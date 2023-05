Motorola oficjalnie zapowiedziała premierę nowych składanych razr!

Spodziewaliśmy się tego, ale cały czas czekaliśmy na oficjalne potwierdzenie. W końcu nadeszła długo wyczekiwana informacja – Motorola podała datę premiery nowych składanych smartfonów, razr 40 i razr 40 ultra.

Motorola oficjalnie potwierdziła, kiedy zaprezentuje nowe składane smartfony

Już dość dawno pojawiły się nieoficjalne informacje na temat daty premiery nowych składanych smartfonów z serii razr. Dziś Motorola oficjalnie poinformowała, że premiera kolejnych przedstawicieli kultowej serii razr odbędzie się 1 czerwca 2023 roku. Taką właśnie datę podawali branżowi informatorzy, zatem ich doniesienia się właśnie potwierdziły.

Opublikowana przez oficjalny, globalny profil Motoroli zapowiedź, choć krótka, wbrew pozorom zdradza bardzo wiele. Widać na nim nie tylko jeden, a dwa składane smartfony, co można uznać za potwierdzenie, że marka 1 czerwca 2023 roku nie ograniczy się do prezentacji jednego modelu – mówi się o tym już od dłuższego czasu.

Może na to wskazywać też slogan Flip the script, który pojawia się na końcu wideo – można to zinterpretować jako „odwrócenie zasad”, do których Motorola nas przyzwyczaiła, prezentując w poprzednich latach każdorazowo tylko jeden składany smartfon. Jest zatem na co czekać. A na co konkretnie?

Co zaoferują Motorola razr 40 i razr 40 ultra?

Informacje na temat nowych składanych Motoroli płyną w ostatnim czasie szerokim strumieniem. Podczas gdy do tej pory producent skupiał się na high-endowych modelach, tym razem uderzy w dwie różne półki. razr 40 będzie bowiem zaskakująco przystępnym cenowo składakiem – jej cena ma zaczynać się w Europie od 899 euro (za konfigurację z 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej), co po bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością ~4050 złotych.

Specyfikacja razr 40 wciąż pozostaje tajemnicą. Znacznie więcej wiemy natomiast na temat razr 40 ultra – smartfon zostanie wyposażony m.in. w procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, do 12 GB RAM, do 512 GB wbudowanej pamięci, akumulator o pojemności 3640 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 33 W (przez port USB-C), moduł NFC, eSIM i czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi.

Motorola razr 40 (na górze) i razr 40 ultra (na dole) / źródło: MySmartPrice, Evan Blass

Motorola razr 40 ultra będzie jednak przykuwać wzrok szczególnie za sprawą gigantycznego ekranu zewnętrznego (o przekątnej ~3,5 cala), który pokryje niemal całą powierzchnię klapki. Producent zdecydował się nie omijać wyświetlaczem nawet aparatów (12 Mpix z sensorem Sony IMX563 i 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym) i diody doświetlającej.

Wewnątrz smartfona znajdzie się zaś ekran HDR AMOLED o rozdzielczości 2640×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Jego przekątna nie jest jeszcze znana, ale należy spodziewać się 6,7-6,9 cala (różne źródła podają różną wielkość). Jeśli zaś chodzi o cenę, to jest mowa o kwocie rzędu ~1200 euro za konfigurację 8/256 GB, co jest równowartością ~5385 złotych.

Na obecną chwilę nie wiemy, czy do Polski trafią zarówno Motorola razr 40, jak i razr 40 ultra. Na pewno byśmy sobie tego życzyli, ale nieraz zdarzało się, że dostępność danego smartfona zależała od rynku. Już wkrótce się tego jednak dowiemy.