojone przez inżynierów Bose oraz potrójny aparat, ale dalsze szczegóły pozostają nieznane.

Redmi K100 Pro (źródło: Xiaomi)

Wraz z tym modelem na rynku pojawi się Redmi K100 Pro Max wyposażony w standardową wersję Snapdragona 8 Elite Gen 5, a do tego 6,9-calowy wyświetlacz o odświeżaniu 185 Hz oraz podobny system audio.

Dzięki temu, że producent ujawnił wyniki osiągnięte w benchmarku AnTuTu przez oba te modele, dowiedzieliśmy się – mniej więcej – o ile słabszy będzie nowy wariant od podstawowego. Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850-1-AB) w Redmi K100 Pro uzyskał 4,095 mln punktów, a SM8850-AC w Redmi K100 Pro Max – 4,55 mln.

Rynkowej premiery Redmi K100 Pro z nowym wariantem Snapdragona (wraz z Redmi K100 Pro Max) spodziewamy się 11 sierpnia 2026 roku. Jest też spora szansa, że o jego możliwościach będziemy mogli przekonać się w naszej części świata, do której może dotrzeć pod zmienioną nazwą – jako Poco F9 Pro (w tym scenariuszu Redmi K100 Pro Max zostanie przemianowany na Poco F9 Ultra).