To będzie najbardziej zaskakująca Motorola w ostatnich latach

W ostatnich latach Motorola była bardzo przewidywalna. Wkrótce jednak może zadebiutować sprzęt, który będzie tak samo dużym zaskoczeniem, jak pierwsza składana Motorola Razr.

Motorola może wprowadzić na rynek smartfon, którego nikt się nie spodziewał

Legendarna amerykańska marka (dziś pod skrzydłami Lenovo) już od sześciu lat ma w ofercie urządzenia ze składanym ekranem, a w pierwszym kwartale 2025 roku Motorola była nawet Numerem Jeden na rynku składanych smartfonów pod względem sprzedaży. Nie zapowiadało się, że zechce powalczyć o klienta, poszukującego składaka o innej konstrukcji, a tymczasem wiele wskazuje na to, że tak się właśnie stanie.

Alexander Maxham z portalu Android Headlines udostępnił zdjęcia zestawu prezentowego, który z okazji zbliżających się świąt wysłała mu Motorola. Zawiera on karteczkę z informacją, że marka przygotowuje się do „rozwinięcia nowej perspektywy” podczas wydarzenia Lenovo Tech World na targach CES 2026, zaplanowanego na 6 stycznia 2026 roku. Rozpocznie się ono o godzinie 17:00 czasu lokalnego – w Polsce będzie wtedy 2:00 nocy 7 stycznia.

Paczka zawiera również „książeczkę”, w której Alexander Maxham (i nie tylko) upatruje wskazówki dotyczącej tego, co Motorola może zaprezentować w trakcie CES 2026. Sugeruje ona, że producent może wejść na rynek składanych smartfonów typu fold, czyli podobnych do Samsunga Galaxy Z Fold 7.

Po pierwsze, na okładce widnieje napis, według którego każde zagięcie ujawnia możliwość – słowo fold może być tutaj słowem-kluczem. Po drugie, forma książki – w połączeniu ze słowem fold – daje do zrozumienia, że można oczekiwać składanego smartfona o takiej konstrukcji.

Motorola’s holiday gifts never disappoint! Can’t wait to see what they announce at The Sphere next month 👀 pic.twitter.com/0kzdgCHQqH — Alex Maxham (@alexmaxham) December 8, 2025

Do tej pory nic nie wskazywało, że Motorola zdecyduje się na taki krok

Wydawało się, że Motorola będzie skupiać się wyłącznie na składanych smartfonach typu flip. W ostatnim czasie (a także w bardziej odległej przeszłości) nie pojawiła się ani jedna informacja, dotycząca folda tej marki. Utrzymanie go w tajemnicy byłoby ogromnym zaskoczeniem, jako że regularnie do sieci wyciekają szczegóły przygotowywanych nowości.

Do Lenovo Tech World 2026 wciąż pozostają prawie 4 tygodnie, więc niewykluczone, że rzutem na taśmę wyciekną jakieś informacje na temat „Motoroli Razr Fold”, skoro zaczęło się już mówić o jej potencjalnej premierze.

Równie istotną tajemnicą jest ewentualna dostępność tej konstrukcji. Czy trafi również do sprzedaży w Polsce, podobnie jak flipowe rejzery? To pytanie na tę chwilę pozostanie bez odpowiedzi.