Coś dla prawdziwych fanów Samsunga. Możesz zgarnąć wyjątkowe akcesoria

W świecie technologii, gdzie innowacje pojawiają się niemal co chwilę, Samsung postanowił zaskoczyć swoich fanów w zupełnie nieoczekiwany sposób. Gigant technologiczny nawiązał bowiem współpracę z polską marką streetwearową Local Heroes. Jej efektem jest limitowana kolekcja odzieży oraz akcesoria do personalizacji smartfonów i nie tylko.

Bluza dla prawdziwych fanów Samsunga

Local Heroes to polska marka, która obchodzi w tym roku swoje dziesiąte urodziny. W ramach współpracy z Samsungiem firma stworzyła unikalną kolekcję odzieży oraz akcesoriów przeznaczonych do smartfonów Galaxy. Prawdziwi fani południowokoreańskiego producenta mogą zgarnąć wyjątkowe przedmioty.

W ofercie znajdziemy m.in. bluzę, której styl wielu osobom z pewnością przypadnie do gustu. Ponadto efektem współpracy dwóch firm są m.in. naklejki do personalizacji smartfona, które można umieścić na jego obudowie oraz smycz do noszenia urządzenia. Cała kolekcja jest prezentowana w towarzystwie jednego z najnowszych składanych smartfonów – Samsunga Galaxy Z Flip 5.

Telefony, szczególnie wśród młodych duchem ludzi stały się elementem stylizacji. […] Collab z Local Heroes to nasza kolejna na polskim rynku współpraca, z której jesteśmy szczególnie dumni. Specjalnie zaprojektowana przez LH kolekcja to drapieżne Y2K, dodające „+5” do pewności siebie użytkownikom Galaxy. Fun z personalizacji jest bezcenny. Magda Sielachowicz – Nowakowska, Head of Marketing, Samsung Electronics

Gadżety na wyciągnięcie ręki. Jak je zdobyć?

W ramach współpracy w sklepach Local Heroes rotacyjnie pojawi się automat z gadżetami. Klienci dokonujący zakupów na kwotę powyżej 250 złotych otrzymają żeton, który pozwoli im na wybór gadżetu z takiego automatu. Pierwszy z nich działa w sklepie LH przy ul. Mokotowskiej w Warszawie, a kolejne planowane są w innych lokalizacjach. Żeton można wymienić m.in. na chusteczki, breloki czy eko torby, które z pewnością spodobają się każdemu fanowi Samsunga.

źródło: Samsung

Warto również dodać, że produkty z limitowanej kolekcji Galaxy i Local Heroes nie trafią do regularnej sprzedaży. W swoim komunikacie południowokoreański producent informuje, że aby zdobyć te unikalne przedmioty, warto śledzić profile obu marek w mediach społecznościowych i brać udział w organizowanych przez nie konkursach.