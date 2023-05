„Budżetowa” składana Motorola coraz bliżej. Szykuje się hit?

Co jest lepsze od wydania jednego składanego smartfona? Wydanie dwóch składanych smartfonów. Motorola jeszcze nie pokazała oficjalnie żadnego modelu tego typu na ten rok, ale podstawowy wariant, którego premiery spodziewamy się już wkrótce, właśnie stał się trochę mniej tajemniczy.

Kolorowa i składana Motorola

Źródłem przedpremierowych informacji jest serwis MySmartPrice, który udostępnił stos renderów, rzekomo przedstawiających model Motorola razr 40, znany też wcześniej jako Motorola razr Lite. Będzie to sprzęt tańszy i skromniejszy od flagowego składaka, który ma pojawić się pod nazwą Motorola razr 40 ultra.

Grafika reklamowa Motoroli razr 40 (Źródło: MySmartPrice)

Oczywiście będzie to konstrukcja składana w formie clamshell. Nie wiemy zbyt wiele o budowie samego zawiasu, ale zdjęcia poglądowe sugerują, że będzie on mógł zatrzymać się w wybranej pozycji, co zwiększy funkcjonalność smartfona – ułatwi na przykład robienie selfie. W środku ekran na wszystkich krawędziach jest delikatnie zaokrąglony, a wycięcie na kamerkę znalazło się w centralnej części krótszego boku u góry.

Ponadto widać, że przycisk zasilania oraz klawisze do sterowania głośnością umieszczono na prawej stronie w górnej części, a port USB-C i maskownicę głównego głośnika u dołu. Widoczne wcięcia poprawiające pracę anteny sugerują, że ramkę wykonano z metalu.

Motorola razr 40 (Źródło: MySmartPrice)

Jeżeli ktoś ceni sobie ciekawy wachlarz kolorów obudowy do wyboru, nie powinien zawieść się na Motoroli razr 40. Na zdjęciach i renderach z MySmartPrice widać urządzenie w co najmniej trzech kolorach – oliwkowym, fioletowym i kremowym. Zabrakło klasycznie czarnej opcji. Wykończenie plecków urządzenia wskazuje na wykorzystanie wegańskiej skóry.

Na zewnątrz czeka na nas jeszcze jeden ważny do omówienia detal – dodatkowy wyświetlacz. Ten wkomponowano w wyspę z aparatami – z udostępnionych przedpremierowo grafik wynika, że będzie można przeglądać na nim powiadomienia, wyświetlić datę oraz godzinę czy sterować muzyką. Ekran będzie znacznie mniejszy od tego w modelu razr 40 ultra – przypomina ten w Samsungu Galaxy Z Flip 4.

Czy czeka nas cenowa rewolucja?

Choć serwis MySmartPrice nie podał sugerowanej ceny urządzenia, zrobił to za niego serwis SamInsider. Według źródła, które zauważyło informację w bazie danych sprzedawcy detalicznego, Motorola razr 40 otrzyma 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej, a jej ceny zaczną się od 899 euro. Oznaczałoby to, że mielibyśmy do czynienia z jednym z najtańszych, jeżeli nie najtańszym składanym smartfonem 2023 roku.

Motorola razr 40 (Źródło: MySmartPrice)

Na obecną chwilę, po przeliczeniu na polską walutę, 899 euro to równowartość ~4065 złotych. Aktualnie w oficjalnej dystrybucji tylko pojedyncze modele Samsunga w sporej promocji są w stanie zbliżyć się do tej ceny. Dorzućmy prawie pewną promocję na start (niższa cena lub słuchawki w gratisie) i Motorola może mieć całkiem duże szanse na sporą sprzedaż razr 40.

Oficjalnej premiery razr 40 i razr 40 ultra spodziewamy się 1 czerwca 2023 roku.