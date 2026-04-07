Motorola wprowadza do Polski nowe smartfony. Najtańszy za 999 złotych

Motorola ogłosiła wprowadzenie do sprzedaży w Polsce aż pięciu nowych modeli smartfonów, a także kilku innych urządzeń.

Motorola poinformowała dziś, że od 7 kwietnia 2026 roku do sprzedaży w Polsce wprowadzane będą nowe modele smartfonów, które prezentowano sukcesywnie w minionych tygodniach. Producent zdradził też ceny wszystkich propozycji:

Motorola Edge 70 Fusion 8/256 GB z akumulatorem o pojemności 7000 mAh – 1999 złotych,

Motorola Edge 70 Fusion 12/256 GB z akumulatorem o pojemności 7000 mAh – 2299 złotych,

Motorola Edge 70 Fusion 8/256 GB FIFA World Cup 26 Collection z akumulatorem o pojemności 5200 mAh i słuchawkami Moto Buds Bass w zestawie za 2499 złotych,

Motorola Moto G77 8/128 GB – 1399 złotych,

Motorola Moto G77 8/256 GB – 1599 złotych,

Motorola Moto G77 12/256 GB – 1899 złotych,

Motorola Moto G67 4/128 GB – 1199 złotych,

Motorola Moto G67 8/128 GB – 1299 złotych,

Motorola Moto G67 8/256 GB – 1499 złotych,

Motorola Moto G17 4/128 GB – 999 złotych,

Motorola Moto G17 8/128 GB – 1099 złotych,

Motorola Moto G17 Power 8/256 GB – 1299 złotych.

Ciekawostką jest, że wybrane smartfony będą dostępne również w sieci… Action.

Motorola wprowadza na polski rynek również słuchawki, głośnik i lokalizator

Wraz z nowymi smartfonami z serii Moto G oraz modelem Edge 70 Fusion Motorola wprowadza – począwszy od dziś – do sprzedaży w Polsce również nowe słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) – Moto Buds 2, Moto Buds 2 Plus i Moto Buds Bass, a także głośnik Moto Sound Flow i lokalizator Moto Tag 2.

Sugerowane przez Motorolę ceny tych urządzeń wynoszą:

słuchawki Motorola Moto Buds 2 – 299 złotych,

słuchawki Motorola Moto Buds 2 Plus – 599 złotych,

słuchawki Motorola Moto Buds 2 Plus z kryształkami Swarovski – 899 złotych,

słuchawki Motorola Moto Buds Bass – 199 złotych,

głośnik Motorola Moto Sound Flow – 799 złotych,

lokalizator Motorola Moto Tag 2 149 złotych za 1 sztukę, 499 złotych za zestaw 4 sztuk.



Lokalizator Motorola Moto Tag 2 również będzie dostępny w sklepach holenderskiej sieci Action.