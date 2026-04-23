Nowa Motorola rozczaruje? Byłoby szkoda

W sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat smartfona Motorola Moto G87. Niestety, następca jednej z moich ulubionych serii średniaków zapowiada się… kiepsko.

Smartfon Motorola Moto G87 dołączy do rodziny i… rozczaruje?

Na początku 2026 roku zaprezentowane zostały smartfony Motorola Moto G67 i Moto G77, reprezentujące nową generację modeli z dolnych rejonów średniej półki cenowej. Zresztą, w kwietniu Moto G67 i Moto G77 zawitały do Polski, startując z poziomu – odpowiednio – 1199 oraz 1399 złotych. Teraz na horyzoncie pojawiła się ich nieco lepiej wyposażona siostra: Motorola Moto G87.

Szczegóły na jej temat wciąż pozostają nieznane, ale ilustracje na stronie producenta oraz karta produktu we włoskim sklepie Epto sugerują, że pod względem designu zmieni się niewiele. Z danych technicznych wiemy zaś jedynie o obsłudze kart microSD, obecności 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej oraz procesorze oznaczonym jako MT6835.

Pod tą nazwą kryje się tak naprawdę cała seria procesorów zapoczątkowana przez MediaTek Dimensity 6100+ i można się domyślać, że będzie to albo Dimensity 6400 (tak jak w przypadku Moto G77), albo (czekający wciąż na oficjalny debiut) Dimensity 6500.

Tak czy owak, jest to dla mnie niemałe rozczarowanie, bo poprzednik, czyli Motorola Moto G86, wykorzystywał wyższej klasy chipset: MediaTek Dimensity 7300, a tak się składa, że miałem przyjemność testować ten telefon i płynność działania była zdecydowanie jednym z jego największych atutów.

Za to prawie na pewno będzie ładny

Podobnie jak w przypadku poprzedników i sióstr, smartfon Motorola Moto G87 ma być dostępny w oryginalnych kolorach sygnowanych przez Pantone. Mają to być przede wszystkim: Overture Gray (ciemnoszary) oraz Blue Atoll (niebieski).

kolory smartfona Motorola Moto G87 (źródło: Pantone/GSMArena)

Cena zaś wynieść ma ok. 400 euro (czyli równowartość ~1695 złotych), ale spodziewałbym się, że w Polsce będzie to raczej 1499 złotych.

Przypomnę jeszcze tylko, że specyfikacja Moto G86 uzupełniana była przez: płaski wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz, akumulator o pojemności 5200 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 30 W, jak również aparaty 50 Mpix (główny) i 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu oraz 32 Mpix z przodu, a całość wieńczyła konstrukcja cechująca się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69.