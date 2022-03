Lata temu Motorola była potęgą. Dziś jest cieniem dawnej siebie, choć powoli odbudowuje utraconą pozycję. I chociaż ma raczej małe szanse na powrócenie na fotel lidera, to jednocześnie wykorzystuje każdą nadarzającą się okazję, aby zwiększyć sprzedaż. Wycofanie się LG z segmentu smartfonów bardzo w tym pomogło.

Motorola odbudowuje swoją potęgę na trupie LG

Kiedyś miliony marzyły o komórce z ultrapopularnym logo „M” na obudowie. Jak podaje Counterpoint Research, w 2008 roku, gdy prym wiodły klasyczne telefony komórkowe, Motorola była największym producentem OEM w Stanach Zjednoczonych. Dziś daleko jej do pozycji lidera, ale sukcesywnie ją odbudowuje. Wycofanie się LG z segmentu smartfonów bardzo pomogło marce w zdobyciu kolejnych klientów.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Counterpoint Research opublikowało dane na temat sprzedaży smartfonów w Stanach Zjednoczonych od grudnia 2015 roku do grudnia 2021 roku. Na wykresie dużo się dzieje – widać na przykład, że w kwietniu 2016 roku i czerwcu 2017 roku Apple sprzedało mniej urządzeń niż jego największy konkurent, czyli Samsung. Były to jednak wyjątki, ponieważ przez zdecydowaną większość czasu to Apple dzierżyło miano największego producenta. Mimo wszystko Koreańczycy i tak mogli świętować, gdyż od lat toczą zażartą walkę z gigantem z Cupertino.

Od grudnia 2015 roku do początku 2021 roku trzecią lokatę okupowało LG, choć w październiku 2017 roku zdołało sprzedać nawet więcej smartfonów niż rodzimy konkurent, tj. Samsung, dzięki czemu na moment wskoczyło na drugie miejsce. Przez większość czasu pozycja marki pozostawała niezagrożona, aczkolwiek pod koniec 2019 roku Koreańczycy sprzedali podobną liczbę urządzeń, co Motorola, która najczęściej musiała zadowalać się czwartą pozycją.

LG ogłosiło wycofanie się z segmentu smartfonów na początku kwietnia 2021 roku i klienci natychmiast zareagowali na tę informację. Z danych Counterpoint Research wynika, że w tym miesiącu LG i Motorola sprzedali podobną ilość urządzeń, a potem popyt propozycje z oferty południowokoreańskiego producenta sukcesywnie spadał. Ostatnie smartfony LG zjechały z taśm produkcyjnych 31 maja 2021 roku i bardzo szybko zniknęły ze sklepów. Trzeba jednak tu dodać, że LG będzie wspierać wprowadzone na rynek modele.

źródło: Counterpoint Research

To był przełomowy moment – po wycofaniu się LG z tego segmentu, popyt na smartfony marki Motorola zaczął szybko rosnąć, co zapewniło jej miejsce na podium w TOP 3 największych producentów w Stanach Zjednoczonych – na koniec 2021 roku miała już 10% udziałów w całym rynku. To jednak nie powinno nikogo dziwić, ponieważ Motorola kieruje swoje urządzenia do podobnej grupy – ma w ofercie przede wszystkim przystępne cenowo modele, podobnie jak w przeszłości LG.

Z informacji zebranych przez Counterpoint Research wynika, że Motorola utrzymała swoją pozycję również w pierwszym kwartale 2022 roku. Jednocześnie marka zamierza zwiększyć sprzedaż droższych smartfonów w 2022 i 2023 roku.

Na koniec trzeba jednak zauważyć, że rynek amerykański diametralnie różni się od europejskiego. W Stanach Zjednoczonych nie są sprzedawane oficjalnie smartfony marek Xiaomi, OPPO, vivo czy realme, czyli największych graczy w ujęciu globalnym. Amerykanie mogą kupić urządzenia OnePlusa, ale nie cieszą się one w USA miażdżącą konkurencję popularnością – w najlepszym okresie miały zaledwie 3% udziałów w tamtejszym rynku.