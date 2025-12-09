Ważna aktualizacja smartfonów znanej marki. Przydadzą Ci się te funkcje

Znany producent smartfonów zaanonsował istotną aktualizację. Zaawansowane funkcje trafią najpierw do najnowszego, supersmukłego średniaka, a z czasem też na kolejne urządzenia.

Najnowsza Motorola Edge 70 z ważną aktualizacją

Supersmukły średniak Motorola Edge 70 zadebiutował w Polsce na początku listopada 2025 roku. Teraz producent udostępnił dla tego modelu nową aktualizację, dzięki której użytkownicy wreszcie będą mogli korzystać ze sztucznej inteligencji w języku polskim. Dotychczas technologia Moto AI obejmowała angielski, hiszpański oraz portugalski. Za sprawą zaanonsowanej przez Motorolę aktualizacji lista języków wydłużyła się o język polski, niemiecki, francuski i włoski.

Moto AI (źródło: Motorola)

Na najnowszym smartfonie się jednak nie skończy, gdyż producent zapowiada, że aktualizacja z ulepszoną sztuczną inteligencją Moto AI będzie wdrażana stopniowo na kolejnych urządzeniach.

Moto AI – co daje sztuczna inteligencja Motoroli?

Jak twierdzi producent, Moto AI ma na celu ułatwienie codziennego życia użytkowników, łącząc kreatywne możliwości modelu AI z funkcjami zwiększającymi produktywność i wspierającymi w różnych aktywnościach. W praktyce sztuczna inteligencja Motoroli ma odpowiadać m.in. za ulepszanie jakości zdjęć oraz wspierać zaawansowane funkcje wbudowanych w smartfonach aparatów.

Poza narzędziami ukierunkowanymi na fotografię, zaktualizowana wersja Moto AI zaoferuje użytkownikom także opcje kreatywne Image Studio oraz Playlist Studio. Posiadacze smartfonów Motorola będą mogli również skorzystać z inteligentnych rozwiązań, takich jak Uwaga, Zapamiętaj to i Zapytaj lub wyszukaj.

Warto wspomnieć, że najnowsze modele smartfonów z serii Edge i Razr, np. Motorola Razr 60, zostały wyposażone w specjalny, dedykowany przycisk do uruchamiania Moto AI, ulokowany na boku urządzenia.

Motorola Moto G Stylus 2026, Moto Tag 2 i Motorola Edge 70 Ultra – przecieki o przyszłych urządzeniach Motoroli

Do sieci wyciekły też rendery nowych produktów Motoroli, w tym Moto G Stylus 2026 i Moto Tag 2 oraz informacje dotyczące Edge 70 Ultra. Pierwszy z nich widoczny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – różowo-fioletowej i czarnej, a tylny panel prawdopodobnie wykonano z charakterystycznej dla Motoroli skóry ekologicznej. Obok urządzeń widoczny jest również rysik. Uwagę zwracają też trzy aparaty i jedno wycięcie na lampę błyskową.

Jak donosi Android Headlines, specyfikacja nie jest jeszcze pewna i póki co można spekulować m.in. o 6,7-calowym ekranie typu OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz czy akumulatorze o pojemności minimum 5000 mAh z funkcją ładowania bezprzewodowego.

Motorola Moto G Stylus 2026 (źródło: Android Headlines)

Motorola pracuje też nad nową generacją swojego lokalizatora Moto Tag 2. Przypomnę, że pierwszy Moto Tag zadebiutował w Polsce w październiku 2024 roku. Nowa wersja prawdopodobnie będzie dostępna w kolorze beżowym i pomarańczowym. Sprzęt nie zaoferuje zasięgu online i najpewniej zostanie zintegrowany z ekosystemem Centrum lokalizacji (ang. Find My Device), opracowanym przez Google. Jak twierdzi Android Headlines, Moto Tag 2 ma cechować się odpornością, zgodną z kryteriami klasy IP67 i oferować lepszą czułość.

Moto Tag 2 (źródło: Android Headlines)

Z przecieków wynika również, że smartfon Motorola Edge 70 Ultra ma obsługiwać rysik. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy będzie on dołączany w zestawie.