Nowy tablet w Polsce. Niedrogi i zaskakujący

Do sprzedaży w Polsce niespodziewanie trafił nowy tablet znanej marki. Gdyby nie jeden szczegół, byłby typowo przeciętny. Tymczasem zdecydowanie wyróżnia się na tle podobnie niedrogiej konkurencji.

Tablet ZTE Pad X1102N pozytywnie zaskakuje (specyfikacja)

Choć tablet ZTE Pad X1102N ma wyjątkowo nieprzyjazną nazwę – raczej trudno się spodziewać, że klienci ją zapamiętają, to równocześnie może przyciągnąć ich uwagę funkcją, której próżno szukać w podobnie wycenionych urządzeniach. Konkretniej mowa tu o obsłudze sieci 5G.

Jest to możliwe za sprawą zastosowania procesora Unisoc T8100 (który wcześniej funkcjonował jako Unisoc T760), produkowanego z użyciem 6-nm procesu technologicznego. Składa się on z 4 rdzeni Cortex-A76 do 2,2 GHz i czterech Cortex-A55. Towarzyszy mu 6 GB fizycznej pamięci operacyjnej (RAM) z możliwością rozszerzenia o 10 GB za pomocą funkcji Dynamic RAM.

ZTE Pad X1102N (źródło: ZTE)

W takiej sytuacji wspomniane 10 GB zostanie wydzielone z zasobów pamięci wbudowanej, której tablet ZTE Pad X1102N oferuje 256 GB. Ponadto urządzenie wyposażono w 11-calowy wyświetlacz LCD IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością 90 Hz.

Tablet ZTE Pad X1102N ma również cztery głośniki z technologią DTS Processing oraz 13 Mpix aparat na tyle i 5 Mpix na przodzie, a także system operacyjny Android 15 z funkcjami AI i akumulator o pojemności 7670 mAh, który można ładować przewodowo z mocą maksymalnie 21 W (producent nie dodaje żadnej ładowarki w zestawie).

Całe urządzenie ma 7,65 mm grubości, waży 522 gramów i zostało zamknięte w metalowej obudowie.

Tablet ZTE Pad X1102N kosztuje w Polsce mniej niż 1000 złotych

Tablet ZTE Pad X1102N jest już dostępny w ofercie dwóch operatorów w Polsce – Orange i Play. Można go kupić zarówno z abonamentem, jak i bez umowy. W drugim przypadku w Orange trzeba za niego zapłacić 963 złote, natomiast w Plusie cena zaczyna się od 898,96 złotych i kończy na 979,12 złotych (w zależności od liczby rat – płatność można rozłożyć na 12, 24 lub nawet 36 rat; najbardziej opłaca się na dwanaście).

Gdzie kupić? ZTE Pad X1102N 6/256 GB ok. 900 zł Orange Plus Zawiera linki afiliacyjne.

Jeśli tablet ZTE Pad X1102N Cię zainteresował, ale chcesz wiedzieć, jakie są alternatywy, sprawdź zestawienie tabletów do 1000 złotych na Tabletowo.pl.