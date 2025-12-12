Cyberpunk 2077 na 152 calach. Wystarczą te okulary

Okulary Viture x Cyberpunk 2077 Luma Cyber XR mogą okazać się genialnym wyborem dla graczy, lubiących spędzać czas w Night City. Wrażenie robi nie tylko ich wygląd.

Gadżet głównie dla fanów Cyberpunka 2077

Nie trzeba mieć ogromnego telewizora, aby zagrać w ulubione produkcje i mieć zupełnie inne doświadczenie niż dotychczas. Wystarczy laptop lub nawet przenośna konsola, a także okulary tworzone przez Viture. To wszystko również w miejscu publicznym, jak przykładowo autobus czy w trakcie podróży samolotem.

Co więcej, teraz firma Viture wypuściła okulary stworzone z myślą o fanach Cyberpunka 2077. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać je do grania w inne tytuły, oglądania filmów czy pracy. Podejrzewam jednak, że to właśnie Night City będzie najczęściej odwiedzane przez użytkowników okularów Viture x Cyberpunk 2077 Luma Cyber XR.

Omawiane urządzenie wydaje się bazować na innych okularach producenta – modelu Luma Pro. Użytkownicy otrzymują bowiem wyświetlacze microOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności 1500 nitów. Pozwalają one na wyświetlenie wirtualnego ekranu o przekątnej aż do 152 cali.

fot. Viture

Dłuższe sesje z okularami nie powinny być wyzwaniem. Ważą one bowiem tylko 79 gramów. Niska waga wynika m.in. z braku wbudowanego akumulatora. W zestawie dostępny jest jednak kabel zasilający. Zaletą jest możliwość regulowania ostrości dla każdego oka do -4,0 dioptrii. Do tego dochodzi obsługa trybu 3D Viture, który pozwala przekształcić treści 2D w 3D, oraz głośniki Harman.

Całość podana jest z licznymi akcentami, nawiązującymi do gry stworzonej przez CD Projekt Red. Okulary Viture x Cyberpunk 2077 Luma Cyber XR są kompatybilne z wieloma smartfonami z Androidem i iPhone’ami. Można je również podłączyć do popularnych konsol przenośnych, a także do tabletów i laptopów (Windows i macOS).

fot. Viture

Ile kosztują okulary Viture x Cyberpunk 2077 Luma Cyber XR? (cena)

Producent informuje, że jest to limitowana seria, licząca tylko 10 tysięcy sztuk. Ponadto każdy egzemplarz ma unikalny kod seryjny. Okulary zostały wycenione na 549 dolarów (równowartość około 1975 złotych).