Motorola wprowadza do Polski nowe smartfony. Najtańszy za 999 złotych

Motorola ogłosiła wprowadzenie do sprzedaży w Polsce aż pięciu nowych modeli smartfonów, a także kilku innych urządzeń.
Nowe smartfony marki Motorola trafiają do sprzedaży w Polsce
Motorola poinformowała dziś, że od 7 kwietnia 2026 roku do sprzedaży w Polsce wprowadzane będą nowe modele smartfonów, które prezentowano sukcesywnie w minionych tygodniach. Producent zdradził też ceny wszystkich propozycji:
- Motorola Edge 70 Fusion 8/256 GB z akumulatorem o pojemności 7000 mAh – 1999 złotych,
- Motorola Edge 70 Fusion 12/256 GB z akumulatorem o pojemności 7000 mAh – 2299 złotych,
- Motorola Edge 70 Fusion 8/256 GB FIFA World Cup 26 Collection z akumulatorem o pojemności 5200 mAh i słuchawkami Moto Buds Bass w zestawie za 2499 złotych,
- Motorola Moto G77 8/128 GB – 1399 złotych,
- Motorola Moto G77 8/256 GB – 1599 złotych,
- Motorola Moto G77 12/256 GB – 1899 złotych,
- Motorola Moto G67 4/128 GB – 1199 złotych,
- Motorola Moto G67 8/128 GB – 1299 złotych,
- Motorola Moto G67 8/256 GB – 1499 złotych,
- Motorola Moto G17 4/128 GB – 999 złotych,
- Motorola Moto G17 8/128 GB – 1099 złotych,
- Motorola Moto G17 Power 8/256 GB – 1299 złotych.
Ciekawostką jest, że wybrane smartfony będą dostępne również w sieci… Action.
Motorola wprowadza na polski rynek również słuchawki, głośnik i lokalizator
Wraz z nowymi smartfonami z serii Moto G oraz modelem Edge 70 Fusion Motorola wprowadza – począwszy od dziś – do sprzedaży w Polsce również nowe słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) – Moto Buds 2, Moto Buds 2 Plus i Moto Buds Bass, a także głośnik Moto Sound Flow i lokalizator Moto Tag 2.
Sugerowane przez Motorolę ceny tych urządzeń wynoszą:
- słuchawki Motorola Moto Buds 2 – 299 złotych,
- słuchawki Motorola Moto Buds 2 Plus – 599 złotych,
- słuchawki Motorola Moto Buds 2 Plus z kryształkami Swarovski – 899 złotych,
- słuchawki Motorola Moto Buds Bass – 199 złotych,
- głośnik Motorola Moto Sound Flow – 799 złotych,
- lokalizator Motorola Moto Tag 2
- 149 złotych za 1 sztukę,
- 499 złotych za zestaw 4 sztuk.
Lokalizator Motorola Moto Tag 2 również będzie dostępny w sklepach holenderskiej sieci Action.