Google ostrzega, że będzie kasować konta użytkowników. Sprawdź, jak go nie stracić

Konto Google się przydaje, aby wygodnie korzystać ze wszystkich usług giganta z Mountain View, a także urządzeń z systemem operacyjnym Android (i nie tylko). Firma poinformowała jednak, że zacznie kasować konta użytkowników. Co trzeba zrobić, aby go nie stracić?

Dlaczego Google zacznie kasować konta?

Amerykańska firma poinformowała dziś o aktualizacji zasad dotyczących nieaktywnych kont. Dlaczego zdecydowała się na taki krok? Według niej konta, które nie są używane przez dłuższy czas, są bardziej podatne na przejęcie, ponieważ często są one „zabezpieczone” starymi lub używanymi również w innych usługach hasłami, które mogły dostać się w niepowołane ręce w wyniku wycieku – a z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia już nieraz, również w Polsce.

Ponadto w nieużywanych kontach najczęściej nie jest włączona dwuetapowa weryfikacja, która stanowi dodatkową warstwę zabezpieczeń, a także ich właściciele nie poświęcają im odpowiedniej uwagi, tj. nie dbają o ich należyte zabezpieczenie. To stanowi ogromne zagrożenie, ponieważ na Koncie Google bardzo często znajdują się prywatne, wrażliwe informacje oraz prywatne pliki – jeśli trafią one w niepowołane ręce, właściciel przejętego konta może mieć poważne problemy, bowiem przestępcy mogą przejąć jego tożsamość i wykorzystać przechwycone konto do przestępczego procederu.

Które konta Google będzie kasować?

Amerykańska firma ma więc solidne argumenty, żeby zmienić swoje podejście do nieaktywnych kont. Dziś ogłosiła, że – aby zmniejszyć ryzyko – zacznie kasować konta, które nie były aktywne przez ostatnie dwa lata. Dotyczy to też kont, do których ich właściciele nie zalogowali się w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Google informuje, że zacznie kasować konta dopiero od grudnia 2023 roku, więc macie jeszcze trochę czasu, aby zalogować się do konta, którego nie używacie na co dzień. Jeśli tego nie zrobicie, Google usunie zarówno konto, jak i całą jego zawartość, w tym z usług Gmail, Dokumenty, Dysk, Kalendarz, YouTube i Zdjęcia. Co jednak ważne: zmiany nie dotyczą kont dla organizacji, takich jak szkoły i firmy, a wyłącznie kont prywatnych.

W pierwszej kolejności Google zacznie usuwać konta użytkowników, którzy tylko je utworzyli, ale nigdy później z nich nie korzystali. Zanim to jednak zrobi, wyśle „wiele powiadomień w ciągu miesięcy” poprzedzających definitywne usunięcie, również na adres e-mail do odzyskiwania dostępu do Konta Google.

Co to znaczy, że konto jest aktywne?

Najprościej mówiąc – jeśli korzystacie z usług Google, nie musicie obawiać się, że Wasze konto zostanie usunięte. Liczą się takie aktywności, jak czytanie i wysyłanie e-maili, korzystanie z Dysku, oglądanie filmów na YouTube, pobieranie aplikacji/gier ze Sklepu Play, używanie wyszukiwarki Google oraz logowanie do aplikacji i usług firm trzecich za pomocą konta Google, a także posiadanie aktywnej subskrypcji pakietu One.

Jest jednak jeden wyjątek – amerykański gigant wymaga logowania do Zdjęć przynajmniej raz na dwa lata, aby uznał Was za aktywnego użytkownika tej usługi. W przeciwnym razie wszystkie zgromadzone w niej zdjęcia i filmy zostaną usunięte, jednak spokojnie – zanim to się stanie, firma wyśle wiele powiadomień-przypomnień, więc będziecie mieć czas, aby nie dopuścić do czystki, jeśli zależy Wam na zachowaniu swoich fotografii i wideo.

Możecie też wziąć sprawy w swoje ręce

Konto Google zapewnia multum funkcji, w tym Menedżera nieaktywnych kont. Możecie w nim ustawić czas, po którym Wasze konto zostanie uznane za nieaktywne i zaplanować, co się z nim stanie po ustalonym okresie – do wyboru są 3, 6, 12 i 18 miesięcy. Zdecydowanie warto poświęcić chwilę, aby to skonfigurować, ponieważ to również stanowi dodatkowy element zabezpieczenia Waszego konta.