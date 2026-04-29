500 złotych wraca do Ciebie. Samsung ogłosił świetną promocję na smartfony

Przymierzasz się do kupna Samsunga Galaxy A37 lub Galaxy A57? Wysoce prawdopodobne, że zainteresuje Cię nowa promocja.

Samsung Galaxy A37 i Galaxy A57 w nowej promocji

Pod koniec marca 2026 roku zadebiutowały średniopółkowe smartfony Samsunga – Galaxy A37 lub Galaxy A57. Nie dostaliśmy ogromnych nowości, ale producent wprowadził kilka usprawnień. Przykładowo oba modele nie są już wodoszczelne zgodnie z normą IP67, tak jak ich poprzednie generacje, a dostajemy IP68. Do tego dochodzą nowsze procesory i oprogramowanie, a także smartfony powinny robić nieco lepsze zdjęcia w trudniejszych warunkach (wieczorami czy nocą).

Szkoda tylko, że ceny nie pozostały na poziomie poprzedników. Można nawet powiedzieć, że zrobiło się drogo. Otóż Galaxy A37 w dniu premiery w Polsce został wyceniony na 1869 złotych za wersję 6/128 GB i 2269 złotych za 8/256 GB. Natomiast Galaxy A57 8/128 GB wówczas kosztował 2309 złotych, a za wariant 8/256 GB trzeba było dać 2569 złotych. Dziś ceny są na tym samym poziomie lub różnica jest naprawdę niewielka.

Teraz można jednak skorzystać z atrakcyjnej promocji. Każdy, kto kupi jeden z omawianych smartfonów i spełni warunki akcji, otrzyma 500 złotych na wirtualną kartę płatniczą w Samsung Wallet. Należy wiedzieć, że zakupu trzeba dokonać między 27 kwietnia a 10 maja 2026 roku. Promocja obowiązuje u partnerów Samsunga w Polsce, a także w oficjalnym sklepie producenta.

Jak otrzymać 500 złotych zwrotu za zakup Samsunga Galaxy A37 lub Galaxy A57?

Zdecydowanie cieszy fakt, że skorzystanie z promocji jest banalnie proste. Otóż wystarczy zakupić jeden ze smartfonów objętych akcją u partnera promocji, aktywować go za pomocą polskiej karty SIM do 17 maja 2026 roku, a następnie pozostaje zarejestrować się przez aplikację Samsung Members.

W aplikacji Samsung Members trzeba wypełnić formularz promocyjny do 24 maja 2026 roku. Po pozytywnej weryfikacji na podany adres e-mail wysyłany jest kod promocyjny. Kod należy wprowadzić w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę (dostępnej w Google Play i Galaxy Store).

Jeśli wszystko zostanie wykonane zgodnie z zaleceniami, to po 14 dniach od pozytywnej weryfikacji można już płacić wirtualną kartą VISA przez Samsung Wallet. Karta ważna jest przez 11 miesięcy od dnia jej wydania, a środki przekazane na kartę nie przepadają. Jeśli po 10 miesiącach na karcie zostaną niewykorzystane środki, Planet Pay wypłaci je na konto bankowe uczestnika.

Regulamin nowej promocji dostępny jest na stronie Samsunga.